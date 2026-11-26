El caso comenzó la noche del 10 de septiembre, cerca de las 23.20, cuando Álvarez llevó a la pequeña inconsciente y sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local. Pese a los intentos de reanimación, la muerte se confirmó en la madrugada del 11 de septiembre, y la médica de guardia advirtió hematomas y distintas lesiones en el cuerpo de la víctima, lo que disparó la intervención policial y judicial.

Las pruebas en la casa y el cruce de testimonios

A partir de la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Miramar y de la UFI N° 2 de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, los peritos de Policía Científica secuestraron la ropa que llevaba puesta la nena e inspeccionaron la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén.