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Boca en Mendoza

"Boca es familia": la locura de los hinchas xeneizes en la previa de las semifinales de la Copa Argentina

El Estadio Malvinas Argentinas luce con una multitud de hinchas que llegaron desde distintos puntos del país para alentar al campeón anua

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Los hinchas de Boca coparon el estadio desde temprano.
Los hinchas de Boca coparon el estadio desde temprano.

Mendoza vive una verdadera revolución con motivo de la gran semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Banfield. El Malvinas Argentinas vuelve a vestirse de gala para recibir un duelo trascendental donde el ganador sacará pasaje directo a la gran final, sabiendo que Platense ya espera.

En los alrededores del estadio, la previa se vive con cientos de hinchas xeneizes copando diferentes puntos desde temprano, demostrando que la distancia no es un impedimento cuando se trata de alentar.

Boca buscar&aacute; acceder a la final de la Copa Argentina en Mendoza.

Boca buscará acceder a la final de la Copa Argentina en Mendoza.

Marea de hinchas de Boca en el Malvinas

Este es el caso de Edgar, llegado especialmente desde Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, quien resumió el sentimiento de los miles de hinchas que emprendieron viaje para estar presentes.

"Es un viaje único, para disfrutar. El equipo viene bien y creo que si mantenemos el nivel que venimos trayendo tenemos mucho para dar; hoy va a ser una buena tarde", relató con una sonrisa, reflejando el optimismo que reina en Boca tras el reciente festejo en la tabla anual.

Consultado sobre cómo ve el cierre de temporada, con la gran final de la Copa Sudamericana en el horizonte, Edgar destacó la mística internacional que caracteriza al club:

"Boca apunta a ganar la Sudamericana como para volver a sentir la mística de lo que es un título internacional. El equipo está firme, está fuerte".

Por último, al momento de sintetizar lo que significa portar estos colores, no dudó. “Boca es familia, es pueblo, es carnaval". Y sentenció con el deseo compartido de todo el pueblo xeneize de cara al duelo ante el Taladro: "Que gane, como sea, pero que gane y que nos dé una alegría".

Otros de los casos es el de Leandro, quien arribó junto a su pareja desde Paraná, Entre Ríos, tras una larga espera para adquirir los boletos.

“Se me pone la piel de pollo. Es pasión, amor, familia, amistad, lo más grande que hay", cerró, para definir su amor por el Azul y Oro.

La odisea de las entradas y la minoría de mendocinos

El furor por conseguir una entrada fue otro de los grandes temas de conversación en la previa. La alta demanda hizo colapsar las plataformas virtuales, transformando la obtención de las localidades en una odisea para muchos mendocinos.

Aún así, muchos hicieron un gran esfuerzo económico y adquirieron populares y plateas a un precio mucho más elevado de lo que se vendía oficialmente.

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