Lavalle celebró los festejos patronales de Lagunas del Rosario con miles de fieles

El departamento de Lavalle vivió uno de los eventos culturales y religiosos más profundos de la provincia. La emblemática localidad de Lagunas del Rosario volvió a latir con fuerza al recibir a miles de promesantes, turistas y vecinos que se acercaron a renovar su devoción y agradecer a la Virgen del Rosario.
Un fin de semana de fe y festejos en Lagunas del Rosario
Entre bordos negros, carpas y bodegones con comidas típicas, el desierto lavallino se transformó en un punto de encuentro donde la fe popular se entrelazó con las raíces del pueblo huarpe. Las celebraciones comenzaron con el rezo de la novena, bautismos y misas a cargo del sacerdote Carlos Salomone.
Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de la tradicional peregrinación gaucha: fieles que recorrieron más de 100 kilómetros a caballo desde Villa Tulumaya hasta la capilla para recibir su bendición.
El evento contó con la presencia del intendente Edgardo González, la presidenta del Concejo Deliberante Guadalupe Parés Martino, los concejales Sabrina Baeza y Carlos Groselj, referentes de las comunidades huarpes y la Flor de la Tradición, Jazmín Caldentey, junto a la Primera Paisana, Camila Heredia.
Celebraciones religiosas, cultura huarpe y acciones municipales
El domingo se realizó la misa central y la procesión. Durante la homilía, el sacerdote Carlos Salomone invitó a la comunidad a imitar el ejemplo de la Virgen María, diciendo “sí” frente a los desafíos cotidianos. Destacó que asumir ese compromiso con fe, incluso en momentos de prueba, permite encontrar la luz de Jesús y caminar juntos, sabiendo que para Él nada es imposible.
Por las noches, el escenario natural se encendió al ritmo del folclore, con presentaciones de artistas locales, escuelas de danzas y ballets folklóricos.
Desde la gestión municipal se impulsaron acciones clave para el disfrute y el cuidado del entorno: el museo de sitio abrió sus puertas para rescatar la memoria histórica, se instaló un puesto de información turística y cultural, se habilitó un punto de ecocanje con premios para quienes colaboraron con la limpieza, y artesanos y puestos gastronómicos ofrecieron productos típicos que colmaron las expectativas del público.
El éxito de la convocatoria fue resultado del trabajo conjunto entre la Municipalidad de Lavalle, la Comisión de la Capilla y la Comunidad Huarpe, consolidando a Lagunas del Rosario como un faro de identidad, fe y tradición en la provincia.
En pocas palabras
- Festejos patronales: Lavalle conmemoró los eventos religiosos de Lagunas del Rosario.
- Fe y tradición: miles de fieles participaron de misas, procesiones y la peregrinación gaucha.
- Cultura Huarpe: las celebraciones incluyeron actividades folclóricas y stands municipales.