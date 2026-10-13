Lavalle celebró los festejos patronales de Lagunas del Rosario con miles de fieles

El evento contó con la presencia del intendente Edgardo González, la presidenta del Concejo Deliberante Guadalupe Parés Martino, los concejales Sabrina Baeza y Carlos Groselj, referentes de las comunidades huarpes y la Flor de la Tradición, Jazmín Caldentey, junto a la Primera Paisana, Camila Heredia.

Celebraciones religiosas, cultura huarpe y acciones municipales

El domingo se realizó la misa central y la procesión. Durante la homilía, el sacerdote Carlos Salomone invitó a la comunidad a imitar el ejemplo de la Virgen María, diciendo “sí” frente a los desafíos cotidianos. Destacó que asumir ese compromiso con fe, incluso en momentos de prueba, permite encontrar la luz de Jesús y caminar juntos, sabiendo que para Él nada es imposible.

Por las noches, el escenario natural se encendió al ritmo del folclore, con presentaciones de artistas locales, escuelas de danzas y ballets folklóricos.

Desde la gestión municipal se impulsaron acciones clave para el disfrute y el cuidado del entorno: el museo de sitio abrió sus puertas para rescatar la memoria histórica, se instaló un puesto de información turística y cultural, se habilitó un punto de ecocanje con premios para quienes colaboraron con la limpieza, y artesanos y puestos gastronómicos ofrecieron productos típicos que colmaron las expectativas del público.

El éxito de la convocatoria fue resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lavalle, la Comisión de la Capilla y la Comunidad Huarpe, consolidando a Lagunas del Rosario como un faro de identidad, fe y tradición en la provincia.