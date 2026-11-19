Para la Universidad representa además la incorporación de una nueva generación de graduados a una comunidad que continúa creciendo y proyectándose hacia diferentes ámbitos profesionales, académicos y sociales.

El evento tendrá lugar en el Auditorio Ángel Bustelo de Ciudad de Mendoza.

El XXIX Acto de Colación representa un nuevo capítulo en la historia de la Universidad de Congreso. Cada graduación reúne historias personales, años de estudio, proyectos y experiencias que pasan a formar parte de la memoria institucional de la UC.

Desde sus aulas y diferentes Sedes, cada nueva generación de graduados amplía también la presencia de la Universidad en la comunidad, llevando su formación a empresas, instituciones, organizaciones, espacios académicos y profesionales.

Con esta ceremonia, la Universidad de Congreso celebrará no solamente la obtención de nuevos títulos universitarios, sino también el recorrido de quienes culminan una etapa de formación y comienzan a construir nuevos desafíos profesionales, manteniendo su vínculo como graduados con la comunidad universitaria.