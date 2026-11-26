Los delincuentes entraron a robar a la heladería de calle San Martín Sur y Leguizamón, de Godoy Cruz, de donde se llevaron una caja registradora con $50.000. Foto: ilustrativa

Al entrar al comercio se dieron cuenta que los delincuentes habían robado la caja registradora que tenía dinero en su interior, según dijo el dueño del local.

En el lugar trabajó Policía Científica y personal de Investigaciones para dar con los delincuentes o encontrar alguna pista sobre ellos.