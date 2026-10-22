Le amputaron la pierna a una mujer que fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz

Segundos más tarde, fue atropellada por un colectivo de la línea 700.

La mujer accidentada fue asistida por profesionales del SEC, que la derivaron al Hospital Central.

Personal médico del SEC la asistió en el lugar y decidió el traslado a la guardia del Central.

El diagnóstico era tremendo: aplastamiento de la pierna derecha.

De urgencia fue operada. Le amputaron ese miembro inferior.

Quedó internada en recuperación.

Además, le trataron la pierna izquierda por lesiones graves.

De acuerdo al informe brindado por el Ministerio de Seguridad, al conductor del colectivo le practicaron el examen de alcoholemia, que dio negativo.