Estudiantes de Abogacía de la Universidad de Congreso, realizaron prácticas de audiencias en el Polo Judicial Penal.

Alumnos de quinto año simularon audiencias como cierre de práctica profesional.

De la formación académica a la práctica profesional

Durante las actividades los estudiantes asumieron diferentes roles, construyeron argumentos y participaron de situaciones propias de una audiencia, acercándose a las dinámicas concretas del funcionamiento de la Justicia Penal.

La propuesta buscó que los futuros profesionales no solamente conozcan los procedimientos desde una perspectiva teórica, sino que puedan experimentar las exigencias de escenarios que requieren preparación, conocimiento normativo, capacidad de comunicación y toma de decisiones.

Estas experiencias constituyen además una oportunidad para que los estudiantes comiencen a proyectarse dentro de los ámbitos en los que podrán desempeñarse una vez finalizada su carrera.

La actividad fue organizada por la Cátedra de Práctica Profesional Supervisada, a cargo de la Dra. Gabriela Perrotta y el Dr. Mauricio Colotto.

La Práctica Profesional acercó a los alumnos al ejercicio profesional y al funcionamiento de la Justicia.

Desde la Universidad de Congreso se destacó también la colaboración de las autoridades del Fuero Penal Colegiado y de la Lic. Natalia Morado, que permitió concretar la instancia formativa en el Polo Judicial Penal.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa la Universidad para articular la formación académica con experiencias profesionales, acercando a sus estudiantes a instituciones, espacios y situaciones vinculadas con el futuro ejercicio de sus profesiones.