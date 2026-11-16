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De cuestionado a ídolo: los números de Martín Pino, el goleador que devolvió a Godoy Cruz a Primera

El cordobés pasó de las críticas iniciales a transformarse en el máximo goleador de Godoy Cruz en la Primera Nacional

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con 21 tantos, Pino fue el goleador de Godoy Cruz en el regreso a Primera. 

Con 21 tantos, Pino fue el goleador de Godoy Cruz en el regreso a Primera. 

En el mundo del fútbol, muchas de las historias de redención suelen escribirse a base de goles y buenos rendimientos. Uno de los ejemplos concretos es el de Martín Pino esta temporada en Godoy Cruz, aunque bien podría ser esta la historia del plantel en general.

Hablando del delantero cordobés, que en el arranque del torneo fue testigo de murmullos y las dudas tras el doloroso descenso, terminó levantando la copa en su provincia natal y metiéndose de lleno en el corazón del pueblo bodeguero para consumar el ansiado ascenso.

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Martín Pino dejó los murmullos atrás y fue uno de los ídolos del ascenso.

Martín Pino, el goleador de Godoy Cruz en la Primera Nacional

Martín Pino cerró la campaña como la principal carta ofensiva del conjunto dirigido por Pablo De Muner, acumulando 21 goles a lo largo de la competencia y coronando su producción con un tanto clave en la finalísima disputada en el estadio Gigante de Alberdi.

Godoy Cruz se impuso 3 a 1 frente a Tristán Suárez y logró, ante miles de hinchas que viajaron desde Mendoza, concretar el regreso a Primera a exactamente un año de haber descendido.

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Martín Pino acumuló 21 goles a lo largo de la Primera Nacional.

El camino hacia la gloria no fue sencillo para el centrodelantero ni para un plantel que cargaba con la obligación histórica de regresar rápido a Primera tras 17 temporadas consecutivas.

Martín Pino redobló la apuesta con sacrificio físico, juego de espaldas y una voracidad dentro del área que resultó determinante en la recta final del campeonato. Además de los goles, también aportó desde el juego, ya que también cerró la temporada con 9 asistencias en total.

El sprint final que puso al Tomba en Primera

Pablo de Muner logró encontrar el funcionamiento ideal y rodeó a Pino con socios que alimentaron su racha goleadora, especialmente en una segunda mitad de campeonato arrolladora. que le permitió a Godoy Cruz arrebatarle la cima de la zona a Ferro en la última fecha y llegar con el envión anímico al partido decisivo.

De resistido a ovacionado, el goleador cumplió con la premisa básica de su puesto en los momentos más importantes del año. Mientras en Mendoza todavía continúan los festejos por el ascenso a la Primera División para 2027, el nombre de Martín Pino ya quedó grabado en una de las páginas más importantes de la historia de Godoy Cruz.

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