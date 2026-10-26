Planta de ruda: cómo podarla en primavera para que crezca frondosa y con muchas flores

Entre las especies más populares y queridas, ya sea por tradición, aroma o por su famosa fama de protectora del hogar, la ruda ocupa un lugar protagonista. Para que este místico arbusto no pierda su forma y se mantenga lleno de vida durante toda la temporada, existe un trabajo fundamental que no se debe postergar: la poda de primavera.
Saber cómo y cuándo intervenir la planta de ruda marca la diferencia entre un ejemplar leñoso, desgarbado y seco, y uno tupido, verde azulado y repleto de pequeñas flores amarillas.
Cómo podar tu planta de ruda en primavera para revitalizarla paso a paso
La primavera es el momento biológico ideal para realizar esta tarea, ya que la planta despierta de su letargo invernal y cuenta con toda la energía del sol para rearmar sus tejidos.
Para lograr que tu ruda crezca frondosa, los especialistas recomiendan seguir estos sencillos pasos:
- Despunte de ramas principales: no se trata de amputar la planta, sino de rebajar un tercio de la altura de los tallos más largos. Este corte estimula el nacimiento de brotes laterales en la base, logrando una copa mucho más densa.
- Saneamiento y limpieza: retirá con tijeras desinfectadas todas las ramas secas, quebradas o aquellas hojas dañadas por las heladas tardías de Mendoza. Esto evita el desgaste innecesario de nutrientes.
- Poda de floración: si lo que buscás es potenciar sus vistosas flores amarillas para atraer polinizadores al jardín, respetá los botones florales que asoman en las puntas superiores. Una vez que la floración concluya hacia el verano, cortá esos tallos florales desde abajo para obligarla a concentrarse nuevamente en sacar hojas nuevas.
Cuidados clave para después de la poda
La poda es solo la mitad del trabajo. Para que la ruda responda con un crecimiento vigoroso tras el tijeretazo, es indispensable garantizarle las condiciones que mejor se adaptan al clima cuyano:
- Requiere como mínimo cinco horas diarias de radiación solar directa. Si está a la sombra, sus tallos crecerán débiles y quebradizos.
- La ruda aborrece el exceso de humedad. Regala únicamente cuando el sustrato esté completamente seco al tacto.
- Su savia contiene aceites esenciales que, en contacto con la piel y el sol de primavera, pueden causar irritaciones. Se aconseja usar siempre guantes de jardinería durante la maniobra.
En pocas palabras
- Poda de primavera: permite que la ruda crezca frondosa y con flores, vitalizando la planta.
- Cuidados post-poda: la ruda necesita sol directo y riego moderado, además de protección para la piel.
- Beneficios de la ruda: es una especie popular por tradición, aroma y su fama protectora del hogar.
Resumen generado por Thinkindot AI