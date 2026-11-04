Nació un pueblo de montaña en la costa norte del lago Potrerillos

El proyecto ofrece 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 m² y refugios de montaña diseñados por Juárez D'Ámbola Arquitectos.

Una comunidad antes que las casas

La jornada reunió a la comunidad que hace posible el proyecto: los socios de Dosados, Carlos Bajach, Franco Pérez Magnelli y Bernardo Sottile; propietarios originales de las tierras de la costa norte, como el Dr. Raúl Correas; los aliados que ya operan o proyectan su sede en el lugar; empresarios, inversores, referentes del turismo, familias y amigos.

El proyecto nació de una mirada. Daniel "Mocho" Pérez Magnelli, padre de Franco, recorrió esa costa a caballo junto a Raúl Correas cuando era solo ladera, y ya imaginaba un pueblo. "Esto lo soñó él, lo comenzó él y nosotros lo que hemos hecho es darle continuidad", dijo Bajach en la bienvenida.

La propuesta apunta a una vida de silencio, lago y montaña, a una hora de la ciudad de Mendoza. Dosados la resume en una frase: Cantos de Miralago es el lugar donde nacen tus recuerdos.

La propuesta apunta a una vida de silencio, lago y montaña, a una hora de la ciudad de Mendoza.

Cronología de la jornada

La jornada empezó con una recepción en Cabaña Alas de Montaña y terminó frente al lago, con el sunset. Toda la gastronomía del día estuvo a cargo de Auténtico.

Recepción. Los invitados llegaron a Cabaña Alas de Montaña, en la costa norte, con el lago y el Cordón del Plata de fondo. Los primeros reencuentros fueron con una copa en la mano y la cocina de Auténtico.

Los invitados llegaron a Cabaña Alas de Montaña, en la costa norte, con el lago y el Cordón del Plata de fondo. Los primeros reencuentros fueron con una copa en la mano y la cocina de Auténtico. Carlos Bajach abrió la tarde ante una concurrencia numerosa, con un recuerdo para el Mocho Pérez Magnelli, el primero en imaginar el pueblo.

El masterplan. Los tres socios de Dosados presentaron Cantos de Miralago: Bajach, la visión y el lugar del proyecto en la historia de la desarrolladora; Franco Pérez Magnelli, la integración entre el lago y la montaña; Bernardo Sottile, las etapas de obra y lo previsto para 2027. Rubén Juárez D'Ámbola mostró los refugios.

Los tres socios de Dosados presentaron Cantos de Miralago: Bajach, la visión y el lugar del proyecto en la historia de la desarrolladora; Franco Pérez Magnelli, la integración entre el lago y la montaña; Bernardo Sottile, las etapas de obra y lo previsto para 2027. Rubén Juárez D'Ámbola mostró los refugios. Las alianzas. Uno a uno, los aliados contaron qué suman a la costa norte: Yacht Club Mendoza, Cantos Bike Park y Ride Chucky, Buceo Aconcagua, Auténtico, Viento Andino, Helicoptour Mendoza y Posta del Lago.

Uno a uno, los aliados contaron qué suman a la costa norte: Yacht Club Mendoza, Cantos Bike Park y Ride Chucky, Buceo Aconcagua, Auténtico, Viento Andino, Helicoptour Mendoza y Posta del Lago. La mesa de Auténtico, con sabores mendocinos y vista al lago, juntó a inversores, aliados, familias y amigos. Fue el momento de conocer en persona a quienes llevan adelante cada propuesta.

La tarde, en el agua y en el aire. Las charlas dieron paso a las actividades. Mientras el Yacht Club mostraba la vela de competencia, los invitados salieron de paseo en velero con Viento Andino, siguieron las demostraciones de buceo y sobrevolaron la costa norte en helicóptero.

Las charlas dieron paso a las actividades. Mientras el Yacht Club mostraba la vela de competencia, los invitados salieron de paseo en velero con Viento Andino, siguieron las demostraciones de buceo y sobrevolaron la costa norte en helicóptero. El pumptrack. Más de 30 jóvenes ciclistas inauguraron la pista de Cantos Bike Park, el momento de más ritmo del día.

