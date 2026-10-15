Un lamentable accidente de tránsito conmocionó a toda una localidad de Salta. Una tragedia registrada sobre la Ruta Nacional 81 se cobró la vida de un hombre de 30 años y dejó a una mujer herida de consideración, pero fuera de peligro de muerte.
Una familia volvía de la feria y un accidente terminó con la vida de un joven
El terrible accidente ocurrió cuando una familia regresaba de una feria. El conductor falleció en el trayecto al hospital
La tragedia ocurrió a la altura de la comunidad La Chirola, en cercanías de la localidad salteña de Dragones. Según los primeros datos trascendidos, ambas víctimas -oriundas de la localidad de Coronel Juan Solá (Morillo)- regresaban en familia hacia sus hogares tras haber asistido a la feria en San Ramón de la Nueva Orán.
Por causas que aún se encuentran bajo investigación pericial, la camioneta en el que se desplazaban perdió el control y terminó volcando violentamente a un costado de la calzada.
Algunas imágenes del accidente muestran la brutalidad del accidente y una familia consternada por lo sucedido.
Accidente en Salta: asistencia de urgencia y desenlace fatal
Tras el accidente, personal de emergencia acudió al lugar para asistir a los ocupantes. Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven de 30 años fue estabilizado y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital San Roque de Embarcación. Sin embargo, el paciente falleció durante el trayecto hacia el centro de salud.
Por su parte, la mujer que viajaba junto a él, de aproximadamente 65 años y quien presuntamente conducía la camioneta, sufrió múltiples heridas de consideración.
Tras ser atendida en el lugar, los primeros reportes médicos indicaron que se encuentra fuera de peligro de muerte.
Investigación por el accidente
Las autoridades policiales y los peritos de tránsito de Salta trabajan en la zona para determinar los factores que desencadenaron el vuelco. Hasta el momento no se informaron participaciones de otros vehículos en el siniestro, por lo que las pericias buscarán precisar las condiciones de la ruta, posibles fallas mecánicas o imprevistos sobre la ruta.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Un hombre murió y una mujer resultó herida tras un vuelco en la Ruta Nacional 81 en Salta.
- Contexto del accidente: Las víctimas regresaban a sus hogares tras asistir a una feria cuando su camioneta volcó cerca de Dragones.
- Investigación en curso: Las autoridades buscan determinar las causas del siniestro vial ocurrido en la comunidad La Chirola.