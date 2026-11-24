“Yo no vine a este mundo a esperar”, resume Luciana, modelo, emprendedora e influencer mendocina, que tiene una mirada muy clara sobre los mandatos de género y las decisiones personales. Para ella, proponer casamiento no le quita feminidad a una mujer ni convierte en menos hombre al destinatario de la propuesta. Simplemente significa hacer aquello que uno desea.

"Le propuse casamiento a mi novio y no por eso dejo de ser femenina"

“Creo que el tema de la energía femenina y la energía masculina está muy mal entendido. Creen que por el simple hecho de ser mujeres nos corresponden algunas cosas. De una forma, sí, por así decirlo, la energía femenina es receptiva y la masculina es activa, es como que va a buscar. Pero creo que nada me saca mi ser femenino y mi energía femenina cuando yo también puedo tomar decisiones, cuando yo también puedo ir a por ello”, explica.

Y va todavía más lejos: “Soy una mujer libre, emprendedora, que si siento que quiero casarse con mi pareja no voy a estar esperando ni pretendiendo que él lo haga porque es lo que le corresponde. Yo no creo que haya correspondencia hoy en día. Creo que habría que modificar y actualizarnos un poco más”, dijo, en diálogo con Diario UNO.

"Creo que nada me saca mi ser femenino y mi energía femenina cuando yo también puedo tomar decisiones, cuando yo también puedo ir a por ello”, explica Luciana.

En su mirada, detrás de esas expectativas persisten estereotipos que deberían quedar definitivamente atrás. “Siento que también viene todo derivado de una rama del machismo que se ha vivido toda la vida, de qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer, seguir esos estereotipos. Yo, como soy mujer, tengo que esperar que mi varón... No. Yo no vine a este mundo a esperar. Si quiero algo, yo voy a buscarlo. Y no porque sea mujer o por hombre o por nada. Creo que eso es actitudinal, nada tiene que ver con el género”.

Un anillo con historia y una final de Boca en el medio

La sorpresa tuvo una preparación bastante más compleja de lo que podría imaginarse. Según contó el Chino, él había organizado un viaje a Punta Cana para celebrar el cumpleaños de Luciana. La pareja llegó a República Dominicana con la intención de pasar diez días juntos en un departamento de Bayahíbe, pero el calendario futbolero se interpuso en los planes.

Como Boca disputaba una final, decidieron alquilar un alojamiento all inclusive para la primera noche, porque no llegaban a trasladarse hasta Bayahíbe y querían tener la posibilidad de ver el partido.

Lo que Exequiel desconocía era que, mientras él estaba pendiente del resultado, Luciana llevaba consigo un anillo y una carta. La decisión estaba tomada desde antes y había algo especialmente significativo en la joya.

El anillo de Exequiel y el viaje inolvidable.

El anillo había aparecido durante un viaje de ella a Perú, en el que había visitado Machu Picchu. No se trataba de una alhaja costosa ni de una joya elegida siguiendo las convenciones de una propuesta tradicional. Todo lo contrario: tenía un valor simbólico.

“Cuando estaba pensando todo esto en el Machu Picchu encontré un anillito. A nosotros no nos gustan las joyas, las alhajas ni gastar plata en joyería, entonces fue perfecto porque fue un anillo que encontré en el Machu Picchu, que tiene mucho significado. Es el lugar que más nos ha conectado energéticamente a los dos y me queda increíble en el dedo, no se sale nada, así que era perfecto”, contó el Chino.

Pero faltaba encontrar el momento adecuado. Y Luciana tenía una condición: Boca debía ganar.

"Boca debía ganar para que todas las condiciones de la propuesta estuvieran dadas", dijo ella

“Ella esperó todo el tiempo a que jugara la final Boca porque si Boca perdía no me iba a proponer el casamiento porque claramente mis energías no iban a ser lindas”, recordó entre risas.

El equipo ganó. Terminó el partido y la pareja salió a cenar. Todo parecía encaminado para que Luciana cumpliera con su plan, pero el Chino, sin saberlo, estuvo a punto de arruinarle la sorpresa.

“En esa cena ella me iba a ofrecer casamiento y yo la miré y le dije: ‘Amor, vamos a otro restaurante. En vez de comer el postre, cenemos dos veces, porque estamos en un all inclusive y podemos cenar dos veces’. Le arruiné el plan”, relató.

El anilllo de Perú y una historia de amor detrás.

Así, la propuesta debió esperar un poco más. Cambiaron de restaurante, volvieron a compartir otra cena y, cuando finalmente salieron, Luciana encontró la oportunidad que estaba buscando.

“Me dice: ‘Vamos a la playa’. A todo esto ya estaba súper producida, hermosa, divina, y yo, modo Boca. Fuimos a la playa y nada, me leyó una carta increíble, me propuso casamiento y acá estamos, comprometidos”.

Nunca habían hablado de casamiento... pero llegará

Para él fue una sorpresa absoluta. Nunca habían hablado seriamente de casamiento, aunque sí habían conversado mucho sobre la posibilidad de tener hijos.

“Llevamos un año y medio juntos, no habíamos tocado el tema. Obviamente que si ella me hubiera dicho ‘me quiero casar’ o ‘tengo ganas de casarme’, yo hubiera recontraactivado”, aseguró.

