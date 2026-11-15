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Un hecho lamentable

Video: el momento en el que Galardi cayó al piso y se suspendió el partido Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn

Circuló un video en las redes sociales donde se puede ver el momento exacto en el que el arquero del Deportivo Maipú Nahuel Galardi cayó al piso tras ser agredido

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nahuel Galardi era llevado en el carrito tras sufrir una agresión.

Nahuel Galardi era llevado en el carrito tras sufrir una agresión.

Un video se hizo viral en las redes sociales y está relacionado con la agresión que sufrió el arquero del Deportivo Maipú Nahuel Galardi. El guardavallas cayó al piso tras la bomba de estruendo que tiró la hinchada del Deportivo Madryn en el partido que se jugó en Chubut -correspondiente al Torneo Reducido de la Primera Nacional- y fue suspendido a los 37 minutos del segundo tiempo.

El juez Bryan Ferreyra, de polémico arbitraje, suspendió el partido cuando el local ganaba 3 a 1. Anteriormente el cotejo estuvo 51 minutos detenido.

El Cruzado fue perjudicado en Madryn.

El Cruzado fue perjudicado en Madryn.

El hecho lamentable se produjo en el momento que el dueño de casa ganaba y estaba accediendo a los cuartos de final, ya que el Cruzado tenía que hacer tres goles por tener desventaja deportiva (el conjunto de Madryn quedó mejor ubicado en la fase regular del torneo y por ello el equipo de calle Cerhara estaba obligado a ganar).

El comunicado del Deportivo Maipú tras la suspensión del partido

Este es uno de los comunicados que emitió el Deportivo Maipú en las redes sociales:

"El Club Deportivo Maipú considera necesario expresar su más enérgico rechazo a lo manifestado en el comunicado emitido por el Club Social y Deportivo Madryn, en relación con los hechos ocurridos durante el encuentro disputado entre ambas instituciones.

Nuestra institución cuenta con la constancia médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde fue atendido nuestro arquero, Nahuel Galardi, en el servicio de Guardia Central, luego de resultar afectado por un proyectil pirotécnico arrojado desde la tribuna local.

Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido.

La atención fue realizada con el acompañamiento de profesionales médicos de ambas instituciones.

En este contexto, consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador.

El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos.

Continuaremos acompañando a Nahuel y a su familia, atentos a su evolución y a las indicaciones de los profesionales de la salud".

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