Domingo. Casi las 7 de la tarde. En Córdoba, el Tomba se apresta a volver a la Primera División del Fútbol argentino. Faltan un par de minutos y el equipo mendocino derrota a Tristán Suárez 3 a 1. En Mendoza, miles de futboleros prendidos a la transmisión de radio Nihuil preparan los festejos y no ven la hora del pitazo final para gritar el grito contenido: ¡Godoy Cruz campeón!
El espectacular relato de Diego Agraín por Nihuil para la epopeya del Tomba campeón
El espectáculo de la radio fue superlativo este domingo en la final del Tomba 3-Tristán Suárez 1. Diego Agraín, de radio Nihuil, cautivó con un relato cargado de emociones
La hora, referí. Cuenta regresiva y todo ansiedad. Acá y allá.
Acá, en el aire de la radio y en derredor de la plaza de Godoy Cruz, del Feliciano Gambarte, de los quioscos de la San Martín Sur y en los barrios. Y en Córdoba, mejor dicho desde la cabina de transmisión asignada a radio Nihuil, Diego Agraín, el relator, contando y analizando las incidencias del partido definitorio junto al comentarista Daniel Fiochetta y potenciando la imaginación de la audiencia y abriendo las puertas a la emoción.
Es el espectáculo de la radio. Son la frase y la palabra justas dichas con esa entonación que inevitablemente introduce a la audiencia en un túnel del tiempo para disfrutar, evocar y hasta lagrimear.
Entonces, Agraín, con la habilidad propia de ilusionista, trae al partido decisivo, a través del relato, a figuras del Tomba de todos los tiempos. Entonces, se mezclan los Martín Pino de hoy con los históricos Rafa Iglesias, Buby Manchado y Manuel Villalobos y tantos otros. Se cruzan los arqueros Strumia y Sandro De Luca; y el Gula Aguirre con el paceño Naves y los delanteros de hoy.
Y se cruzan varios Tombas: el del ascenso en los `90 con el de la Copa Libertadores... Y reaparecen los nombres de viejos hinchas, como El Loco Julio y otros...
Escúchelo a Agraín hablando de superación, duelo y resiliencia en la vida y en el fútbol justo cuando el Tomba estaba a punto de volver a la Primera, después de un año intenso y sufrido en la Primera Nacional. Fueron casi 6 minutos me-mo-ra-bles.
Y llegó el pitazo definitivo. Y el Tomba se consagró campeón y se suma al Lobo y a la Lepra para jugar en Primera desde 2027.
Y hubo abrazos y gritos y vuelta olímpica y festejos. Y fuegos de artificio. Y banderas al viento...
Allá y acá.
Para los amantes del fútbol, la magia de la radio lo hizo otra vez.
En pocas palabras
- Relato Emocionante: Diego Agraín brindó un relato superlativo en la radio por la victoria del Tomba.
- Epopeya del Tomba: el Club Godoy Cruz Antonio Tomba regresó a Primera División tras vencer a Tristán Suárez.
- Magia de la Radio: la transmisión de radio Nihuil transmitió la emoción del ascenso y consagración.