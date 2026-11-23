Aunque la floración habitual de esta planta ocurre desde mediados de otoño hasta mediados de invierno —cuando despliega pequeñas flores tubulares de color azul claro—, en ambientes con condiciones óptimas puede florecer durante todo el año.

Como no tolera las bajas temperaturas, cultivarla en maceta resulta la alternativa más práctica para resguardarla en el interior durante los meses fríos y trasladarla afuera cuando mejora el clima.

Luz y ubicación: el error que quema sus hojas

Para que la planta mantenga su vigor, la iluminación juega un papel determinante. Dentro de la vivienda debe ubicarse en un rincón con abundante luz natural indirecta, evitando siempre el sol directo, ya que los rayos intensos queman su follaje.

Durante las estaciones cálidas, sacarla al exterior y colocarla en un sector de semisombra potencia notablemente su desarrollo y densidad.

Riego, fertilización y poda para que crezca frondosa

Según detallan los especialistas de Picture This, esta planta es nativa de zonas húmedas y sombreadas del sur de África, por lo que se adapta muy bien a entornos subtropicales. Si bien soporta períodos breves de sequía, prefiere un sustrato con humedad constante y un esquema de riego de una a dos veces por semana, evitando el encharcamiento.

En cuanto a la nutrición, agradece la aplicación de un fertilizante rico en nitrógeno cada dos o tres semanas durante la primavera y el verano. En otoño conviene espaciar el abono a una vez por mes, mientras que en invierno debe suspenderse por completo, ya que la planta entra en reposo vegetativo.

Finalmente, la poda en primavera es clave para mantener la forma estética de esta planta: recortar los tallos demasiado largos estimula un rebrote más tupido, mejora la circulación del aire entre las hojas y garantiza un crecimiento saludable durante toda la temporada.