Más de 30 jóvenes ciclistas inauguraron la pista de Cantos Bike Park, el momento de más ritmo del día. Café en la costa. Una pausa con café de Auténtico, a orillas del lago.

Una pausa con café de Auténtico, a orillas del lago. Sunset y brindis. Con el sol bajando, todos volvieron a la orilla para cerrar el día con un brindis, entre historias familiares y nuevas alianzas.

"Este pueblo de montaña está pensado no solo para el mendocino, sino para el turismo nacional y el turismo internacional", dijo Bajach en su presentación.

Lo que se presentó: un masterplan y sus aliados

Cantos de Miralago se desarrolla dentro de un masterplan de unas 300 hectáreas en la costa norte del lago, frente al Cordón del Plata. Tiene 80 lotes de entre 2.000 y 4.000 m², todos con vista al lago y al Cordón del Plata.

Bajach lo presentó como la "nave insignia" de Dosados, una desarrolladora que está por cumplir diez años. Franco Pérez Magnelli, arquitecto y socio, explicó que el proyecto busca integrar el lago y la montaña en una misma forma de visitar y habitar Potrerillos. Después presentó a los aliados:

Yacht Club Mendoza. Abre una sede en la costa norte con dos frentes: el recreativo, con clases y paseos en velero, y el deportivo, con la vela de competencia. Suma servicios para propietarios de embarcaciones e infraestructura náutica. Ya avanzó con el muelle y la bajada al lago. El viento térmico del lago da una ventana de navegación de entre cinco y seis horas buena parte de los días; su presidente, el Ing. Juan Fernando Zalazar, ubica a Potrerillos entre las mejores canchas de regata de Sudamérica, y el lago ya es escenario de competencias internacionales. Zalazar recordó que de chico acompañaba a su padre, uno de los fundadores del club, a buscar un lugar en El Carrizal: "Hoy me toca a mí como presidente del Yacht Club hacerlo propio en Potrerillos".

Abre una sede en la costa norte con dos frentes: el recreativo, con clases y paseos en velero, y el deportivo, con la vela de competencia. Suma servicios para propietarios de embarcaciones e infraestructura náutica. Ya avanzó con el muelle y la bajada al lago. El viento térmico del lago da una ventana de navegación de entre cinco y seis horas buena parte de los días; su presidente, el Ing. Juan Fernando Zalazar, ubica a Potrerillos entre las mejores canchas de regata de Sudamérica, y el lago ya es escenario de competencias internacionales. Zalazar recordó que de chico acompañaba a su padre, uno de los fundadores del club, a buscar un lugar en El Carrizal: "Hoy me toca a mí como presidente del Yacht Club hacerlo propio en Potrerillos". Viento Andino. Paseos en velero y traslados lacustres programados entre las costas, por la mañana y por la tarde. El visitante va a poder llegar en auto o por el agua.

Paseos en velero y traslados lacustres programados entre las costas, por la mañana y por la tarde. El visitante va a poder llegar en auto o por el agua. Buceo Aconcagua. La familia Marinaro proyecta un centro de buceo en la costa norte, con bautismos, cursos y buceo en altura.

La familia Marinaro proyecta un centro de buceo en la costa norte, con bautismos, cursos y buceo en altura. Cantos Bike Park y Ride Chucky. La familia Páez, con Juan Cruz Páez y Facundo Arce, presentó circuitos diseñados con estándares internacionales para todos los niveles: Baobab (1.100 metros, principiante a intermedio), Acacia (iniciación y familias) y una pista XCO de mayor exigencia técnica. Ride Chucky suma la escuela de mountain bike, con clases para cualquier edad y nivel. El parque tendrá guardería de bicicletas y sede operativa.

