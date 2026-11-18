Un dramático operativo de rescate se desplegó en diversas zonas del canal Cacique Guaymallén luego de que un niño de 8 años cayera al cauce. Su padre se arrojó al agua para intentar salvarlo, pero murió. El cuerpo del niño fue encontrado casi una hora después a la altura de la calle Besares.
Tragedia en el canal Cacique Guaymallén: murieron un padre y su hijo tras caerse al agua
Un nene de 8 años se cayó al canal Cacique Guayamallén, en Luján de Cuyo, y su padre se lanzó detrás de él para salvarlo. Murieron los 2
El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín en Luján de Cuyo. En el lugar trabajan diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica.
El operativo se desarrolló en un contexto complicado debido al importante caudal de agua del canal Cacique Guaymallén, y esto dificultó las tareas de rescate.
En el siguiente video, el periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil describe el operativo de rescate y el momento en el cual encuentran el cuerpo del niño:
Se desplegaron diversos operativos de rescate en El Calvario, en la cervecería Andes, en el nudo vial y a la altura de la cancha del Tomba. Además, se cortó de manera momentánea el tránsito en el puente de Morón y Costanera.
En pocas palabras
- Hallan cuerpo: el padre murió al intentar salvar a su hijo en el canal Cacique Guaymallén.
- Búsqueda activa: bomberos rastrean al niño desaparecido en el caudaloso cauce del canal.
- Operativo complejo: el rescate se dificulta por el importante caudal de agua a lo largo de todo el canal.