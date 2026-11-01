Tupungato: una avioneta volcó al aterrizar en el Aeroclub y una pasajera de 63 años está grave

Una avioneta sufrió un vuelco este domingo en la noche cuando intentaba aterrizar en la pista del barrio Aeroclub, en Tupungato, y dejó tres personas heridas, una de ellas de gravedad. Entre los lesionados hay un menor de 14 años, y el piloto, que además preside la institución, quedó fuera de peligro.
Según la información oficial, la herida de mayor gravedad es una mujer de 63 años, pasajera de la aeronave. Fue trasladada al hospital Scaravelli, de Tunuyán, con politraumatismo grave.
Los otros dos heridos fueron atendidos en el hospital Las Heras. Se trata del menor de 14 años, que sufrió una herida cortante y múltiples contusiones, y de un hombre de 67 años, que presentó un corte en el cuero cabelludo y contusiones múltiples.
El piloto, Marcelo Frisón, presidente del Aeroclub de Tupungato, sufrió escoriaciones en el cuero cabelludo y traumatismos leves. Según se informó, se encuentra fuera de peligro.
Hasta el momento no trascendieron las causas del accidente.
Una comisión del ANAC llega a Tupungato
Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, una comisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llegará este lunes al Aeroclub de Tupungato para realizar las pericias sobre el vuelco de la avioneta ocurrido durante el aterrizaje y establecer cómo se produjo el accidente.
El caso quedará en manos del Juzgado Federal, por lo que ya iniciaron actuaciones para determinar las causas del accidente.
En pocas palabras
- Avioneta volcó al aterrizar en el Aeroclub de Tupungato, resultando en tres heridos.
- Una mujer de 63 años sufrió politraumatismo grave y fue trasladada a Tunuyán.
- El piloto, presidente del Aeroclub, se encuentra fuera de peligro con heridas leves.