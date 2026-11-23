Sumar especies vegetales dentro de casa aporta mucho más que un detalle estético. Las plantas de interior contribuyen a purificar el aire, regulan la humedad ambiental y favorecen la salud respiratoria al reducir el polvo en suspensión y neutralizar los malos olores.
La planta de interior que atrae el dinero, florece todo el año y es muy fácil de cuidar en maceta
Conocida popularmente como planta del dólar o de la abundancia, la Plectranthus verticillatus combina un atractivo follaje colgante con mínimos requerimientos de mantenimiento
Entre las variedades más buscadas para decorar ambientes se destaca la planta del dinero, conocida también como dólar o planta de la abundancia (Plectranthus verticillatus). Más allá de su valor ornamental, la tradición popular le atribuye la capacidad de atraer prosperidad y buena energía al hogar.
Cómo es la planta del dinero y por qué conviene tenerla en maceta
Se trata de una especie de crecimiento rápido y porte colgante o rastrero, capaz de alcanzar unos 30 centímetros de altura mientras sus tallos se extienden hasta un metro de largo. Sus hojas son carnosas, redondeadas, de color verde medio y con bordes aserrados, midiendo entre 6 y 10 centímetros.
Aunque la floración habitual de esta planta ocurre desde mediados de otoño hasta mediados de invierno —cuando despliega pequeñas flores tubulares de color azul claro—, en ambientes con condiciones óptimas puede florecer durante todo el año.
Como no tolera las bajas temperaturas, cultivarla en maceta resulta la alternativa más práctica para resguardarla en el interior durante los meses fríos y trasladarla afuera cuando mejora el clima.
Luz y ubicación: el error que quema sus hojas
Para que la planta mantenga su vigor, la iluminación juega un papel determinante. Dentro de la vivienda debe ubicarse en un rincón con abundante luz natural indirecta, evitando siempre el sol directo, ya que los rayos intensos queman su follaje.
Durante las estaciones cálidas, sacarla al exterior y colocarla en un sector de semisombra potencia notablemente su desarrollo y densidad.
Riego, fertilización y poda para que crezca frondosa
Según detallan los especialistas de Picture This, esta planta es nativa de zonas húmedas y sombreadas del sur de África, por lo que se adapta muy bien a entornos subtropicales. Si bien soporta períodos breves de sequía, prefiere un sustrato con humedad constante y un esquema de riego de una a dos veces por semana, evitando el encharcamiento.
En cuanto a la nutrición, agradece la aplicación de un fertilizante rico en nitrógeno cada dos o tres semanas durante la primavera y el verano. En otoño conviene espaciar el abono a una vez por mes, mientras que en invierno debe suspenderse por completo, ya que la planta entra en reposo vegetativo.
Finalmente, la poda en primavera es clave para mantener la forma estética de esta planta: recortar los tallos demasiado largos estimula un rebrote más tupido, mejora la circulación del aire entre las hojas y garantiza un crecimiento saludable durante toda la temporada.
En pocas palabras
- Planta del dólar: Conocida como Plectranthus verticillatus, atrae dinero y buena energía.
- Cuidados fáciles: Requiere luz natural indirecta y riego semanal, ideal para macetas.
- Poda y abono: La poda primaveral y fertilización estival promueven un crecimiento frondoso.