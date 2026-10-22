Las fotos con las que un acusado del caso Leonel Ortiz busca desligarse del crimen del niño

Las fotos que presentó una de las defensas en el caso Leonel Ortiz.

El horario de esas imágenes coinciden con el momento en que se producía el crimen en la villa Junín. Incluso sumaron una foto de las redes sociales del sospechoso donde figura con una campera negra del Real Madrid, que sería la que estaba usando cuando andaba en bicicleta.

En contraparte, el fiscal de Homicidios Oscar Malla contrapuso que en las imágenes no se alcanza a identificar si la persona en bicicleta es efectivamente Marcos Castillo. Además, agregó que familiares de Leonel Ortiz lo señalaron como uno de los autores de los ataques armados y lo reconocieron en rueda de personas.

La jueza María Alejandra Mauricio solicitó un cuarto intermedio para analizar el expediente y definir si el joven continúa detenido o no por el crimen en Las Heras.

Leonel Ortiz, la víctima del crimen en Las Heras.

El crimen de Leonel Ortiz

La Fiscalía sostiene que la noche anterior al crimen, Cristian Cabrera se acercó hasta la casa de la familia Ortiz, en la villa Junín de Las Heras, y les gritó "se metieron a la casa de mi hija a robar. Ya van a ver. Saquen a los niños que mañana se pudre todo". Por este episodio quedó imputado por amenazas simples.

En la mañana siguiente, cerca de las 11.30 del 13 de septiembre, Cristian Cabrera acompañado por su yerno Marcos Castillo, un joven apodado Cafecito y la hija de un reconocido narcotraficante de la villa Junín conocido como Porteño -no está detenida en la causa- volvieron a efectuar amenazas, aunque también incendiaron la casa de los hermanos mayores de Leonel Ortiz y efectuaron disparos al aire. Estos sospechosos están imputados por coacciones agravadas y abuso de armas.

Esa misma noche, según sostiene la Fiscalía, Cristian Cabrera y sus yernos Marcos Castillo y Jesús Huaihuas -está prófugo- comenzaron a golpearon a los hermanos Ortiz. Alcanzaron a salir corriendo hasta la casa de su madre, pero en medio del camino Ticiana Cabrera los quiso interceptar y luego señaló por dónde habían huido.

Los agresores llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar. La persona que empuñó el arma calibre 45 con la cual Leonel Ortiz recibió 3 disparos fatales no está identificada en la causa y es un NN.