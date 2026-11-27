Graciela Mayer, una graciela mayer empresaria ahogada en uruguay (2) gastronómica de 36 años oriunda de la localidad entrerriana de Viale, murió ahogada el miércoles en la playa nudista Chihuahua, en el departamento de Maldonado, Uruguay, cuando una ola la arrastró mientras estaba en el agua con su pareja.
Quién era la empresaria argentina que murió en una playa nudista en Uruguay
Graciela Mayer tenía 36 años, manejaba negocios gastronómicos y un salón de fiestas en Viale, Entre Ríos, y murió ahogada el miércoles en una playa nudista de Maldonado, Uruguay, tras ser arrastrada por una ola
La empresaria argentina, según la investigación, había entrado al mar junto a Yamil Dayub, también argentina y de 36 años, y fue sacada inconsciente por otras personas que estaban en la playa. Dayub logró salir por sus propios medios, aunque después tuvo que ser asistida en estado de shock en un sanatorio de la zona. Las maniobras de reanimación no lograron revertir el cuadro.
Quién era la empresa argentina ahogada en Uruguay
En Viale, Mayer era conocida por su actividad comercial vinculada a la gastronomía y los eventos. Junto a su hermano Fabián administraba tres locales del rubro gastronómico y también tenía a cargo el salón de fiestas Atenas en su ciudad natal.
Uno de esos espacios, Victorino Bar & Lounge, confirmó el fallecimiento en redes sociales y difundió un mensaje de despedida. En el comunicado señalaron que el traslado del cuerpo a la Argentina dependía de los trámites y gestiones habituales por haber ocurrido en otro país, y agradecieron los mensajes de acompañamiento recibidos por la familia.
Fabián Mayer contó al medio El Once que la pareja llevaba una semana en Uruguay y tenía previsto volver a Entre Ríos el jueves. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir. La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”, relató.
Cómo fue el rescate y qué investiga la fiscalía
El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre dos personas que tenían problemas en el agua. Prefectura acudió al lugar por tierra y en lancha, y al llegar encontró que bañeros y personas presentes ya habían retirado del mar a ambos.
Los primeros auxilios comenzaron en el lugar y continuaron hasta la llegada de una unidad de Cardiomóvil, cuyo personal médico constató la muerte minutos después.
Testigos y allegados señalaron que en ese momento no había guardavidas en servicio, ya que en playa Chihuahua —ubicada a unos diez kilómetros de Punta del Este— ese cuerpo actúa solo los fines de semana. La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, quedó al frente de las actuaciones para determinar cómo se produjo el ahogamiento.
En pocas palabras
- Empresaria argentina: Graciela Mayer, de 36 años, murió ahogada en la playa nudista Chihuahua de Uruguay.
- Trágico suceso: Fue arrastrada por una ola mientras estaba en el agua con su pareja, siendo rescatada sin vida.
- Contexto comercial: Mayer administraba negocios gastronómicos y un salón de fiestas en Viale, Entre Ríos.