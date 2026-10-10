A casi 140 kilómetros de la Ciudad de Mendoza y a unos 100 kilómetros de la villa cabecera de Lavalle, en pleno desierto mendocino, los jóvenes de la Escuela Albergue N° 4-258 "Esperanza de Lagunas" protagonizan una historia de superación, trabajo colaborativo y arraigo.
Alumnos de una escuela rural de Lavalle lanzaron su marca de cremas y shampoo a base de jarilla
Estudiantes de una escuela de Lavalle fundaron una cooperativa para producir y vender shampoo y crema con jarilla nativa. ¿El objetivo? Tener mejor conectividad
Alumnos de 3°, 4° y 5° año de esa escuela rural ubicada en Lagunas del Rosario conformaron la primera cooperativa escolar de las escuelas del secano lavallino, bajo la cual crearon "Aromas del secano", una línea de cosmética natural elaborada a partir del aprovechamiento sustentable de la jarilla nativa que buscan comercializar.
Y lo hicieron con un objetivo que, en este lugar del mapa de Mendoza, a más de 100 kilómetros de distancia de ellos y en pleno contacto con la vida urbana del siglo XXI, puede resultar paradójico: la necesidad de mejorar la conectividad.
El emprendimiento nació por iniciativa de María Ángel Fredes, docente de Historia y de Formación para la Vida y el Trabajo, quien lleva 15 años trabajando en escuelas albergues de Lavalle.
"Este proyecto surge por la necesidad de darle herramientas a los chicos para una salida laboral pronta. Intento elaborar pequeños proyectos donde pueda despertar algún interés en los chicos en emprendimientos que sean fáciles o llevaderos en el lugar donde viven, que está alejado de todo", explicó la profesora en contacto con Diario UNO.
Formaron una cooperativa escolar en Lavalle
Y en su tenacidad alcanzó el objetivo: este fin de semana los adolescentes estarán lanzando al público sus shampoo y cremas corporales en la fiesta máxima de su comunidad: la Fiesta Patronal de Lagunas del Rosario.
La ganancia de las ventas que este domingo logren en su stand estratégicamente ubicado frente al escenario en la plaza de Lagunas del Rosario será para comprar un televisor de 75 pulgadas para la escuela y adquirir una nueva red de wifi que les permita estar más y mejor conectados con el resto del mundo.
La propuesta de María Ángel Fredes y su comunidad educativa tomó impulso al inscribirse a principios de año en el programa Coopados, una iniciativa conjunta entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Producción de Mendoza.
De una matrícula total de 80 estudiantes que asisten a la escuela albergue, 35 son los que participan activamente en la cooperativa escolar.
El programa estatal financió $1.500.000 para la compra de insumos y el equipamiento de un mini laboratorio escolar para poder desarrollar la producción de cosmética a base de jarilla, símbolo natural y cultural en Lavalle.
Toda la escuela trabajando para un mismo fin
Para llevar a cabo el desarrollo, el proyecto involucró a distintas áreas pedagógicas de la escuela albergue ubicada en Lagunas del Rosario.
La pata fundamental fue la de la elaboración química. La formulación y el proceso de producción estuvo a cargo precisamente de la profesora de Química de la escuela secundaria, Morena Linardelli.
De la proyección de negocios que debía incluir el proyecto educativo se encargó el profesor de Educación y TIC Emiliano Arias Da Pra, quien asesoró y guió a los chicos para que el emprendimiento llegara a buen puerto.
La conformación de la cooperativa escolar siguió los pasos formales de una entidad real, con la realización de asambleas y la elección de autoridades (presidente, secretario y tesorero).
"Terminó siendo un proyecto escolar grande porque hubo que usar horarios de otros profesores; se terminó armando un proyecto institucional muy lindo", destacó María Ángel Fredes.
Un meta colectiva para acortar la brecha digital
A través de la cooperativa, los estudiantes de la escuela albergue -donde asisten y conviven con sus profesores durante toda la semana, y lo hacen semana por medio-, fijaron una meta de producción que es comercializar 200 combos de shampoo y crema corporal.
Los fondos recaudados se destinarán a comprar un televisor de 75 pulgadas para el colegio y financiar una red de internet wifi extra, ante las dificultades de comunicación que afrontan cotidianamente en el secano de Lavalle.
"Ellos tenían que decidir cuánta plata querían recaudar y qué pensaban hacer con ese dinero. Y como en Lagunas del Rosario no hay señal de teléfono y la señal de internet es muy débil, los chicos decidieron comprar un televisor y pagar un wifi extra", cuenta la "profe" María Ángel.
Los productos elaborados a base de jarilla por los alumnos de la escuela albergue "Esperanzas de Lagunas" se ofrecen a los siguientes precios:
- Shampoo (250 gramos): $5.000
- Crema corporal (100 gramos): $7.000
- Promoción de lanzamiento (combo shampoo + crema): $10.000
Presentación oficial en la fiesta de Lagunas del Rosario
El estreno comercial de "Aromas del secano" tendrá lugar durante la tradicional festividad patronal de la Capilla del Rosario este fin de semana. Se trata de una tradicional celebración religiosa y cultural de la comunidad huarpe en Lavalle que se celebra en honor a la Virgen del Rosario.
La comunidad educativa montará por primera vez un stand institucional en esta fiesta patronal. Lo hará este domingo, en la plaza de Lagunas del Rosario donde cientos de vecinos, peregrinos y visitantes podrán conocer el proyecto y adquirir la línea cosmética.
"Este emprendimiento representa mucho más que la elaboración de productos artesanales. Es el resultado de un proceso de aprendizaje, compromiso y trabajo compartido, en el que los estudiantes se convirtieron en protagonistas de una experiencia que integra la educación con la producción, el cooperativismo y la economía social", reflexiona Fredes.
Para una escuela donde las distancias y el acceso a oportunidades representan desafíos cotidianos, la cooperativa "constituye una apuesta por las capacidades de los jóvenes, por el arraigo y por la posibilidad de construir nuevas oportunidades desde el propio territorio, recuperando los saberes y los recursos que forman parte de la identidad local", concluye la docente.
En pocas palabras
- Estudiantes de Lavalle: conformaron una cooperativa escolar para producir shampoo y crema corporal a base de jarilla nativa.
- Objetivo: buscan mejorar la conectividad a internet y adquirir un televisor para su escuela albergue.
- Proyecto integral: el emprendimiento involucra a alumnos y docentes en la elaboración, comercialización y gestión cooperativa de cosméticos.