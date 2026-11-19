La Universidad de Congreso realizará el próximo martes 25 de noviembre, a las 18:30 h, su XXIX Acto de Colación de Grado y Posgrado, una ceremonia que reunirá a graduados, familiares, docentes y autoridades para celebrar la culminación de una nueva etapa académica.
La Universidad de Congreso celebrará su XXIX Acto de Colación de Grado y Posgrado
Graduados de las distintas carreras de la Universidad de Congreso, recibirán sus diplomas en uno de los principales acontecimientos de la vida institucional
El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Ángel Bustelo, ubicado en Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad de Mendoza.
Nueva generación de graduados de la Universidad de Congreso
La Colación constituye uno de los momentos más significativos de cada ciclo académico y representa, al mismo tiempo, el cierre de años de formación para los estudiantes y el comienzo de una nueva etapa vinculada con su desarrollo profesional.
Para la Universidad representa además la incorporación de una nueva generación de graduados a una comunidad que continúa creciendo y proyectándose hacia diferentes ámbitos profesionales, académicos y sociales.
El XXIX Acto de Colación representa un nuevo capítulo en la historia de la Universidad de Congreso. Cada graduación reúne historias personales, años de estudio, proyectos y experiencias que pasan a formar parte de la memoria institucional de la UC.
Desde sus aulas y diferentes Sedes, cada nueva generación de graduados amplía también la presencia de la Universidad en la comunidad, llevando su formación a empresas, instituciones, organizaciones, espacios académicos y profesionales.
Con esta ceremonia, la Universidad de Congreso celebrará no solamente la obtención de nuevos títulos universitarios, sino también el recorrido de quienes culminan una etapa de formación y comienzan a construir nuevos desafíos profesionales, manteniendo su vínculo como graduados con la comunidad universitaria.
En pocas palabras
- Universidad de Congreso: celebrará su XXIX Acto de Colación de Grado y Posgrado el 25 de noviembre.
- Ceremonia: el evento tendrá lugar en el Auditorio Ángel Bustelo de Ciudad de Mendoza.
- Significado: la colación marca el fin de una etapa académica y el inicio del desarrollo profesional de los graduados.