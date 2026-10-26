Planta de ruda: cómo podarla en primavera para que crezca frondosa y con muchas flores

Saber cómo y cuándo intervenir la planta de ruda marca la diferencia entre un ejemplar leñoso, desgarbado y seco, y uno tupido, verde azulado y repleto de pequeñas flores amarillas.

La planta de ruda es una de las preferidas en el mundo de la jardinería.

Cómo podar tu planta de ruda en primavera para revitalizarla paso a paso

La primavera es el momento biológico ideal para realizar esta tarea, ya que la planta despierta de su letargo invernal y cuenta con toda la energía del sol para rearmar sus tejidos.