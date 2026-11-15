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Inglaterra logró un histórico triunfo ante España en la Nations League de la UEFA

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se impuso en un vibrante encuentro en Madrid, cortando la histórica racha de partidos sin derrotas de la selección española.

Por UNO
Inglaterra cortó el invicto histórico de España tras vencerla 3-2 por la Nations League.

Inglaterra cortó el invicto histórico de España tras vencerla 3-2 por la Nations League.

Inglaterra propinó un duro golpe a España, flamante campeona del mundo, al vencerla por 3-2 en un vibrante encuentro disputado en Madrid, cortando una racha histórica de 43 partidos oficiales sin conocer la derrota. La victoria representa el fin de un invicto significativo y permite al conjunto dirigido por Thomas Tuchel afianzarse en la cima de su grupo en la UEFA Nations League.

Espa&ntilde;a rindi&oacute; homenaje a Jes&uacute;s de Miguel antes del partido con Inglaterra.

España rindió homenaje a Jesús de Miguel antes del partido con Inglaterra.

El partido, catalogado como uno de los mejores del año, ofreció un despliegue táctico y emocional intenso. Los visitantes supieron construir una ventaja considerable de tres goles durante el encuentro, aunque la reacción final del equipo español mantuvo la tensión hasta los últimos minutos, evidenciando la paridad y calidad de ambos contendientes.

Desde el inicio, Inglaterra mostró una clara determinación ofensiva, generando peligro constante en el área rival. A pesar de algunas aproximaciones de España, el conjunto inglés logró capitalizar sus oportunidades. Un penal ejecutado por Harry Kane en el final del primer tiempo abrió el marcador, permitiendo a Inglaterra irse al descanso con ventaja.

Gran triunfo de Inglaterra

El comienzo del complemento fue demoledor para los visitantes. En un lapso de apenas 4 minutos, entre los 53 y 57, Inglaterra estiró la diferencia a 3-0. Primero, Ezri Konsa definió de cabeza tras un centro de Declan Rice, y poco después, Ben White amplió el marcador con una definición precisa tras una asistencia de Jude Bellingham.

Sin embargo, cuando el partido parecía definido, España encontró la manera de meterse nuevamente en la contienda. Una infracción de Elliot Anderson, que derivó en su expulsión, permitió a Mikel Oyarzábal descontar de penal a los 65 minutos. La remontada cobró impulso cuando, a los 75, Nico Williams, tras una asistencia de Lamine Yamal, puso el 3-2 y dejó el resultado apretado para el tramo final.

A pesar de la presión ejercida por España en los minutos finales, buscando el empate con nuevas aproximaciones, la defensa inglesa logró sostener la ventaja. El pitazo final confirmó la victoria de Inglaterra, un resultado de gran valor que no solo le otorga el primer puesto de su zona, sino que también finaliza el extenso invicto de España, que se extiende por 43 partidos oficiales.

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