Este pequeño nació afectado por inmunodeficiencia combinada grave, una inusual enfermedad genética que destruyó por completo su sistema inmunológico, y para protegerlo estuvo aislado durante doce años dentro de una cápsula de plástico estéril, hasta que en 1984 pudo recibir el primer y único contacto físico de su madre poco antes de fallecer.
Vivió 12 años dentro de una burbuja por su rara enfermedad y solo pudo sentir la mano de su madre al morir
David tenía segundos de vida cuando lo separaron del mundo para vivir su vida de niño dentro de una burbuja
Vivió 12 años dentro de una burbuja por su rara enfermedad y solo pudo sentir la mano de su madre al morir
David Philip Vetter nació el 21 de septiembre de 1971 en el Hospital Infantil de Texas. Apenas veinte segundos después de su primer respiro, los médicos lo introdujeron en una cápsula de plástico hermética. El pequeño padecía inmunodeficiencia combinada grave, un trastorno genético letal que destruía por completo su sistema inmunológico. Para el niño, cualquier bacteria o virus inofensivo podía resultar mortal, por lo que el aislamiento era su única protección.
Sus padres ya habían sufrido la pérdida de su primer hijo a causa de la misma enfermedad. Ante un nuevo diagnóstico, el equipo médico decidió mantener al bebé en un entorno estéril con la esperanza de que hubiera una cura o un tratamiento compatible. Durante más de una década, la vida del pequeño se mantenía detrás de muros transparentes. Cada juguete y alimento tenía que pasar por un riguroso proceso de desinfección, mientras que el contacto humano se limitaba a pesados guantes de plástico integrados en la pared de la estructura.
Cuando tenía seis años, la NASA diseñó un traje especial esterilizado que le permitió dar breves paseos fuera de su confinamiento. Sin embargo, la verdad solo podía llegar desde la ciencia médica. En octubre de 1983, a sus doce años, fue sometido a un trasplante de médula ósea donada por su hermana.
Lamentablemente, el procedimiento no tuvo el resultado esperado. La médula donada tenía el virus de Epstein-Barr, lo que provocó un linfoma en su organismo sin defensas. El 7 de febrero de 1984, el deterioro de su salud obligó a sacarlo de la burbuja para asistirlo en una habitación hospitalaria. Fue en ese trágico instante cuando su madre pudo acariciarle la mano y darle el primer beso directo de toda su vida. Quince días después, el 22 de febrero de 1984, David falleció.
En pocas palabras
- David Vetter: vivió 12 años aislado en una burbuja por inmunodeficiencia grave.
- Tratamiento fallido: un trasplante de médula ósea derivó en linfoma y empeoró su estado.
- Último contacto: murió poco después de sentir por primera vez la mano de su madre.