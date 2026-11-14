Una creciente obligó a cortar el tránsito en la ruta provincial 89, entre Las Vegas y La Carrera, en el departamento de Luján de Cuyo, según informó este sábado la Dirección Provincial de Vialidad. El agua también afecta el badén del arroyo Las Mulas, en esa misma traza que conecta Potrerillos, las villas de montaña y Manzano Histórico.
Creciente en Potrerillos: cortaron la Ruta 89 y hay autos varados a ambos lados del arroyo Las Mulas
Vialidad Provincial informó el corte entre Las Vegas y La Carrera. La RP 220, en San Rafael, y las RP 222 y 226, en Malargüe también quedaron intransitables
No es el único camino afectado. En el sur provincial, tres rutas figuran como intransitables en el último parte. La RP 220, en El Sosneado (San Rafael), está cerrada al paso entre el arroyo Blanco y el hotel abandonado por riesgo de empantanamientos y escurrimientos. En Malargüe, la nieve acumulada impide circular por la RP 222 entre Los Entumidos y Valle Hermoso, y por la RP 226 entre Torrecillas y El Planchón.
Vialidad advirtió que se debe tener “mucha precaución” en los badenes de toda la provincia, ya que las crecientes y los deslaves son cada vez más frecuentes. Entre los puntos más sensibles, el organismo mencionó el badén del arroyo Anchayuyo, en la RP 86 (Los Cerrillos), que no se puede cruzar con creciente, y la zona de badenes del dique Los Reyunos, en San Rafael. En Tunuyán, el arroyo Sorrendo continúa descargando agua y material de arrastre sobre el Corredor Productivo.
Caminos cerrados
El parte también registra tres cierres: el monumento al Cristo Redentor, en Las Heras; la RP 98, que lleva a la laguna del Diamante, en San Carlos; y el camino al Puesto del Carqueque, en Malargüe. En el Cañón del Atuel, además, permanece cerrado el tramo del Club de Pesca al mirador.
Obras y desvíos
Quienes se desplacen por el Gran Mendoza y la Zona Este deberán sumar paciencia por los trabajos en marcha. En la RP 15 (Perdriel), la DPV construye el nuevo puente Ciudad de Luján-Perdriel, con maniobras de equipos pesados. En la RP 31 hay obras en un nuevo puente sobre el río Mendoza, y en la RP 34 se construye un ordenador vial frente al barrio Santa María.
En la RP 82 (Nueva Panamericana) avanza la Etapa III, con repavimentación entre Vistalba y Cacheuta y ampliación de puentes y colectoras. El Acceso Este (RP 22) tiene desvíos señalizados y doble circulación en distintos tramos. Y en el Acceso Sur (RN 40) hay trabajos entre Palmira y Azcuénaga, con doble sentido por la calzada Oeste en la variante Palmira-Agrelo.
En el sur, la RN 143 tiene un tramo de 100 kilómetros en obras entre Paredes y San Rafael, a cargo del Gobierno provincial, con desvíos y corte total entre Bertani y Zamarbide.
También se circula con precaución por la presencia de máquinas en las RP 186, 189, 221 y 180 (Secano de Malargüe). En Lavalle, la RP 28 tiene un bypass por 30 días en el canal Colonia, por obras de Irrigación.
Otras advertencias
- RP 13: transitable desde Uspallata hasta el cerro Siete Colores. Hasta Agua de Chilcas, solo para vehículos 4x4.
- RP 52 (Villavicencio): entre el hotel y Uspallata hay un tramo de suelo natural y enripiado, con una cuesta empinada de 22 kilómetros.
- RP 180: pasando El Nihuil hacia el sur, hay un tramo de 320 kilómetros de suelo natural y enripiado hasta Neuquén.
En pocas palabras
- Corte de ruta: Vialidad Provincial confirmó el corte de la Ruta 89 entre Las Vegas y La Carrera por una creciente.
- Otros caminos afectados: La RP 220 en San Rafael y las RP 222 y 226 en Malargüe también se encuentran intransitables.
- Recomendaciones: Se advierte precaución en badenes de toda la provincia y se sugiere consultar el estado de las rutas antes de viajar.