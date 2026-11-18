El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín en Luján de Cuyo. En el lugar trabajan diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica.

Un hombre murió tras arrojarse al canal Cacique Guaymallén para intentar salvar a su hijo. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil

El operativo se desarrolló en un contexto complicado debido al importante caudal de agua del canal Cacique Guaymallén, y esto dificultó las tareas de rescate.