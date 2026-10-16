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Tránsito en Ciudad

Accidente: un borracho chocó de frente a un padre que iba a buscar a su hija a una fiesta de egresados

El choque ocurrió de madrugada en Champagnat y Libertador, en Ciudad. El conductor de un Toyota Yaris dio 2,58 en el control de alcoholemia

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Una imagen del accidente de este viernes en Ciudad.

Una imagen del accidente de este viernes en Ciudad.

Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Un accidente complicó el tránsito en el oeste de la Ciudad este viernes. Un hombre que iba a buscar a su hija a una fiesta de egresados se encontró con un Toyota Yaris que lo chocó de frente, y el conductor dio positivo en el control de alcoholemia. El accidente ocurrió durante a madrugada en avenida Champagnat y Libertador, a metros del ingreso a la rotonda.

Según informó el periodista Matías Pascualetti desde el lugar para radio Nihuil, el padre conducía un Volkswagen Bora y estaba por ingresar a la rotonda cuando vio que el Toyota se le venía encima.

De acuerdo con el reporte, el conductor del Toyota registró 2,58 en el control de alcoholemia. Más de cuatro veces lo permitido. En consecuencia, quedó demorado.

El impacto fue muy fuerte, aunque no se registraron heridos de gravedad.

El impacto fue muy fuerte, aunque no se registraron heridos de gravedad.

Tránsito complicado hacia el sur por Champagnat

A causa del choque, durante la mañana la circulación por avenida Champagnat hacia el sur se encontraba complicada en ese sector.

Por las lluvias, la calzada est&aacute; muy mojada. Se recomienda precauci&oacute;n.

Por las lluvias, la calzada está muy mojada. Se recomienda precaución.

A las dificultades para transitar se sumó la calzada mojada por las lluvias en buena parte del Gran Mendoza, por lo que se recomendó circular con precaución.

En pocas palabras

  • Accidente vial: un conductor ebrio chocó de frente a un padre que iba a buscar a su hija.
  • Alcoholemia: el responsable dio 2,58, más de cuatro veces lo permitido.
  • Tránsito: la Champagnat hacia el sur se vio complicada por el siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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