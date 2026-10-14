Cambios en el caso de Leonel Ortiz: sobreseimiento de un detenido y calificación más leve para el resto

Cristian Cabrera quedó desvinculado del crimen de Leonel Ortiz.

La nueva reconstrucción del crimen de Leonel Ortiz

En la nueva acusación, la Fiscalía dividió toda la secuencia en 3 hechos. En orden cronológico, el primero fue la noche anterior al crimen cuando Cristian Cabrera se acercó hasta la casa de la familia Ortiz, en la villa Junín de Las Heras, y les gritó "se metieron a la casa de mi hija a robar. Ya van a ver. Saquen a los niños que mañana se pudre todo". Por este episodio quedó imputado por amenazas simples.

El segundo hecho fue en la mañana siguiente, cerca de las 11.30 del 13 de septiembre, cuando la secuencia fue similar a la anterior aunque ahora Cristian Cabrera estuvo acompañado por su yerno Marcos Castillo, un joven apodado Cafecito y la hija de un reconocido narcotraficante de la villa Junín conocido como Porteño -no está detenida en la causa-. Se repitieron las amenazas, aunque también incendiaron la casa de los hermanos mayores de Leonel Ortiz y efectuaron disparos al aire. Estos sospechosos están imputados por coacciones agravadas y abuso de armas.

Finalmente el tercer hecho es el momento del crimen del niño. Según la nueva teoría de la Fiscalía, Cristian Cabrera y sus yernos Marcos Castillo y Jesús Huaihuas -está prófugo- comenzaron a golpearon a los hermanos Ortiz. Alcanzaron a salir corriendo hasta la casa de su madre, pero en medio del camino Ticiana Cabrera los quiso interceptar y luego señaló por dónde habían huido.

Cristian Cabrera y su hija Ticiana, los primeros detenidos por el crimen.

Los agresores llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar. La persona que empuñó el arma calibre 45 con la cual Leonel Ortiz recibió 3 disparos fatales no está identificada en la causa y es un NN. Se creía que era el menor Eze, pero finalmente las pruebas lo terminaron desvinculando del caso y será sobreseído.

De esta forma, Cristian Cabrera, Marcos Castillo y Jesús Huaihuas quedaron imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -por el disparo que rozó la cabeza de Matías Ortiz-. En tanto que Ticiana Cabrera quedó sindicada como partícipe primario de ese delito pero también del crimen de Leonel Ortiz.

De esta manera, el próximo 20 de octubre se realizará una audiencia de prisión preventiva donde los abogados Exequiel Caballero -por los Cabrera-, María Maldonado y Daniela Calderón -por Marcos Castillo- tendrán la oportunidad de solicitar la libertad de sus clientes. En paralelo, los defensores Fernando Leyria y Franco Mondaca, por el menor Eze, esperan una audiencia ante un juez penal de menores para concretar el sobreseimiento por el caso Leonel Ortiz.