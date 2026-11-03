Fundación Banco Macro continúa fortaleciendo su compromiso con la educación, la inclusión financiera y la formación para el trabajo a través de una nueva iniciativa destinada a los estudiantes del penúltimo y último año de las Escuelas de la provincia, nucleados a través de la Dirección General de Escuelas, de la provincia de Mendoza.
Banco Macro se suma a la Dirección General de Escuelas en la capacitación a alumnos de la provincia de Mendoza
La Dirección General de Escuelas y Banco Macro firmaron un convenio para capacitar a alumnos de la provincia en educación financiera y riesgos
Banco Macro junto a la Dirección General de Escuelas
El Programa Provincial de Educación Financiera es una propuesta educativa destinada a estudiantes y docentes del nivel secundario de la provincia de Mendoza.
Es impulsada por la Dirección General de Escuelas (DGE) articulada por la Coordinación de Cooperación Educativa junto a las Direcciones de línea de nivel y se desarrolla en conjunto con fundaciones, instituciones y entidades financieras del sector público y privado. El programa busca fortalecer conocimientos, capacidades y herramientas que permitan a estudiantes y docentes desenvolverse de manera responsable, crítica y segura en relación con las finanzas personales y el entorno económico y digital actual.
Este miércoles en la Escuela N°4001 José Vicente Zapata se firmó un convenio de colaboración entre COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN EDUCATIVA DGE, representado por Leandro Rodríguez, y Banco Macro, a través de Paola Díaz, Coordinadora Operativa Administrativa de la División Sudoeste de Banco Macro.
En el marco de este acuerdo, Fundación Macro llevará adelante el taller "Cuentas Sanas para tu Futuro", una propuesta de capacitación orientada a jóvenes y adultos que busca brindar herramientas para planificar su futuro inmediato analizar riesgos de la ludopatía y fortalecer sus capacidades económicas y laborales.
A través de esta capacitación, los estudiantes incorporarán conocimientos sobre economía personal, planificación financiera, administración de ingresos y gastos, riesgos de los juegos en línea y conocimientos básicos del mercado de capitales. La propuesta que se implementa en modalidad virtual y presencial, alcanzará a más de 2.000 estudiantes con impacto directo e indirecto que cursan el penúltimo y último año. Se realizará de manera presencial en las siguientes escuelas:
- Escuela N°4001, José Vicente Zapata
- Escuela N° 4092, Gral Las Heras
- Escuela N° 4154, Dr Salvador Mazza
- Escuela N° 4226, Cóndor de Los Andes
De esta manera, Banco Macro acompaña sus trayectorias educativas con herramientas concretas para fortalecer su autonomía económica y ampliar sus oportunidades de inserción laboral y desarrollo emprendedor.
En línea con su propósito de construir “Puentes de Progreso”, Fundación Macro impulsa iniciativas que buscan generar oportunidades y acompañar el desarrollo social, cultural y económico de las personas y comunidades de todo el país. A través de programas y alianzas estratégicas, promueve la educación, la empleabilidad y la inclusión financiera, el fortalecimiento de emprendedores y PyMEs, el acceso al arte y la cultura y el voluntariado como herramientas para generar un impacto sostenible.
En este marco, Fundación Macro acerca herramientas concretas para el futuro de los jóvenes mendocinos, a través de una iniciativa destinada a los estudiantes e instituciones que se sumaron al Programa de la DGE. La propuesta combina educación financiera y capacitación emprendedora, brindándoles conocimientos y herramientas que contribuyen a fortalecer sus capacidades, ampliar sus oportunidades y acompañar su transición hacia el mundo laboral y productivo.
Acerca de Cuentas Sanas
Cuentas Sanas es el primer programa integral de economía personal y bancarización de la Argentina, que lleva 11 años ininterrumpidos. Durante 2025, Fundación Macro destinó más de $120 millones a iniciativas de educación financiera y alcanzó a más de 6.500 personas en todo el país a través de 277 talleres de Cuentas Sanas, desarrollados en más de 300 localidades. Cuentas Sanas, el programa integral de educación financiera de Banco Macro, brinda conocimientos y herramientas para que las personas puedan tomar decisiones financieras informadas, administrar mejor sus recursos y transformar sus proyectos personales y productivos en oportunidades concretas. Estos resultados reflejan el compromiso de Fundación Macro con la inclusión y la educación financiera como herramientas para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo de las personas y las comunidades.
En pocas palabras
- Banco Macro y DGE firman convenio para capacitar a 2.000 alumnos de Mendoza en educación financiera.
- El programa "Cuentas Sanas para tu Futuro" busca fortalecer capacidades económicas y laborales de los estudiantes.
- La iniciativa, impulsada por Fundación Macro, se alinea con su propósito de generar oportunidades y desarrollo social.