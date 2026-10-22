Un hombre en bicicleta. Una campera negra del Real Madrid. Unas imágenes que captaron otra secuencia que ocurría mientras en la villa Junín Leonel Ortiz (7) era baleado. Uno de los acusados en el crimen del niño sucedido en Las Heras busca desligarse del hecho y aportó pruebas.
Las fotos con las que un acusado del caso Leonel Ortiz busca desligarse del crimen del niño
Marcos Castillo (23) solicitó su libertad en la causa por el asesinato de Leonel Ortiz y una jueza resolverá en los próximos días
Marcos Ernesto Castillo (23) es uno de los imputados por participar de las secuencias previas y posteriores al crimen de Leonel Ortiz. Está privado de su libertad, pero sus abogadas -María Maldonado y Daniela Calderón- pidieron una audiencia para solicitar su libertad.
Entre los principales argumentos, presentaron imágenes de cámaras de seguridad donde se puede ver a una persona vestida de negro circulando en bicicleta por las inmediaciones del Acceso Norte e Independencia y Libertad. Según la teoría defensiva, se trata de Marcos Castillo.
El horario de esas imágenes coinciden con el momento en que se producía el crimen en la villa Junín. Incluso sumaron una foto de las redes sociales del sospechoso donde figura con una campera negra del Real Madrid, que sería la que estaba usando cuando andaba en bicicleta.
En contraparte, el fiscal de Homicidios Oscar Malla contrapuso que en las imágenes no se alcanza a identificar si la persona en bicicleta es efectivamente Marcos Castillo. Además, agregó que familiares de Leonel Ortiz lo señalaron como uno de los autores de los ataques armados y lo reconocieron en rueda de personas.
La jueza María Alejandra Mauricio solicitó un cuarto intermedio para analizar el expediente y definir si el joven continúa detenido o no por el crimen en Las Heras.
El crimen de Leonel Ortiz
La Fiscalía sostiene que la noche anterior al crimen, Cristian Cabrera se acercó hasta la casa de la familia Ortiz, en la villa Junín de Las Heras, y les gritó "se metieron a la casa de mi hija a robar. Ya van a ver. Saquen a los niños que mañana se pudre todo". Por este episodio quedó imputado por amenazas simples.
En la mañana siguiente, cerca de las 11.30 del 13 de septiembre, Cristian Cabrera acompañado por su yerno Marcos Castillo, un joven apodado Cafecito y la hija de un reconocido narcotraficante de la villa Junín conocido como Porteño -no está detenida en la causa- volvieron a efectuar amenazas, aunque también incendiaron la casa de los hermanos mayores de Leonel Ortiz y efectuaron disparos al aire. Estos sospechosos están imputados por coacciones agravadas y abuso de armas.
Esa misma noche, según sostiene la Fiscalía, Cristian Cabrera y sus yernos Marcos Castillo y Jesús Huaihuas -está prófugo- comenzaron a golpearon a los hermanos Ortiz. Alcanzaron a salir corriendo hasta la casa de su madre, pero en medio del camino Ticiana Cabrera los quiso interceptar y luego señaló por dónde habían huido.
Los agresores llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar. La persona que empuñó el arma calibre 45 con la cual Leonel Ortiz recibió 3 disparos fatales no está identificada en la causa y es un NN.
En pocas palabras
- Acusado del crimen: Marcos Castillo presentó fotos de cámaras de seguridad para intentar desligarse del asesinato de Leonel Ortiz.
- Evidencia defensiva: las imágenes lo muestran en bicicleta en las cercanías del hecho, con una campera similar a la que usaba.
- Postura fiscal: el fiscal Oscar Malla señaló que las cámaras no identifican plenamente al acusado y que familiares lo reconocieron.