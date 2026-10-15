Una familia volvía de la feria y un accidente terminó con la vida de un joven

Algunas imágenes del accidente muestran la brutalidad del accidente y una familia consternada por lo sucedido.

Accidente en Salta: asistencia de urgencia y desenlace fatal

Tras el accidente, personal de emergencia acudió al lugar para asistir a los ocupantes. Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven de 30 años fue estabilizado y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital San Roque de Embarcación. Sin embargo, el paciente falleció durante el trayecto hacia el centro de salud.

Por su parte, la mujer que viajaba junto a él, de aproximadamente 65 años y quien presuntamente conducía la camioneta, sufrió múltiples heridas de consideración.

Tras ser atendida en el lugar, los primeros reportes médicos indicaron que se encuentra fuera de peligro de muerte.

Investigación por el accidente

Las autoridades policiales y los peritos de tránsito de Salta trabajan en la zona para determinar los factores que desencadenaron el vuelco. Hasta el momento no se informaron participaciones de otros vehículos en el siniestro, por lo que las pericias buscarán precisar las condiciones de la ruta, posibles fallas mecánicas o imprevistos sobre la ruta.