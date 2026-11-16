De cuestionado a ídolo: los números de Martín Pino, el goleador que devolvió a Godoy Cruz a Primera

Godoy Cruz se impuso 3 a 1 frente a Tristán Suárez y logró, ante miles de hinchas que viajaron desde Mendoza, concretar el regreso a Primera a exactamente un año de haber descendido.

Martín Pino acumuló 21 goles a lo largo de la Primera Nacional.

El camino hacia la gloria no fue sencillo para el centrodelantero ni para un plantel que cargaba con la obligación histórica de regresar rápido a Primera tras 17 temporadas consecutivas.

Martín Pino redobló la apuesta con sacrificio físico, juego de espaldas y una voracidad dentro del área que resultó determinante en la recta final del campeonato. Además de los goles, también aportó desde el juego, ya que también cerró la temporada con 9 asistencias en total.

El sprint final que puso al Tomba en Primera

Pablo de Muner logró encontrar el funcionamiento ideal y rodeó a Pino con socios que alimentaron su racha goleadora, especialmente en una segunda mitad de campeonato arrolladora. que le permitió a Godoy Cruz arrebatarle la cima de la zona a Ferro en la última fecha y llegar con el envión anímico al partido decisivo.

De resistido a ovacionado, el goleador cumplió con la premisa básica de su puesto en los momentos más importantes del año. Mientras en Mendoza todavía continúan los festejos por el ascenso a la Primera División para 2027, el nombre de Martín Pino ya quedó grabado en una de las páginas más importantes de la historia de Godoy Cruz.