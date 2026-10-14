Un nuevo rumbo se empezó a marcar desde este miércoles en la investigación por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años baleado en Las Heras. Los pesquisas van tratando de desenmarañar todo lo que sucedió no sólo al momento en que el chico fue baleado, sino en el conflicto previo que se desató un día antes. En base a nuevas pruebas, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de uno de los sospechosos y reacomodó la imputación de los otros tres detenidos, quienes ya dejaron de arriesgar una pena de prisión perpetua.
Cambios en el caso de Leonel Ortiz: sobreseimiento de un detenido y calificación más leve para el resto
El autor del disparo que terminó con la vida de Leonel Ortiz (7) sigue sin ser identificado y esto favoreció al resto de los sospechosos
Hasta el día de hoy, el caso tiene 4 detenidos: Cristian Cabrera (48), su hija Ticiana (21), su yerno Marcos Castillo (23) y un amigo de 17 años apodado Eze. Estaban imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de 2 o más personas. Es decir, que todos tuvieron el mismo grado de participación en el crimen y además arriesgaban una pena de prisión perpetua.
Sin embargo, en base a nuevas pruebas que se incorporaron como los llamados al 911 de esos días y el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Oscar Malla modificó tanto los hechos como la calificación para cada uno de los sospechosos. Incluso, uno de ellos terminará desvinculado del expediente.
La nueva reconstrucción del crimen de Leonel Ortiz
En la nueva acusación, la Fiscalía dividió toda la secuencia en 3 hechos. En orden cronológico, el primero fue la noche anterior al crimen cuando Cristian Cabrera se acercó hasta la casa de la familia Ortiz, en la villa Junín de Las Heras, y les gritó "se metieron a la casa de mi hija a robar. Ya van a ver. Saquen a los niños que mañana se pudre todo". Por este episodio quedó imputado por amenazas simples.
El segundo hecho fue en la mañana siguiente, cerca de las 11.30 del 13 de septiembre, cuando la secuencia fue similar a la anterior aunque ahora Cristian Cabrera estuvo acompañado por su yerno Marcos Castillo, un joven apodado Cafecito y la hija de un reconocido narcotraficante de la villa Junín conocido como Porteño -no está detenida en la causa-. Se repitieron las amenazas, aunque también incendiaron la casa de los hermanos mayores de Leonel Ortiz y efectuaron disparos al aire. Estos sospechosos están imputados por coacciones agravadas y abuso de armas.
Finalmente el tercer hecho es el momento del crimen del niño. Según la nueva teoría de la Fiscalía, Cristian Cabrera y sus yernos Marcos Castillo y Jesús Huaihuas -está prófugo- comenzaron a golpearon a los hermanos Ortiz. Alcanzaron a salir corriendo hasta la casa de su madre, pero en medio del camino Ticiana Cabrera los quiso interceptar y luego señaló por dónde habían huido.
Los agresores llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar. La persona que empuñó el arma calibre 45 con la cual Leonel Ortiz recibió 3 disparos fatales no está identificada en la causa y es un NN. Se creía que era el menor Eze, pero finalmente las pruebas lo terminaron desvinculando del caso y será sobreseído.
De esta forma, Cristian Cabrera, Marcos Castillo y Jesús Huaihuas quedaron imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego -por el disparo que rozó la cabeza de Matías Ortiz-. En tanto que Ticiana Cabrera quedó sindicada como partícipe primario de ese delito pero también del crimen de Leonel Ortiz.
De esta manera, el próximo 20 de octubre se realizará una audiencia de prisión preventiva donde los abogados Exequiel Caballero -por los Cabrera-, María Maldonado y Daniela Calderón -por Marcos Castillo- tendrán la oportunidad de solicitar la libertad de sus clientes. En paralelo, los defensores Fernando Leyria y Franco Mondaca, por el menor Eze, esperan una audiencia ante un juez penal de menores para concretar el sobreseimiento por el caso Leonel Ortiz.
En pocas palabras
- Reconstrucción del crimen: la Fiscalía modificó la imputación en el caso de Leonel Ortiz, buscando el sobreseimiento de un menor y una calificación más leve para otros tres detenidos.
- Nuevas pruebas: llamados al 911 y análisis de cámaras de seguridad permitieron dividir la secuencia en tres hechos y reclasificar las responsabilidades.
- Imputaciones actuales: se investiga a Cristian Cabrera, Marcos Castillo y Jesús Huaihuas por coacciones, abuso de armas y tentativa de homicidio agravado, mientras que Ticiana Cabrera es partícipe primario.