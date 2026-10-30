Primavera Folck: naturaleza, color y música

El Parque General San Martín tomará vuelo con la nueva edición del evento primaveral que ya es todo un clásico: Primavera Folck. Quedan muy pocos días para volver a encontrarnos, bailar sin parar y vivir esa energía que nos une cada primavera.
El festival de arte, música, naturaleza y sustentabilidad propone comenzar noviembre con un día especial, en donde, desde temprano, el público disfrutará de distintos momentos imperdibles. Aquí, la energía de la primavera se expresa a través de la experiencia colectiva.
El Line Up de esta Primavera Folck y la puesta en escena con pantallas, sonido y luces de alta tecnología en todo el predio del Club Hípico de Mendoza harán una edición más que especial.
El ritual que da comienzo a la primavera (exclusivo para +18) arranca a las 17.00 hs. y contará con la presencia de referentes de la escena electrónica: Beltrán y Carlita. Tickets en venta en Entradaweb.com.
Line Up de la Primavera Folck
La edición 2026 de la celebración al aire libre donde la música electrónica, la naturaleza y la comunidad se encuentran reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales que irán marcando el ritmo del recorrido entre el atardecer y la madrugada.
RZMD vs. Chakbeat abrirán la tarde de la Primavera Folck, marcando el pulso del festival musical que promete no parar. Seguirá un B2B imperdible entre Nacho Bolognani y Ludmila Di Pasquale, dos energías que van a hacer vibrar la pista.
Cuando caiga el sol, comenzará otra historia. Y cuando Carlita tome la cabina ya no habrá vuelta atrás en el disfrute y el baile. Influenciada por la psicodelia turca, el rock ‘n roll y las culturas que ha explorado en sus viajes, la artista turco-italiana teje un crisol de sonidos que convierte cada show en un viaje impredecible y fascinante.
La fiesta estará encendida y Beltrán redoblará la apuesta con su set a puro grooveo. El Dj brasilero es referente de la nueva escena electrónica del tech house, el lanzamiento del sencillo «Smack Yo'» (2022) lo catapultó al estrellato mundial. El tema alcanzó el número 1 en el Top 10 de Beatport y formó parte de sesiones de Michael Bibi, Marco Carola y PAWSA, entre otros destacados.
La Comarca de la Primavera Folck
Las figuras de duendes están instaladas como anfitriones de la Primavera Folck, ellos son los protectores de la aldea que se reúne a celebrar y también de La Comarca, un pequeño universo dentro del festival, donde marcas y emprendedores se encuentran para compartir lo que hacen: diseño, arte, gastronomía, objetos, ideas, experiencias y más.
A través de diferentes stands, se invita a dar un paseo para descubrir cosas nuevas, encontrarse con otros y disfrutar de la primavera de una manera diferente, en medio del Parque General San Martín que este año celebra sus 130 años.
Otra de las patas fundamentales del evento creado por Folck Producciones es la naturaleza y su cuidado por eso realizan diversas acciones de sustentabilidad como entrega de vasos aptos para el reciclaje, zonas con recipientes para hacer una correcta separación de residuos, utilización de paneles solares y también la invitación al público a llegar al Club Hípico caminando o en transporte público.
Quienes decidan ir en su propio vehículo, contarán con estacionamiento oficial de la Primavera Folck en el CONICET, el cual deberá sacarse de manera anticipada. Su valor es de $10.000 y es a total beneficio del Centro Científico Tecnológico.
Desde el año 2012, la propuesta es vivir y celebrar la primavera desde una nueva perspectiva; donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias se integrarán en un entorno único para seguir creando recuerdos. «Hemos vivido tantas cosas. Saltos, abrazos, emociones, atardeceres que marcaron el inicio de fechas inolvidables», recuerdan desde la producción y repasan el crecimiento del festival en la nota «Primavera Folck: el arte de seguir celebrando ».
- Fecha: Domingo 8 de noviembre
- Horario: Desde las 17
- Lugar: Club Hípico Mendoza (Av. Thays - Parque San Martín)
- Estacionamiento Oficial con venta anticipada: En CONICET, a total beneficio del Centro Científico.
- Tickets en venta: Entradaweb.com 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos.
- IG: @primaverafolck
En caso de condiciones climáticas adversas o temporal, el evento no será cancelado ni suspendido, manteniéndose la validez de la entrada
En pocas palabras
- Primavera Folck: el festival de arte, música y sustentabilidad se realizará en el Parque General San Martín.
- Line Up Destacado: contará con la participación de artistas como Beltrán, Carlita, RZMD vs. Chakbeat y Nacho Bolognani b2b Ludmila Di Pasquale.
- Sustentabilidad y Acceso: el evento promueve el cuidado del medio ambiente y ofrece estacionamiento oficial con venta anticipada.