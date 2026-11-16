Estudiantes de quinto año de Abogacía de la Universidad de Congreso participaron de diferentes instancias de simulación y realización de audiencias judiciales como parte del cierre del cursado de Práctica Profesional Supervisada, poniendo en práctica habilidades de argumentación, intervención y desempeño profesional.
Estudiantes de Abogacía de la Universidad de Congreso realizaron prácticas de audiencias en el Polo Judicial Penal
Alumnos de quinto año participaron en simulaciones y experiencias de audiencias judiciales como cierre de Práctica Profesional Supervisada
La experiencia permitió trasladar los conocimientos adquiridos durante la carrera a escenarios cercanos al ejercicio profesional y fortalecer competencias relacionadas con la argumentación jurídica, la expresión oral, la interpretación de situaciones y la intervención dentro de una audiencia.
Las actividades se desarrollaron en dos espacios. Los alumnos del turno mañana realizaron las prácticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas, mientras que los estudiantes del turno tarde pudieron desarrollar la experiencia en una de las salas de audiencias del Polo Judicial Penal de Mendoza.
De la formación académica a la práctica profesional
Durante las actividades los estudiantes asumieron diferentes roles, construyeron argumentos y participaron de situaciones propias de una audiencia, acercándose a las dinámicas concretas del funcionamiento de la Justicia Penal.
La propuesta buscó que los futuros profesionales no solamente conozcan los procedimientos desde una perspectiva teórica, sino que puedan experimentar las exigencias de escenarios que requieren preparación, conocimiento normativo, capacidad de comunicación y toma de decisiones.
Estas experiencias constituyen además una oportunidad para que los estudiantes comiencen a proyectarse dentro de los ámbitos en los que podrán desempeñarse una vez finalizada su carrera.
La actividad fue organizada por la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, a cargo de la Dra. Gabriela Perrotta y el Dr. Mauricio Colotto.
Desde la Universidad de Congreso se destacó también la colaboración de las autoridades del Fuero Penal Colegiado y de la Lic. Natalia Morado, que permitió concretar la instancia formativa en el Polo Judicial Penal.
La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Universidad para articular la formación académica con experiencias profesionales, acercando a sus estudiantes a instituciones, espacios y situaciones vinculadas con el futuro ejercicio de sus profesiones.
En pocas palabras
- Estudiantes de Abogacía: realizaron prácticas de audiencias en el Polo Judicial Penal.
- Universidad de Congreso: alumnos de quinto año simularon audiencias como cierre de práctica profesional.
- Práctica Profesional: la experiencia acercó a los alumnos al ejercicio profesional y al funcionamiento de la Justicia.