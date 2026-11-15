Video: el momento en el que Galardi cayó al piso y se suspendió el partido Deportivo Maipú vs Deportivo Madryn

El comunicado del Deportivo Maipú tras la suspensión del partido

Este es uno de los comunicados que emitió el Deportivo Maipú en las redes sociales:

"El Club Deportivo Maipú considera necesario expresar su más enérgico rechazo a lo manifestado en el comunicado emitido por el Club Social y Deportivo Madryn, en relación con los hechos ocurridos durante el encuentro disputado entre ambas instituciones.

Nuestra institución cuenta con la constancia médica emitida por la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde fue atendido nuestro arquero, Nahuel Galardi, en el servicio de Guardia Central, luego de resultar afectado por un proyectil pirotécnico arrojado desde la tribuna local.

Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia.

De acuerdo con la indicación del profesional médico interviniente, el jugador debe cumplir 48 horas de reposo a partir de la fecha de atención. Asimismo, se ha recomendado la realización de estudios y exámenes médicos complementarios durante las próximas horas, a fin de descartar cualquier posible secuela derivada de lo sucedido.

La atención fue realizada con el acompañamiento de profesionales médicos de ambas instituciones.

En este contexto, consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador.

El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos.

Continuaremos acompañando a Nahuel y a su familia, atentos a su evolución y a las indicaciones de los profesionales de la salud".