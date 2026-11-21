Las plantas de interior son una bonita manera de llenar con vida y color tu casa. Por eso, ahora puedes respirar naturaleza dentro de tu hogar decorando con las mejores plantas de interior, que además de que son fáciles de cuidar, no te arriesgas a que se vean afectadas por el calor agobiante del exterior.

Hay ciertas plantas de interior que son las que mejor aguantan el calor.

Las mejores plantas de interior para tolerar una ola de calor y que son perfectas para el hogar

Con las temperaturas que estamos teniendo en estas épocas, las plantas que tenemos en el interior de nuestro hogar sufren ya sea la ola de calor o las lluvias y vientos. Pero, ¿sabías que hay algunas especies que pueden aguantar el calor incluso mejor que nosotros mismos e incluso pueden ayudarnos a bajar la temperatura de nuestro hogar?