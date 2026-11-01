Tupungato: una avioneta volcó al aterrizar en el Aeroclub y una pasajera de 63 años está grave

La Policía Federal interviene en la investigación por el vuelco de una avioneta en Tupungato.

El piloto, Marcelo Frisón, presidente del Aeroclub de Tupungato, sufrió escoriaciones en el cuero cabelludo y traumatismos leves. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento no trascendieron las causas del accidente.

Una comisión del ANAC llega a Tupungato

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, una comisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llegará este lunes al Aeroclub de Tupungato para realizar las pericias sobre el vuelco de la avioneta ocurrido durante el aterrizaje y establecer cómo se produjo el accidente.

El caso quedará en manos del Juzgado Federal, por lo que ya iniciaron actuaciones para determinar las causas del accidente.