Vivió 12 años dentro de una burbuja por su rara enfermedad y solo pudo sentir la mano de su madre al morir

David Philip Vetter nació el 21 de septiembre de 1971 en el Hospital Infantil de Texas. Apenas veinte segundos después de su primer respiro, los médicos lo introdujeron en una cápsula de plástico hermética. El pequeño padecía inmunodeficiencia combinada grave, un trastorno genético letal que destruía por completo su sistema inmunológico. Para el niño, cualquier bacteria o virus inofensivo podía resultar mortal, por lo que el aislamiento era su única protección.

Sufría una enfermedad que lo hacía vulnerable a todo tipo de gérmenes, por lo que debió vivir su corta vida aislado de todos.

Sus padres ya habían sufrido la pérdida de su primer hijo a causa de la misma enfermedad. Ante un nuevo diagnóstico, el equipo médico decidió mantener al bebé en un entorno estéril con la esperanza de que hubiera una cura o un tratamiento compatible. Durante más de una década, la vida del pequeño se mantenía detrás de muros transparentes. Cada juguete y alimento tenía que pasar por un riguroso proceso de desinfección, mientras que el contacto humano se limitaba a pesados guantes de plástico integrados en la pared de la estructura.