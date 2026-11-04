Crimen de Leonel Ortíz: allanaron dos casas en Las Heras y secuestraron un arsenal a metros de la cancha de Huracán

Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti / Radio Nihuil

Parte del armamento estaba guardado en mochilas, lo que permitía su traslado y posterior utilización de manera inmediata. Como resultado del procedimiento dos personas fueron aprehendidas y quedaron a disposición del Fiscal Dario Nora, de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Ahora los investigadores buscarán determinar la procedencia de las armas, y establecer si las mismas fueron utilizadas en el crimen de Leonel Ortíz.

El allanamiento dejó como resultado dos detenidos y un arsenal incautado en un operativo policial en Las Heras. Foto: Ministerio Público Fiscal

Leonel Ortiz, el crimen de un niño que tiene relación con el mundo del narcotráfico

Según la teoría fiscal, el problema comenzó en la mañana del lunes por cuando Ticiana Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde sufrió un rojo donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre Cristian Cabrera -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.

Luego, Cristian Cabrera acompañado por su yerno Marcos Castillo, un joven apodado Cafecito y la hija de un reconocido narcotraficante de la villa Junín conocido como Porteño efectuaron amenazas e incendiaron la casa de los hermanos mayores de Leonel Ortiz y efectuaron disparos al aire. Estos sospechosos están imputados por coacciones agravadas y abuso de armas.

Según sostiene la Fiscalía, Cristian Cabrera y sus yernos Marcos Castillo y Jesús Ezequiel Huaihuas -está prófugo- comenzaron a golpearon a los hermanos de Leonel Ortiz. Los jóvenes alcanzaron a salir corriendo hasta la casa de su madre, pero en medio del camino Ticiana Cabrera (hija de Cristian Cabrera) los quiso interceptar y luego señaló por dónde habían huido.

Leonel Ortíz falleció en septiembre tras quedar en medio de una balacera en Villa Junin de Las Heras.

Los agresores llegaron hasta la casa de la madre de los Ortíz y comenzaron a disparar. La persona que empuñó el arma calibre 45 con la cual Leonel Ortiz recibió 3 disparos fatales no está identificada en la causa y es un NN.

Marcos Castillo solicitó su libertad en la causa por el asesinato de Leonel Ortiz. Está privado de su libertad, pero sus abogadas -María Maldonado y Daniela Calderón- pidieron una audiencia para solicitar su libertad.

Entre los principales argumentos, presentaron imágenes de cámaras de seguridad donde se puede ver a una persona vestida de negro circulando en bicicleta por las inmediaciones del Acceso Norte e Independencia y Libertad. Según la teoría defensiva, se trata de Marcos Castillo. El horario de esas imágenes coinciden con el momento en que se producía el crimen en la villa Junín.

Sin embargo, el fiscal de Homicidios Oscar Malla contrapuso que en las imágenes no se alcanza a identificar si la persona en bicicleta es efectivamente Castillo. La jueza María Alejandra Mauricio solicitó un cuarto intermedio para analizar el expediente y definir si el joven continúa detenido o no por el crimen en Las Heras.