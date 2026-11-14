"Boca es familia": la locura de los hinchas xeneizes en la previa de las semifinales de la Copa Argentina

"Es un viaje único, para disfrutar. El equipo viene bien y creo que si mantenemos el nivel que venimos trayendo tenemos mucho para dar; hoy va a ser una buena tarde", relató con una sonrisa, reflejando el optimismo que reina en Boca tras el reciente festejo en la tabla anual.

Consultado sobre cómo ve el cierre de temporada, con la gran final de la Copa Sudamericana en el horizonte, Edgar destacó la mística internacional que caracteriza al club:

"Boca apunta a ganar la Sudamericana como para volver a sentir la mística de lo que es un título internacional. El equipo está firme, está fuerte".

Por último, al momento de sintetizar lo que significa portar estos colores, no dudó. “Boca es familia, es pueblo, es carnaval". Y sentenció con el deseo compartido de todo el pueblo xeneize de cara al duelo ante el Taladro: "Que gane, como sea, pero que gane y que nos dé una alegría".

Otros de los casos es el de Leandro, quien arribó junto a su pareja desde Paraná, Entre Ríos, tras una larga espera para adquirir los boletos.

“Se me pone la piel de pollo. Es pasión, amor, familia, amistad, lo más grande que hay", cerró, para definir su amor por el Azul y Oro.

La odisea de las entradas y la minoría de mendocinos

El furor por conseguir una entrada fue otro de los grandes temas de conversación en la previa. La alta demanda hizo colapsar las plataformas virtuales, transformando la obtención de las localidades en una odisea para muchos mendocinos.

Aún así, muchos hicieron un gran esfuerzo económico y adquirieron populares y plateas a un precio mucho más elevado de lo que se vendía oficialmente.