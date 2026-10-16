Accidente: un borracho chocó de frente a un padre que iba a buscar a su hija a una fiesta de egresados

El impacto fue muy fuerte, aunque no se registraron heridos de gravedad. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Tránsito complicado hacia el sur por Champagnat

A causa del choque, durante la mañana la circulación por avenida Champagnat hacia el sur se encontraba complicada en ese sector.

Por las lluvias, la calzada está muy mojada. Se recomienda precaución. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

A las dificultades para transitar se sumó la calzada mojada por las lluvias en buena parte del Gran Mendoza, por lo que se recomendó circular con precaución.