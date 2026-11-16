Escándalo en el Reducido: la bajó con la mano e hizo el gol con el que Gimnasia y Tiro eliminó a Ferro

Gimnasia y Tiro clasificó a los cuartos de final del Reducido con una mano polémica.

Así fue la mano que le dio el boleto a los cuartos del Reducido

El empate en Caballito se rompió al cuarto de hora de juego mediante una acción que alteró por completo el destino de la llave. La secuencia nació de una pelota aérea que Juan Galetto desvió de cabeza hacia el área y que el capitán Gabriel Díaz prolongó con un nuevo testazo hacia la posición de Fabricio Rojas, quien disputaba la marca con el lateral derecho Nazareno Kihm.

Al elevarse para dominar el envío, el atacante número 11 del conjunto salteño acomodó el balón con la palma de su mano derecha, maniobra antirreglamentaria que le permitió quedar perfilado mano a mano ante Fernando Monetti y batirlo con un violento derechazo a corta distancia.

Pese a la claridad de la infracción, el árbitro Maximiliano Manduca convalidó la conquista y desoyó los airados reclamos encabezados por Monetti, quien, desde su ubicación bajo los tres palos, había tenido un panorama privilegiado de la mano del delantero.

La tensión acumulada durante toda la primera mitad estalló apenas sonó el silbato del entretiempo, instante en el que los futbolistas de Ferro rodearon al juez principal para pedirle explicaciones por su determinación. Lejos de abrir el debate, el colegiado se limitó a responder con una frase tajante: "Yo no la veo".

Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Juan Sara adelantaron sus líneas con desesperación en busca de una igualdad que les habría bastado para avanzar de ronda gracias a la ventaja deportiva, pero la impaciencia de las tribunas contagió al equipo y el ansiado 1-1 nunca llegó.

Con el pitazo final que sentenció la continuidad del Verde por otra temporada en la segunda categoría, el foco de la bronca volvió a centrarse sobre Manduca: entre los insultos generalizados del público del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y un nuevo reclamo del plantel profesional, el juez y sus colaboradores debieron retirarse custodiados por un nutrido cordón policial para evitar incidentes mayores.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Reducido

El Deportivo Maipú espera la decisión del Tribunal de Disciplina para conocer su continuidad en el Reducido.