La familia Páez, con Juan Cruz Páez y Facundo Arce, presentó circuitos diseñados con estándares internacionales para todos los niveles: Baobab (1.100 metros, principiante a intermedio), Acacia (iniciación y familias) y una pista XCO de mayor exigencia técnica. Ride Chucky suma la escuela de mountain bike, con clases para cualquier edad y nivel. El parque tendrá guardería de bicicletas y sede operativa. Auténtico de Montaña. Luan Fernández, de Auténtico Cocina Contemporánea, presentó el restaurante de montaña: sabores mendocinos reinterpretados con impronta contemporánea, y una proveeduría para las casas. Auténtico sirvió el almuerzo del lanzamiento.

Luan Fernández, de Auténtico Cocina Contemporánea, presentó el restaurante de montaña: sabores mendocinos reinterpretados con impronta contemporánea, y una proveeduría para las casas. Auténtico sirvió el almuerzo del lanzamiento. Helicoptour Mendoza. Alejandro van Ditmar y su hijo Félix presentaron los vuelos panorámicos sobre el lago y la cordillera. Proyectan una base operativa en la costa norte.

Alejandro van Ditmar y su hijo Félix presentaron los vuelos panorámicos sobre el lago y la cordillera. Proyectan una base operativa en la costa norte. Posta del Lago. El centro ecuestre del proyecto suma cabalgatas y recorridos por senderos de montaña.

Yacht Club Mendoza abre una sede en la costa norte con dos frentes.

Refugios de autor y una inversión que se decide en el lugar

El arquitecto Rubén Juárez D'Ámbola presentó los cinco refugios que su estudio diseñó junto a Dosados. Juárez D'Ámbola Arquitectos se especializa en arquitectura de montaña: refugios, cabañas y casas pensadas para la pendiente y el paisaje.

Los cinco refugios llevan nombres de rocas de la montaña: Andesita, Pedernal, Arenisca, Pizarra y Basalto. Es la primera pista de su idea: que la casa parezca nacida del lugar y no apoyada sobre él.

Se acomodan a la pendiente en lugar de aplanarla, incorporan materiales del entorno y se abren al lago y al Cordón del Plata. Desde lejos, se confunden con la ladera. "No son cabañas de catálogo", resume el arquitecto.

La propuesta combina lote, casa y servicio: el comprador elige su lote, Dosados construye el refugio con diseño de Juárez D'Ámbola y puede encargarse de cuidarlo y administrarlo. "Este pueblo de montaña está pensado no solo para el mendocino, sino para el turismo nacional y el turismo internacional", dijo Bajach.

La combinación es el argumento: vela, regatas, buceo, bike park, cabalgatas, cocina de montaña y vuelos panorámicos sobre un mismo lago, a una hora de la ciudad de Mendoza.

Por eso Dosados propone conocer el lugar antes de invertir: recorrer los lotes, navegar el lago y dormir en Alas de Montaña, las cabañas del proyecto que funcionan como estadía de prueba. En Buenos Aires, el proyecto se comercializa a través de Alem Inmobiliaria y Soldati.

Obra hecha y lo que viene en 2027

Bernardo Sottile, socio de Dosados, detalló el avance. Ya están hechos los caminos y la red de agua; el Yacht Club avanzó con el muelle y la bajada al lago; las cabalgatas ya funcionan y el pumptrack del bike park quedó inaugurado en el lanzamiento.

Para 2027, Dosados prevé iniciar las obras civiles de:

la sede náutica

el restaurante

el parador del bike park

las guarderías de bicicletas y kayaks

una piscina, una cancha de vóley playero y fogoneros

Parte de esos servicios va a ser de acceso público y se financia en parte con la venta de los lotes. Sottile lo definió como "un ejemplo de una buena articulación entre el privado y el público".

Para invertir: conocer el lugar

El lanzamiento mostró el pueblo funcionando. Lo que sigue es elegir desde dónde vivirlo.

Cantos de Miralago se comercializa en lotes y en refugios diseñados por Juárez D'Ámbola Arquitectos. Los interesados pueden coordinar una visita a la costa norte con el equipo de Dosados en dosados.info/cantos-de-miralago o por Instagram, en @dosados.sa.