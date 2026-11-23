La Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza dejó una de esas escenas que van más allá de lo deportivo. Después de completar los 10 kilómetros, la periodista mendocina Yamila Vera recibió una inesperada propuesta de casamiento de su pareja, Cristian Theiler, quien eligió la llegada de la competencia para el gran momento.
La propuesta de casamiento que sorprendió en la Maratón Nocturna de Mendoza
Yamila Vera, periodista y apasionada por el running, recibió la propuesta de su pareja, Cristian Theiler, después de completar los 10 kilómetros
La sorpresa tuvo todos los condimentos de una escena romántica: un anillo, un cartel preparado especialmente para la ocasión y la complicidad de amigas que ayudaron a mantener el secreto. La respuesta de Yamila fue un sí que quedó registrado entre las imágenes de la noche.
Seis semanas de preparativos para la gran sorpresa
Cristian llevaba aproximadamente 6 semanas organizando la propuesta. Sabía que el running ocupaba un lugar especial en la vida de Yamila y encontró en la maratón el escenario indicado para dar el paso después de casi seis años de relación.
Para concretar el plan contó con la ayuda de algunas amigas de su pareja, que colaboraron para que ella no sospechara nada. Incluso preparó un cartel para acompañar el pedido y asegurarse de que la sorpresa tuviera todos los detalles que había imaginado.
El intendente participó de la singular propuesta de casamiento
Yamila no ocultó su emoción ante la propuesta. La periodista contó que siempre había tenido la ilusión de casarse y que vivir ese momento después de completar una carrera, haciendo uno de los deportes que más disfruta, lo convirtió en una experiencia todavía más especial.
Después del sí, la pareja compartió el momento con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, con quien se tomó una fotografía que también quedó como recuerdo de una noche diferente.
Ahora, con el compromiso anunciado, Yamila y Cristian comenzaron a imaginar su boda, que podría concretarse durante 2027.
En pocas palabras
- Periodista Yamila Vera: recibió una propuesta de casamiento tras completar la Maratón Nocturna de la Ciudad de Mendoza.
- Organización sorpresa: la propuesta, planeada durante seis semanas, incluyó un anillo y un cartel.
- Momento especial: la pareja compartió la celebración con el intendente Ulpiano Suárez, proyectando la boda para 2027.