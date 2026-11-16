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"La mano de Dios"

Escándalo en el Reducido: la bajó con la mano e hizo el gol con el que Gimnasia y Tiro eliminó a Ferro

Una nueva polémica envuelve la definición del Reducido ya que Ferro quedó afuera de competencia tras un gol convertido de manera ilícita

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gimnasia y Tiro avanzó en el Reducido con un polémico gol.

Gimnasia y Tiro avanzó en el Reducido con un polémico gol.

El cierre de los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional dejó una mancha arbitral en el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, donde Gimnasia y Tiro de Salta derrotó por 1-0 a Ferro Carril Oeste y lo dejó eliminado del certamen, un resultado que condenó al conjunto local pese a contar con la ventaja deportiva.

La controversia estalló a los 15 minutos de la etapa inicial, cuando el delantero Fabricio Rojas marcó el único tanto de la noche tras controlar el balón de manera evidente con su mano derecha.

La omisión del árbitro Maximiliano Manduca desató la indignación de todo el plantel verdolaga y de un estadio que terminó con un fuerte operativo policial.

Gimnasia y Tiro clasific&oacute; a los cuartos de final del Reducido con una mano pol&eacute;mica.

Gimnasia y Tiro clasificó a los cuartos de final del Reducido con una mano polémica.

Así fue la mano que le dio el boleto a los cuartos del Reducido

El empate en Caballito se rompió al cuarto de hora de juego mediante una acción que alteró por completo el destino de la llave. La secuencia nació de una pelota aérea que Juan Galetto desvió de cabeza hacia el área y que el capitán Gabriel Díaz prolongó con un nuevo testazo hacia la posición de Fabricio Rojas, quien disputaba la marca con el lateral derecho Nazareno Kihm.

Al elevarse para dominar el envío, el atacante número 11 del conjunto salteño acomodó el balón con la palma de su mano derecha, maniobra antirreglamentaria que le permitió quedar perfilado mano a mano ante Fernando Monetti y batirlo con un violento derechazo a corta distancia.

Pese a la claridad de la infracción, el árbitro Maximiliano Manduca convalidó la conquista y desoyó los airados reclamos encabezados por Monetti, quien, desde su ubicación bajo los tres palos, había tenido un panorama privilegiado de la mano del delantero.

La tensión acumulada durante toda la primera mitad estalló apenas sonó el silbato del entretiempo, instante en el que los futbolistas de Ferro rodearon al juez principal para pedirle explicaciones por su determinación. Lejos de abrir el debate, el colegiado se limitó a responder con una frase tajante: "Yo no la veo".

Ya en el segundo tiempo, los dirigidos por Juan Sara adelantaron sus líneas con desesperación en busca de una igualdad que les habría bastado para avanzar de ronda gracias a la ventaja deportiva, pero la impaciencia de las tribunas contagió al equipo y el ansiado 1-1 nunca llegó.

Con el pitazo final que sentenció la continuidad del Verde por otra temporada en la segunda categoría, el foco de la bronca volvió a centrarse sobre Manduca: entre los insultos generalizados del público del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri y un nuevo reclamo del plantel profesional, el juez y sus colaboradores debieron retirarse custodiados por un nutrido cordón policial para evitar incidentes mayores.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Reducido

El Deportivo Maip&uacute; espera la decisi&oacute;n del Tribunal de Disciplina para conocer su continuidad en el Reducido.

El Deportivo Maipú espera la decisión del Tribunal de Disciplina para conocer su continuidad en el Reducido.

  • Atlanta vs. Ciudad de Bolívar.
  • Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
  • Deportivo Morón vs. Colón de Santa Fe.
  • Deportivo Madryn / Deportivo Maipú vs. Gimnasia de Jujuy (sujeto a confirmación del Tribunal de Disciplinas).

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