La respuesta fue la que ella esperaba. Y el viaje que había comenzado como un regalo de cumpleaños terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más importantes de sus vidas.

Los comentarios, el amor y el doble discurso de las redes

Después de compartir la experiencia, la pareja quedó expuesta a una discusión que no había buscado. Luciana cuenta que alrededor de 90% de los comentarios fue positivo, pero hubo otros que le llamaron especialmente la atención.

“Hay no sé cuántos comentarios, la verdad son muchos. Pero ponele que 90% o más es súper lindo, súper positivo. Así que yo siempre me quedo con esa parte”, dice.

Sin embargo, entre las reacciones aparecieron quienes la cuestionaron por haber tomado la iniciativa y quienes dirigieron sus críticas hacia Exequiel.

“Me dicen que soy una migajera que le quité el trabajo a los hombres, que es lo único que tienen que hacer. Y a él le dan masa, que es un princeso, que cómo va a no ponerse los pantalones como hombre, que tendría que haberme ofrecido él”, enumera.

La paradoja es que una decisión que para ellos fue una celebración terminó convirtiéndose, para algunos usuarios, en un motivo de descalificación.

“Es algo que no solo como que me bardean a mí, sino que lo bardean a él. Y volvemos a este doble discurso de las mujeres pidiendo respeto, pero no respetando. A él le dicen que es un princeso y que cómo va a ser tan princesa y encima estar feliz por el simple hecho de que se lo propuse yo. Es como: ‘No, ese era tu deber’".

Luciana no oculta su desconcierto frente a esa reacción. Tampoco pretende convencer a quienes no comparten su manera de pensar. Prefiere no entrar en discusiones interminables y concentrarse en lo que realmente le importa.

Una pareja feliz en Punta Cana.

También publicó una historia para responder a quienes habían cuestionado la propuesta: “Sean felices, dejen ser felices y córtenla”.

Y reflexiona: “No entiendo cómo podés ver una publicación de personas que se aman, algo totalmente distinto que normalmente no pasa, que si bien obviamente ya ha pasado me parece algo wow, y en vez de dejarlo pasar simplemente no. La gente se toma el tiempo de dejarte un comentario y de querer hinchar. Es como: guau, qué loca la psiquis humana, no deja de sorprenderme ni un segundo”.

La exposición, admite, es algo con lo que tuvo que aprender a convivir. “Es parte de la exposición, es algo que he tenido que trabajar mucho tiempo. Entonces ya hoy en día estoy bastante curtida”.

Volver a Mendoza y empezar otra historia

La propuesta también tiene un contexto personal que ayuda a entender la manera de ser de Luciana. El 22 de noviembre de 2024 regresó a Mendoza después de vivir cinco años entre México y Estados Unidos. Volvió para reencontrarse con su familia, conocer a su sobrino recién nacido y compartir las fiestas con el primer bebé de la familia.

Lo que imaginaba como una estadía de algunos meses terminó transformándose en una nueva etapa.

“Después fue como que pasaron tres o cuatro meses volando y en general no me puedo ir, no puedo irme ahora, este bebé es muy bebé. Y bueno, me quedo un añito disfrutando el crecimiento del gordo”, recuerda.

En ese regreso empezó a reconstruir su vida en la provincia, puso en marcha Espacio Alma, su emprendimiento de zapatillas urbanas, y volvió a conectarse con sus proyectos personales. También se abrió a nuevas experiencias y conoció a Exequiel.

"Me había producido para es anoche especial", contó ella.

Desde el 1 de mayo de 2025 están juntos. Ambos son influencers, comparten una hamburguesería y tienen una vida atravesada por el trabajo, los proyectos y las iniciativas propias. Él es empresario y también se destaca por organizar campañas solidarias y movilizar a su comunidad en redes para ayudar a quienes lo necesitan. Ella, por su parte, ha transitado distintos trabajos y emprendimientos, con una personalidad inquieta y versátil.

Al mirar hacia atrás, encuentra una coincidencia que no pasa inadvertida: justo cuando se cumplen dos años de aquel regreso, decidió dar un paso enorme en su vida sentimental.

"Estar abierta y dispuesta facilitó cosas en mi vida"

Y hay una frase que parece resumir su manera de transitar esos cambios: “Creo que siempre mi predisposición a estar abierta, dispuesta y entregada al universo me ha facilitado muchas cosas en mi vida”.

La historia de Luciana y el Chino tiene, por supuesto, una boda por delante, preparativos y muchos proyectos compartidos. Pero también deja una reflexión que va más allá de quién se arrodilla, quién compra el anillo o quién pronuncia primero la pregunta.

Porque, mientras algunos discutían en las redes si una mujer debía o no proponer matrimonio, ellos estaban celebrando que habían decidido compartir el futuro.

Luciana no esperó una escena de película ni una propuesta ajustada a lo que supuestamente debía suceder. Encontró un anillo en un lugar que para los dos tiene un significado especial, escribió una carta, esperó que Boca ganara y eligió la playa.

Y cuando llegó el momento, hizo lo que sentía.

“Si quiero algo, yo voy a buscarlo”, había dicho. Esta vez fue a buscar un sí. Y lo encontró.