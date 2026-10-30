Primavera Folck: naturaleza, color y música

El ritual que da comienzo a la primavera (exclusivo para +18) arranca a las 17.00 hs. y contará con la presencia de referentes de la escena electrónica: Beltrán y Carlita. Tickets en venta en Entradaweb.com.

El festival tendrá un Line Up Destacado, contará con la participación de artistas como Beltrán, Carlita, RZMD vs. Chakbeat y Nacho Bolognani b2b Ludmila Di Pasquale.

Line Up de la Primavera Folck

La edición 2026 de la celebración al aire libre donde la música electrónica, la naturaleza y la comunidad se encuentran reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales que irán marcando el ritmo del recorrido entre el atardecer y la madrugada.

RZMD vs. Chakbeat abrirán la tarde de la Primavera Folck, marcando el pulso del festival musical que promete no parar. Seguirá un B2B imperdible entre Nacho Bolognani y Ludmila Di Pasquale, dos energías que van a hacer vibrar la pista.

Cuando caiga el sol, comenzará otra historia. Y cuando Carlita tome la cabina ya no habrá vuelta atrás en el disfrute y el baile. Influenciada por la psicodelia turca, el rock ‘n roll y las culturas que ha explorado en sus viajes, la artista turco-italiana teje un crisol de sonidos que convierte cada show en un viaje impredecible y fascinante.

La fiesta estará encendida y Beltrán redoblará la apuesta con su set a puro grooveo. El Dj brasilero es referente de la nueva escena electrónica del tech house, el lanzamiento del sencillo «Smack Yo'» (2022) lo catapultó al estrellato mundial. El tema alcanzó el número 1 en el Top 10 de Beatport y formó parte de sesiones de Michael Bibi, Marco Carola y PAWSA, entre otros destacados.

El evento promueve el cuidado del medio ambiente y ofrece estacionamiento oficial con venta anticipada.

La Comarca de la Primavera Folck

Las figuras de duendes están instaladas como anfitriones de la Primavera Folck, ellos son los protectores de la aldea que se reúne a celebrar y también de La Comarca, un pequeño universo dentro del festival, donde marcas y emprendedores se encuentran para compartir lo que hacen: diseño, arte, gastronomía, objetos, ideas, experiencias y más.

A través de diferentes stands, se invita a dar un paseo para descubrir cosas nuevas, encontrarse con otros y disfrutar de la primavera de una manera diferente, en medio del Parque General San Martín que este año celebra sus 130 años.

Otra de las patas fundamentales del evento creado por Folck Producciones es la naturaleza y su cuidado por eso realizan diversas acciones de sustentabilidad como entrega de vasos aptos para el reciclaje, zonas con recipientes para hacer una correcta separación de residuos, utilización de paneles solares y también la invitación al público a llegar al Club Hípico caminando o en transporte público.

Quienes decidan ir en su propio vehículo, contarán con estacionamiento oficial de la Primavera Folck en el CONICET, el cual deberá sacarse de manera anticipada. Su valor es de $10.000 y es a total beneficio del Centro Científico Tecnológico.

Desde el año 2012, la propuesta es vivir y celebrar la primavera desde una nueva perspectiva; donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias se integrarán en un entorno único para seguir creando recuerdos. «Hemos vivido tantas cosas. Saltos, abrazos, emociones, atardeceres que marcaron el inicio de fechas inolvidables», recuerdan desde la producción y repasan el crecimiento del festival en la nota «Primavera Folck: el arte de seguir celebrando ».

Fecha: Domingo 8 de noviembre

Domingo 8 de noviembre Horario: Desde las 17

Desde las 17 Lugar: Club Hípico Mendoza (Av. Thays - Parque San Martín)

Club Hípico Mendoza (Av. Thays - Parque San Martín) Estacionamiento Oficial con venta anticipada: En CONICET, a total beneficio del Centro Científico.

En CONICET, a total beneficio del Centro Científico. Tickets en venta: Entradaweb.com 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos.

Entradaweb.com 3 cuotas sin interés con Visa y Master de todos los bancos. IG: @primaverafolck

En caso de condiciones climáticas adversas o temporal, el evento no será cancelado ni suspendido, manteniéndose la validez de la entrada