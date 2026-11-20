El emotivo video de despedida de Alexis que publicó la madre

Está claro que la mamá de Alexis vivía para cuidar a su hijo. Se la ve en muchas imágenes divirtiéndose con él, riendo, jugando. El niño estaba dentro del espectro autista y esto demandaba terapias y otros cuidados especiales. Pero la felicidad de ambos puede verse en cada imagen juntos.

No es casualidad que Leonela haya decidido musicalizar la edición de las imágenes con una canción de Abel Pintos cuya letra termina diciendo "Mi ángel de la eternidad".

El adiós al padre de Alexis: "Te perdono, cuidá a nuestro hijo"

La madre de Alexis compartía con su ex pareja José Gelvez, no solo el cuidado del nene sino también la profesión de enfermería y un lugar de trabajo: el Hospital Español. El padre del niño se desempeñaba como camillero y Leonela fue enfermera de este centro asistencial durante 15 años.

Luego, cada uno tomó diferentes caminos, pero los unía la crianza del niño. Aunque ella y el pequeño vivían en San Martín y él en Luján de Cuyo. De hecho, el día de la tragedia, el nene se encontraba de visita en la casa del padre.

Cuando se desencadenó el accidente, Alexis cayó al canal cerca de donde su padre vivía -Chacras de Coria- y él, sin dudarlo ni un momento, se arrojó tras el niño. La corriente los arrastró y ambos fallecieron.

Leonela también se expresó en las redes sociales con un mensaje para José Gelvez.

"A pesar de todo, te perdono. Cuidá a nuestro hijo ya que yo no voy a poder" expresó la mujer a modo de despedida.

La publicación de la madre tiene cientos de comentarios en sus redes sociales, de personas que quieren acompañarla en el dolor inimaginable por el que está pasando.