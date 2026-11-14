Creciente en Potrerillos: cortaron la Ruta 89 y hay autos varados a ambos lados del arroyo Las Mulas

Caminos cerrados

El parte también registra tres cierres: el monumento al Cristo Redentor, en Las Heras; la RP 98, que lleva a la laguna del Diamante, en San Carlos; y el camino al Puesto del Carqueque, en Malargüe. En el Cañón del Atuel, además, permanece cerrado el tramo del Club de Pesca al mirador.

Obras y desvíos

Quienes se desplacen por el Gran Mendoza y la Zona Este deberán sumar paciencia por los trabajos en marcha. En la RP 15 (Perdriel), la DPV construye el nuevo puente Ciudad de Luján-Perdriel, con maniobras de equipos pesados. En la RP 31 hay obras en un nuevo puente sobre el río Mendoza, y en la RP 34 se construye un ordenador vial frente al barrio Santa María.

En la RP 82 (Nueva Panamericana) avanza la Etapa III, con repavimentación entre Vistalba y Cacheuta y ampliación de puentes y colectoras. El Acceso Este (RP 22) tiene desvíos señalizados y doble circulación en distintos tramos. Y en el Acceso Sur (RN 40) hay trabajos entre Palmira y Azcuénaga, con doble sentido por la calzada Oeste en la variante Palmira-Agrelo.

En el sur, la RN 143 tiene un tramo de 100 kilómetros en obras entre Paredes y San Rafael, a cargo del Gobierno provincial, con desvíos y corte total entre Bertani y Zamarbide.

También se circula con precaución por la presencia de máquinas en las RP 186, 189, 221 y 180 (Secano de Malargüe). En Lavalle, la RP 28 tiene un bypass por 30 días en el canal Colonia, por obras de Irrigación.

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