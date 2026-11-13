Un empleado de administración llevó un arma a la escuela Pablo Nogués y activaron el protocolo

Una imagen similar -el arma asomando a través de un cajón- fue la que se vio en la escuela Pablo Nogués. Lograron contener la situación. Imagen ilustrativa

Radio Nihuil estuvo en la escuela y dialogó con el vicedirector, Gonzalo Jurado, y la regente, Andrea Iluminatti, quienes explicaron cómo se desencadenó el episodio, qué determinaron las autoridades judiciales y cuáles son los pasos administrativos que deben seguirse en este tipo de situaciones.

Un alumno logró ver el arma en un cajón

El episodio se conoció luego de que un estudiante observara un objeto que parecía ser un arma dentro de un cajón del sector administrativo. A partir de esa advertencia, las autoridades escolares pusieron en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

El directivo explicó que dieron aviso a la supervisión y convocaron al 911. Cuando los efectivos llegaron al establecimiento, constataron que el arma pertenecía a un empleado de la institución y que contaba con la documentación correspondiente.

Según el relato, el empleado administrativo había ingresado con el arma porque no había podido dejarla en su domicilio y tenía una posible operación de venta en curso.

Qué dice la normativa de la DGE

Aunque la tenencia y la documentación del arma estaban en regla, su presencia dentro de la escuela está prohibida por la normativa de la DGE.

El directivo mencionó el memorándum 22 de 2026, que establece las pautas de actuación ante situaciones de este tipo. La disposición se mantiene vigente luego de las amenazas de tiroteos que circularon en redes sociales y que generaron preocupación en distintas comunidades educativas.

La prohibición alcanza tanto a las armas de fuego como a las armas blancas. Por eso, aunque la intervención policial y judicial no encontró una conducta ilegal, la situación debe ser comunicada a las autoridades educativas.

Qué pasará con el empleado

Desde la conducción de la escuela indicaron que elevarán el acta correspondiente a la superioridad de la DGE. Será esa instancia la que determine qué medidas administrativas se adoptan respecto del trabajador involucrado.

Por el momento, no se informó sobre una sanción ni sobre cambios en el funcionamiento habitual de la institución. Tampoco se confirmó la aplicación de medidas especiales para el regreso de los alumnos, como el uso de mochilas transparentes.