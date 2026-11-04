Una nena de 10 años murió en un accidente en el que fue atropellada por un camión municipal

El accidente ocurrió cuando la nena de 10 años iba en bicicleta junto a su padre por la ciclovía de Junín.

Buscan determinar cómo fue el accidente

El camión municipal era conducido por un hombre de 63 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Mientras, en el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Además, se hizo presente personal de asistencia a las víctimas para contener al padre y demás familiares de la nena que murió como consecuencia del accidente.