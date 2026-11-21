Elegir plantas para tu casa parece una tarea superfácil porque basta con visitar un vivero y buscar las especies que más te gustan. Sin embargo, cuando hay mal clima o una ola de calor amenaza con aparecer, la elección requiere un poco más de cuidado y la mejor opción son las plantas de interior, siempre y cuando se sepa sus cuidados.
Ola de calor: cuáles son las plantas de interior que mejor resisten las altas temperaturas
Desde la jardinería te enseñamos a elegir las mejores plantas de interior para tener en casa durante la temporada de calor
Las plantas de interior son una bonita manera de llenar con vida y color tu casa. Por eso, ahora puedes respirar naturaleza dentro de tu hogar decorando con las mejores plantas de interior, que además de que son fáciles de cuidar, no te arriesgas a que se vean afectadas por el calor agobiante del exterior.
Las mejores plantas de interior para tolerar una ola de calor y que son perfectas para el hogar
Con las temperaturas que estamos teniendo en estas épocas, las plantas que tenemos en el interior de nuestro hogar sufren ya sea la ola de calor o las lluvias y vientos. Pero, ¿sabías que hay algunas especies que pueden aguantar el calor incluso mejor que nosotros mismos e incluso pueden ayudarnos a bajar la temperatura de nuestro hogar?
Por esa razón, si quieres decorar tu casa con plantas, la mejor opción que ofrece la jardinería es que elijas las que mejor soportan el calor, el sol y las altas temperaturas:
- El poto: esta planta de interior se adapta a cualquier ambiente y es muy resistente tanto al frío como al calor, pero debes colocarla en un sitio con mucha luz sin regarla mucho.
- La caléndula: es otra de las opciones perfectas para tener plantas sin miedo a que se mueran por las olas de calor porque aguanta la luz directa del sol.
- La aspidistra: es fácil de cultivar en cualquier lugar donde vivas porque no necesita mucha luz para vivir.
- El ficus benjamina: es muy resistente al calor, pero necesita estar en un lugar donde haya mucha luz.
En pocas palabras
- Plantas de interior: Ideales para decorar el hogar y resistir altas temperaturas durante olas de calor.
- Resistencia al calor: Se mencionan el poto, la caléndula, la aspidistra y el ficus benjamina como opciones.
- Cuidados básicos: Algunas especies requieren ubicaciones con mucha luz, mientras que otras toleran la sombra.