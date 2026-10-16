Un accidente complicó el tránsito en el oeste de la Ciudad este viernes. Un hombre que iba a buscar a su hija a una fiesta de egresados se encontró con un Toyota Yaris que lo chocó de frente, y el conductor dio positivo en el control de alcoholemia. El accidente ocurrió durante a madrugada en avenida Champagnat y Libertador, a metros del ingreso a la rotonda.
Accidente: un borracho chocó de frente a un padre que iba a buscar a su hija a una fiesta de egresados
El choque ocurrió de madrugada en Champagnat y Libertador, en Ciudad. El conductor de un Toyota Yaris dio 2,58 en el control de alcoholemia
Según informó el periodista Matías Pascualetti desde el lugar para radio Nihuil, el padre conducía un Volkswagen Bora y estaba por ingresar a la rotonda cuando vio que el Toyota se le venía encima.
De acuerdo con el reporte, el conductor del Toyota registró 2,58 en el control de alcoholemia. Más de cuatro veces lo permitido. En consecuencia, quedó demorado.
Tránsito complicado hacia el sur por Champagnat
A causa del choque, durante la mañana la circulación por avenida Champagnat hacia el sur se encontraba complicada en ese sector.
A las dificultades para transitar se sumó la calzada mojada por las lluvias en buena parte del Gran Mendoza, por lo que se recomendó circular con precaución.
En pocas palabras
- Accidente vial: un conductor ebrio chocó de frente a un padre que iba a buscar a su hija.
- Alcoholemia: el responsable dio 2,58, más de cuatro veces lo permitido.
- Tránsito: la Champagnat hacia el sur se vio complicada por el siniestro.