Un accidente automovilístico terminó revelando su secreto: sus 17 novias fueron a verlo al mismo tiempo

Cuando Yuan llegó al hospital, los médicos se pusieron en contacto con las 17 mujeres aunque no tuvo on lesiones ponían su vida en riesgo, se meteria en un problema peor, ya que todas reaccionaron de diferente manera al enterarse de su engaño cuando fueron llegando al establecimiento al mismo tiempo y se fueron desubriendo unas a otras.

El hombre fue arrestado por fraude tras descubrirse que les robaba dinero.

Cuando el hecho se dio a conocer en China, otras verdades fueron saliendo a la luz y se supo que todas tenían una edad de entre 0 a 40 años y que inclusive este hombre consiguió al 65.000 euros de sus parejas donde prácticamente, se sustentaba viviendo de sus préstamos.

Según contó una de ellas, algunas le daban dinero cada mes, y una lo apoyó económicamente durante nueve años, otra contó que llevaba año y medio con él y que había sufrido al enterarse del accidente. Pero cuando empezaron a aparecer más chicas, todas tuvieron que unise. De hecho, ella misma armó después un grupo de chat con las 17 novias.