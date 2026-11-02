Quiénes son los heridos del accidente de la avioneta en Tupungato y qué dijo el piloto tras el vuelco

La causa del accidente quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal, mientras peritos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Junta de Seguridad en el Transporte trabajaron en la escena para determinar con precisión la mecánica del hecho.

Accidente en Tupungato: quiénes son las personas que viajaban en la aeronave

A bordo de la avioneta viajaban cuatro ocupantes, de los cuales tres fueron derivados a centros asistenciales locales y una requirió traslado de mayor complejidad:

Miriam Carreras (63 años): es la pasajera con el cuadro más delicado. A causa del impacto, sufrió politraumatismos graves y múltiples fracturas, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán, donde permanece internada bajo estricto monitoreo médico.

Carlos Frisón (51 años): piloto al mando de la aeronave y vinculado institucionalmente al Aeroclub. Presentó traumatismos leves que no revisten peligro de vida.

al mando de la aeronave y vinculado institucionalmente al Aeroclub. Presentó traumatismos leves que no revisten peligro de vida. Miguel Salazar (67 años): sufrió contusiones en el cuerpo y una herida cortante en la zona del cuero cabelludo.

Una adolescente de 14 años: terminó con lesiones cortantes y múltiples golpes como producto del vuelco.

Tanto el piloto como el hombre mayor y la menor de edad recibieron atención médica inicial en el Hospital General Las Heras de Tupungato, donde quedaron en observación fuera de peligro.

Cómo fue el accidente, según la explicación del piloto

De acuerdo con lo relatado por el propio piloto ante las autoridades, el accidente se desencadenó durante la aproximación final a la pista del aeroclub de Tupungato.

Carlos Frisón explicó que en el tramo de descenso la aeronave fue sorprendida por ráfagas de viento cruzado que desestabilizaron el vuelo.

Al intentar realizar una maniobra correctiva para mantener el control, la avioneta perdió sustentación y descendió bruscamente, impactando de lleno contra el terreno con la rueda del tren de aterrizaje delantero.

A raíz del choque inicial, la avioneta se arrastró descontrolada a lo largo de unos 35 metros sobre el suelo sin que el comando pudiera frenarla, hasta terminar volcando por completo con las ruedas hacia arriba.