Para concretar el plan contó con la ayuda de algunas amigas de su pareja, que colaboraron para que ella no sospechara nada. Incluso preparó un cartel para acompañar el pedido y asegurarse de que la sorpresa tuviera todos los detalles que había imaginado.

Algunos momentos de la propuesta de casamiento en plena maratón de la Ciudad de Mendoza, que no solo emocionaron a los novios, sino que también entusiasmaron a los participantes. Redes sociales

El intendente participó de la singular propuesta de casamiento

Yamila no ocultó su emoción ante la propuesta. La periodista contó que siempre había tenido la ilusión de casarse y que vivir ese momento después de completar una carrera, haciendo uno de los deportes que más disfruta, lo convirtió en una experiencia todavía más especial.

Después del sí, la pareja compartió el momento con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, con quien se tomó una fotografía que también quedó como recuerdo de una noche diferente.

Ahora, con el compromiso anunciado, Yamila y Cristian comenzaron a imaginar su boda, que podría concretarse durante 2027.