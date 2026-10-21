Lavalle celebró su 229° aniversario con una semana de festejos, tradición y encuentro

Durante su discurso, el intendente Edgardo González destacó los avances en obras de infraestructura y servicios en diferentes puntos del departamento, además de la planificación de acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

Una semana de festejos con deporte, cultura y tradiciones

Las actividades comenzaron con “Lavalle en Movimiento”, una jornada desarrollada en el Parque Nativo que reunió propuestas deportivas y recreativas para todas las edades. La programación incluyó la Maratón Kids, la maratón comunitaria, plaza blanda para las infancias, actividades de boxeo, fitness, aerobox y zumba.

La Plaza Juan Galo Lavalle también fue escenario de los festejos en honor a la Virgen del Rosario y del tradicional Fogón Cultural, donde artistas lavallinos compartieron música y danzas folklóricas.

Participaron miles de vecinos en propuestas como el acto protocolar, el desfile cívico-militar y jornadas recreativas.

Como ocurre cada año, las madres del departamento también tuvieron su espacio de celebración con una jornada especial repleta de música, baile, sorteos, premios y propuestas recreativas.

En la antesala del acto central se realizó una nueva edición de “Lavalle Baila”, encuentro que reunió a escuelas y academias de danza locales junto a delegaciones invitadas de La Paz, Santa Rosa y Guaymallén.

La Semana de Lavalle cerró consolidándose como un espacio de encuentro comunitario que puso en valor la historia, las tradiciones y el trabajo conjunto de instituciones, organizaciones y vecinos que construyen día a día la identidad del departamento.