El espectacular relato de Diego Agraín por Nihuil para la epopeya del Tomba campeón

Es el espectáculo de la radio. Son la frase y la palabra justas dichas con esa entonación que inevitablemente introduce a la audiencia en un túnel del tiempo para disfrutar, evocar y hasta lagrimear.

Entonces, Agraín, con la habilidad propia de ilusionista, trae al partido decisivo, a través del relato, a figuras del Tomba de todos los tiempos. Entonces, se mezclan los Martín Pino de hoy con los históricos Rafa Iglesias, Buby Manchado y Manuel Villalobos y tantos otros. Se cruzan los arqueros Strumia y Sandro De Luca; y el Gula Aguirre con el paceño Naves y los delanteros de hoy.

Juan Strumia, arquero del Tomba que volvió a Primera. Martín Pravata / Diario UNO

Y se cruzan varios Tombas: el del ascenso en los `90 con el de la Copa Libertadores... Y reaparecen los nombres de viejos hinchas, como El Loco Julio y otros...

Escúchelo a Agraín hablando de superación, duelo y resiliencia en la vida y en el fútbol justo cuando el Tomba estaba a punto de volver a la Primera, después de un año intenso y sufrido en la Primera Nacional. Fueron casi 6 minutos me-mo-ra-bles.

Y llegó el pitazo definitivo. Y el Tomba se consagró campeón y se suma al Lobo y a la Lepra para jugar en Primera desde 2027.

Y hubo abrazos y gritos y vuelta olímpica y festejos. Y fuegos de artificio. Y banderas al viento...

Allá y acá.

Para los amantes del fútbol, la magia de la radio lo hizo otra vez.