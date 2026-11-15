Inglaterra logró un histórico triunfo ante España en la Nations League de la UEFA

Gran triunfo de Inglaterra

El comienzo del complemento fue demoledor para los visitantes. En un lapso de apenas 4 minutos, entre los 53 y 57, Inglaterra estiró la diferencia a 3-0. Primero, Ezri Konsa definió de cabeza tras un centro de Declan Rice, y poco después, Ben White amplió el marcador con una definición precisa tras una asistencia de Jude Bellingham.

Sin embargo, cuando el partido parecía definido, España encontró la manera de meterse nuevamente en la contienda. Una infracción de Elliot Anderson, que derivó en su expulsión, permitió a Mikel Oyarzábal descontar de penal a los 65 minutos. La remontada cobró impulso cuando, a los 75, Nico Williams, tras una asistencia de Lamine Yamal, puso el 3-2 y dejó el resultado apretado para el tramo final.

A pesar de la presión ejercida por España en los minutos finales, buscando el empate con nuevas aproximaciones, la defensa inglesa logró sostener la ventaja. El pitazo final confirmó la victoria de Inglaterra, un resultado de gran valor que no solo le otorga el primer puesto de su zona, sino que también finaliza el extenso invicto de España, que se extiende por 43 partidos oficiales.