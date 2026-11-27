Uno de esos espacios, Victorino Bar & Lounge, confirmó el fallecimiento en redes sociales y difundió un mensaje de despedida. En el comunicado señalaron que el traslado del cuerpo a la Argentina dependía de los trámites y gestiones habituales por haber ocurrido en otro país, y agradecieron los mensajes de acompañamiento recibidos por la familia.

Fabián Mayer contó al medio El Once que la pareja llevaba una semana en Uruguay y tenía previsto volver a Entre Ríos el jueves. “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir. La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”, relató.

La empresaria argentina se encontraba en Uruguay con su pareja

Cómo fue el rescate y qué investiga la fiscalía

El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre dos personas que tenían problemas en el agua. Prefectura acudió al lugar por tierra y en lancha, y al llegar encontró que bañeros y personas presentes ya habían retirado del mar a ambos.

Los primeros auxilios comenzaron en el lugar y continuaron hasta la llegada de una unidad de Cardiomóvil, cuyo personal médico constató la muerte minutos después.

Testigos y allegados señalaron que en ese momento no había guardavidas en servicio, ya que en playa Chihuahua —ubicada a unos diez kilómetros de Punta del Este— ese cuerpo actúa solo los fines de semana. La fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, quedó al frente de las actuaciones para determinar cómo se produjo el ahogamiento.