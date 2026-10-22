Accidente en Godoy Cruz: una mujer fue atropellada por un colectivo. Más tarde, en el Hospital Central, le cortaron la pierna derecha, seriamente dañada por aplastamiento con las ruedas.
Le amputaron la pierna a una mujer que fue atropellada por un colectivo en Godoy Cruz
El accidente se produjo en San Martín Sur esquina Tiburcio Benegas cuando la mujer tropezó y cayó al pavimento. El chofer dio negativo de alcoholemia
El accidente se produjo a las 7 en el cruce de calles San Martín Sur y Tiburcio Benegas.
Mientras cruzaba a pie, la mujer, cuyos datos personales no fueron suministrados, tropezó y cayó al pavimento.
Segundos más tarde, fue atropellada por un colectivo de la línea 700.
Personal médico del SEC la asistió en el lugar y decidió el traslado a la guardia del Central.
El diagnóstico era tremendo: aplastamiento de la pierna derecha.
De urgencia fue operada. Le amputaron ese miembro inferior.
Quedó internada en recuperación.
Además, le trataron la pierna izquierda por lesiones graves.
De acuerdo al informe brindado por el Ministerio de Seguridad, al conductor del colectivo le practicaron el examen de alcoholemia, que dio negativo.
En pocas palabras
- Mujer atropellada: fue amputada de su pierna derecha tras ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz.
- Circunstancias del hecho: la víctima tropezó y cayó al asfalto justo delante del vehículo de transporte público.
- Condiciones del conductor: el chofer del colectivo dio negativo en el test de alcoholemia.