Un accidente automovilístico terminó revelando su secreto: sus 17 novias fueron a verlo al mismo tiempo

Un hombre fue protagonista de un accidente automovilistico y en el hospital ssalió a la luz algo insólito: salía con al menos 17 mujeres a la vez, y con una de ellas incluso tuvo un hijo. Lo llamativo fue que además, se reunieron todas en el hospital sin saber de la existencia de todas ellas.
'Romeo chino' se accidenta y 17 'Julietas' fueron a verlo al hospital
Imagina recibir una llamada del hospital avisándote de que tu pareja ha sufrido un accidente de tráfico. Angustiada, llegas al hospital esperando que no haya sucedido mada grave y que todo sea un susto sin saber que lo peor estaba por venir.
En China un hombre identificado como 'Sr. Yuan', ha tenido 17 novias al mismo tiempo y sin que ellas sospechen de sus infidelidades. Sin embargo, todo cambió cuando el tuvo un accidente automovilistico que lo puso en problemas.
Cuando Yuan llegó al hospital, los médicos se pusieron en contacto con las 17 mujeres aunque no tuvo on lesiones ponían su vida en riesgo, se meteria en un problema peor, ya que todas reaccionaron de diferente manera al enterarse de su engaño cuando fueron llegando al establecimiento al mismo tiempo y se fueron desubriendo unas a otras.
Cuando el hecho se dio a conocer en China, otras verdades fueron saliendo a la luz y se supo que todas tenían una edad de entre 0 a 40 años y que inclusive este hombre consiguió al 65.000 euros de sus parejas donde prácticamente, se sustentaba viviendo de sus préstamos.
Según contó una de ellas, algunas le daban dinero cada mes, y una lo apoyó económicamente durante nueve años, otra contó que llevaba año y medio con él y que había sufrido al enterarse del accidente. Pero cuando empezaron a aparecer más chicas, todas tuvieron que unise. De hecho, ella misma armó después un grupo de chat con las 17 novias.
En pocas palabras
- Accidente insólito: un hombre con 17 novias a la vez sufrió un accidente y todas se enteraron al mismo tiempo en el hospital.
- Engaño revelado: las mujeres se conocieron en el hospital, desvelando la red de infidelidades del hombre.
- Vulnerabilidad económica: se supo que el hombre vivía de los préstamos de sus parejas, obteniendo unos 65.000 euros.