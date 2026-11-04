Una nena de 10 años murió en la mañana de miércoles en un accidente ocurrido en el distrito de Philipps, en Junín. La víctima circulaba en bicicleta junto a su padre cuando fue atropellada por un camión municipal en la intersección de las calles Circunvalación y Pablo Rosales.
Una nena de 10 años murió en un accidente en el que fue atropellada por un camión municipal
La nena circulaba en bicicleta junto a su padre y fue atropellada por un camión. El conductor del accidente dio negativo en el test de alcoholemia
El hecho ocurrió cerca de las 7.45 de este miércoles. La nena iba hacia el norte por la ciclovía ubicada sobre el margen oeste de la calle, donde un camión Iveco realizó una maniobra de giro y se produjo el accidente.
Como consecuencia del impacto, la nena de 10 años sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Su padre iba con ella cuando ocurrió el accidente.
Buscan determinar cómo fue el accidente
El camión municipal era conducido por un hombre de 63 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
Mientras, en el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Además, se hizo presente personal de asistencia a las víctimas para contener al padre y demás familiares de la nena que murió como consecuencia del accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Junín: una niña de 10 años murió al ser atropellada por un camión municipal mientras circulaba en bicicleta.
- Investigación en curso: el conductor del camión municipal dio negativo en el test de alcoholemia; se buscan determinar las circunstancias del accidente.
- Contexto vial: el accidente ocurrió en la intersección de Circunvalación y Pablo Rosales, en el distrito de Philipps, mientras la víctima se desplazaba por la ciclovía.