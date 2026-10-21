Lavalle celebró su 229° aniversario con una semana de festejos, tradición y encuentro

Lavalle celebró el 229° aniversario de su departamento en homenaje a su patrono civil, Juan Galo Lavalle. Durante una semana, vecinos y vecinas participaron de propuestas culturales, artísticas, educativas y deportivas que convocaron a miles de personas bajo el lema “Historias que nos unen”.
La comunidad reunida en torno a la historia de Lavalle
Los actos centrales comenzaron con el tradicional acto protocolar, que contó con la participación de banderas escolares y el acompañamiento musical de agrupaciones militares. La ofrenda floral en honor a Juan Galo Lavalle fue realizada por el intendente Edgardo González junto a autoridades departamentales, representantes de instituciones educativas, referentes religiosos y representantes de las tradiciones locales.
En una jornada marcada por el buen tiempo, las calles de Tulumaya se vistieron de celeste y blanco para recibir el desfile cívico-militar. Participaron 90 instituciones educativas, grupos de adultos mayores, academias de danza, agrupaciones gauchas, representantes de distintas disciplinas deportivas, bomberos y fuerzas de seguridad. También se presentaron las bandas de música de la IV Brigada Aérea y del Servicio Penitenciario de Mendoza.
Durante su discurso, el intendente Edgardo González destacó los avances en obras de infraestructura y servicios en diferentes puntos del departamento, además de la planificación de acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.
Una semana de festejos con deporte, cultura y tradiciones
Las actividades comenzaron con “Lavalle en Movimiento”, una jornada desarrollada en el Parque Nativo que reunió propuestas deportivas y recreativas para todas las edades. La programación incluyó la Maratón Kids, la maratón comunitaria, plaza blanda para las infancias, actividades de boxeo, fitness, aerobox y zumba.
La Plaza Juan Galo Lavalle también fue escenario de los festejos en honor a la Virgen del Rosario y del tradicional Fogón Cultural, donde artistas lavallinos compartieron música y danzas folklóricas.
Como ocurre cada año, las madres del departamento también tuvieron su espacio de celebración con una jornada especial repleta de música, baile, sorteos, premios y propuestas recreativas.
En la antesala del acto central se realizó una nueva edición de “Lavalle Baila”, encuentro que reunió a escuelas y academias de danza locales junto a delegaciones invitadas de La Paz, Santa Rosa y Guaymallén.
La Semana de Lavalle cerró consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que puso en valor la historia, las tradiciones y el trabajo conjunto de instituciones, organizaciones y vecinos que construyen día a día la identidad del departamento.
En pocas palabras
- Lavalle celebró su 229º aniversario con una semana de actividades culturales, deportivas y tradicionales.
- Participaron miles de vecinos en propuestas como el acto protocolar, el desfile cívico-militar y jornadas recreativas.
- La semana de festejos consolidó un espacio de encuentro comunitario que valoró la historia y las tradiciones del departamento.