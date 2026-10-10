Alumnos de una escuela rural de Lavalle lanzaron su marca de cremas y shampoo a base de jarilla

Foto: Gentileza María Ángel Fredes

El emprendimiento nació por iniciativa de María Ángel Fredes, docente de Historia y de Formación para la Vida y el Trabajo, quien lleva 15 años trabajando en escuelas albergues de Lavalle.

"Este proyecto surge por la necesidad de darle herramientas a los chicos para una salida laboral pronta. Intento elaborar pequeños proyectos donde pueda despertar algún interés en los chicos en emprendimientos que sean fáciles o llevaderos en el lugar donde viven, que está alejado de todo", explicó la profesora en contacto con Diario UNO.

Formaron una cooperativa escolar en Lavalle

Y en su tenacidad alcanzó el objetivo: este fin de semana los adolescentes estarán lanzando al público sus shampoo y cremas corporales en la fiesta máxima de su comunidad: la Fiesta Patronal de Lagunas del Rosario.

La ganancia de las ventas que este domingo logren en su stand estratégicamente ubicado frente al escenario en la plaza de Lagunas del Rosario será para comprar un televisor de 75 pulgadas para la escuela y adquirir una nueva red de wifi que les permita estar más y mejor conectados con el resto del mundo.

La propuesta de María Ángel Fredes y su comunidad educativa tomó impulso al inscribirse a principios de año en el programa Coopados, una iniciativa conjunta entre la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Ministerio de Producción de Mendoza.

Shampoo y crema corporal son los productos que elaboraron a base de jarilla nativa los alumnos de la escuela rural de Lavalle. Foto: Gentileza María Ángel Fredes

De una matrícula total de 80 estudiantes que asisten a la escuela albergue, 35 son los que participan activamente en la cooperativa escolar.

El programa estatal financió $1.500.000 para la compra de insumos y el equipamiento de un mini laboratorio escolar para poder desarrollar la producción de cosmética a base de jarilla, símbolo natural y cultural en Lavalle.

Toda la escuela trabajando para un mismo fin

Para llevar a cabo el desarrollo, el proyecto involucró a distintas áreas pedagógicas de la escuela albergue ubicada en Lagunas del Rosario.

La pata fundamental fue la de la elaboración química. La formulación y el proceso de producción estuvo a cargo precisamente de la profesora de Química de la escuela secundaria, Morena Linardelli.

De la proyección de negocios que debía incluir el proyecto educativo se encargó el profesor de Educación y TIC Emiliano Arias Da Pra, quien asesoró y guió a los chicos para que el emprendimiento llegara a buen puerto.

María Ángel Fredes es la docente de la Escuela Albergue N° 4-258 "Esperanza de Lagunas", ubicada en Laguna del Rosario (Lavalle), que impulsó este proyecto junto a sus alumnos. Foto: Gentileza María Ángel Fredes

La conformación de la cooperativa escolar siguió los pasos formales de una entidad real, con la realización de asambleas y la elección de autoridades (presidente, secretario y tesorero).

"Terminó siendo un proyecto escolar grande porque hubo que usar horarios de otros profesores; se terminó armando un proyecto institucional muy lindo", destacó María Ángel Fredes.

Un meta colectiva para acortar la brecha digital

A través de la cooperativa, los estudiantes de la escuela albergue -donde asisten y conviven con sus profesores durante toda la semana, y lo hacen semana por medio-, fijaron una meta de producción que es comercializar 200 combos de shampoo y crema corporal.

Los fondos recaudados se destinarán a comprar un televisor de 75 pulgadas para el colegio y financiar una red de internet wifi extra, ante las dificultades de comunicación que afrontan cotidianamente en el secano de Lavalle.

"Ellos tenían que decidir cuánta plata querían recaudar y qué pensaban hacer con ese dinero. Y como en Lagunas del Rosario no hay señal de teléfono y la señal de internet es muy débil, los chicos decidieron comprar un televisor y pagar un wifi extra", cuenta la "profe" María Ángel.

Los productos elaborados a base de jarilla por los alumnos de la escuela albergue "Esperanzas de Lagunas" se ofrecen a los siguientes precios:

Shampoo (250 gramos): $5.000

Crema corporal (100 gramos): $7.000

Promoción de lanzamiento (combo shampoo + crema): $10.000

Presentación oficial en la fiesta de Lagunas del Rosario

El estreno comercial de "Aromas del secano" tendrá lugar durante la tradicional festividad patronal de la Capilla del Rosario este fin de semana. Se trata de una tradicional celebración religiosa y cultural de la comunidad huarpe en Lavalle que se celebra en honor a la Virgen del Rosario.

La comunidad educativa montará por primera vez un stand institucional en esta fiesta patronal. Lo hará este domingo, en la plaza de Lagunas del Rosario donde cientos de vecinos, peregrinos y visitantes podrán conocer el proyecto y adquirir la línea cosmética.

"Este emprendimiento representa mucho más que la elaboración de productos artesanales. Es el resultado de un proceso de aprendizaje, compromiso y trabajo compartido, en el que los estudiantes se convirtieron en protagonistas de una experiencia que integra la educación con la producción, el cooperativismo y la economía social", reflexiona Fredes.

Para una escuela donde las distancias y el acceso a oportunidades representan desafíos cotidianos, la cooperativa "constituye una apuesta por las capacidades de los jóvenes, por el arraigo y por la posibilidad de construir nuevas oportunidades desde el propio territorio, recuperando los saberes y los recursos que forman parte de la identidad local", concluye la docente.