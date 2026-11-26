Un robo ocurrió en una heladería Soppelsa de Godoy Cruz, donde delincuentes se llevaron la caja registradora que contenía aproximadamente $50.000 en efectivo.
Sin detenidos
Delincuentes robaron una heladería de Godoy Cruz y se llevaron $50.000 de la caja registradora
Un comerciante descubrió que delincuentes ingresaron al local durante la madrugada, luego de que se activara el sistema de alarmas
El hecho ocurrió cerca de las 3.45 de este miércoles en un local de la tradicional heladería Soppelsa ubicado en la esquina de calles San Martín Sur y Leguizamón.
Un móvil de la Comisaría 7ª llegó al lugar tras activarse las alarmas del comercio y los policías constataron que la puerta de ingreso estaba abierta.
Al entrar al comercio se dieron cuenta que los delincuentes habían robado la caja registradora que tenía dinero en su interior, según dijo el dueño del local.
En el lugar trabajó Policía Científica y personal de Investigaciones para dar con los delincuentes o encontrar alguna pista sobre ellos.
En pocas palabras
- Robo en heladería: delincuentes robaron la caja registradora de un local en Godoy Cruz.
- Monto sustraído: el dinero en efectivo dentro de la caja ascendía a aproximadamente $50.000.
- Hecho delictivo: los ladrones ingresaron al comercio durante la madrugada tras activarse el sistema de alarmas.
Resumen generado por Thinkindot AI