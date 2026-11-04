Inicio Policiales accidente
Tragedia en Junín

Una nena de 10 años murió en un accidente en el que fue atropellada por un camión municipal

La nena circulaba en bicicleta junto a su padre y fue atropellada por un camión. El conductor del accidente dio negativo en el test de alcoholemia

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Una nena de 10 años murió en un accidente ocurrido con un camión municipal de Junín. Imagen ilsutrativa.

Una nena de 10 años murió en un accidente ocurrido con un camión municipal de Junín. Imagen ilsutrativa.

Una nena de 10 años murió en la mañana de miércoles en un accidente ocurrido en el distrito de Philipps, en Junín. La víctima circulaba en bicicleta junto a su padre cuando fue atropellada por un camión municipal en la intersección de las calles Circunvalación y Pablo Rosales.

El hecho ocurrió cerca de las 7.45 de este miércoles. La nena iba hacia el norte por la ciclovía ubicada sobre el margen oeste de la calle, donde un camión Iveco realizó una maniobra de giro y se produjo el accidente.

Como consecuencia del impacto, la nena de 10 años sufrió heridas que le provocaron la muerte en el lugar. Su padre iba con ella cuando ocurrió el accidente.

El accidente ocurri&oacute; cuando la nena de 10 a&ntilde;os iba en bicicleta junto a su padre por la ciclov&iacute;a de Jun&iacute;n.

El accidente ocurrió cuando la nena de 10 años iba en bicicleta junto a su padre por la ciclovía de Junín.

Buscan determinar cómo fue el accidente

El camión municipal era conducido por un hombre de 63 años, quien fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Mientras, en el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias y establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Además, se hizo presente personal de asistencia a las víctimas para contener al padre y demás familiares de la nena que murió como consecuencia del accidente.

En pocas palabras

  • Tragedia en Junín: una niña de 10 años murió al ser atropellada por un camión municipal mientras circulaba en bicicleta.
  • Investigación en curso: el conductor del camión municipal dio negativo en el test de alcoholemia; se buscan determinar las circunstancias del accidente.
  • Contexto vial: el accidente ocurrió en la intersección de Circunvalación y Pablo Rosales, en el distrito de Philipps, mientras la víctima se desplazaba por la ciclovía.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar