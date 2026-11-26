Una serie de evidencias recolectadas en las últimas semanas complicó la situación judicial de Camila Belén Álvarez (24) y su pareja, Cristian Nahuel Zapata (22), detenidos en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado en Buenos Aires acusados de matar a golpes a Brianna, la hija de tres años de la mujer. Ambos quedaron imputados por homicidio agravado por el vínculo, una calificación que prevé una de las penas más altas del Código Penal.
Manchas de sangre en las sábanas y moretones: las pruebas que complican a la mujer y su pareja por el crimen de su hija de 3 años
Camila Belén Álvarez y Cristian Nahuel Zapata fueron imputados por homicidio agravado por el vínculo tras la muerte de Brianna, la hija de 3 años de la mujer
El caso comenzó la noche del 10 de septiembre, cerca de las 23.20, cuando Álvarez llevó a la pequeña inconsciente y sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local. Pese a los intentos de reanimación, la muerte se confirmó en la madrugada del 11 de septiembre, y la médica de guardia advirtió hematomas y distintas lesiones en el cuerpo de la víctima, lo que disparó la intervención policial y judicial.
Las pruebas en la casa y el cruce de testimonios
A partir de la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Miramar y de la UFI N° 2 de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, los peritos de Policía Científica secuestraron la ropa que llevaba puesta la nena e inspeccionaron la vivienda familiar, ubicada sobre la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén.
Durante el avance de la pesquisa, los investigadores reunieron distintos elementos que apuntaron directamente contra la pareja:
- Sábanas con manchas de sangre: halladas durante un allanamiento en la casa donde vivía la menor e incorporadas a la causa para su análisis pericial.
- Testimonios y cámaras: declaraciones de familiares y vecinos de la zona, cruzadas con los registros de las cámaras de seguridad del barrio.
- Teléfonos celulares: secuestrados en el operativo realizado a las 5.45 por la SubDDI de Miramar, cuando ambos sospechosos fueron arrestados.
Qué pasa ahora con los detenidos
Con los arrestos concretados, la Justicia dispuso el traslado de Zapata a la Unidad Penal N° 44 de Batán. En el caso de Álvarez, como cursa un embarazo, se solicitó un cupo en una unidad especial del Servicio Penitenciario Bonaerense para garantizar las condiciones de alojamiento acordes a su estado mientras sigue adelante la causa.
En pocas palabras
- Imputación: Madre y pareja de Brianna (3) imputados por homicidio agravado por el vínculo tras su muerte.
- Evidencia: Manchas de sangre en sábanas y hematomas en el cuerpo de la víctima complican a los acusados.
- Situación judicial: Detenidos fueron trasladados a unidades penales, con atención especial al embarazo de la madre.