En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael distinguió a Jorge Brito por su liderazgo al frente de Genneia y Banco Macro. La presidenta de la entidad, Silvina Pietrelli, le entregó el reconocimiento junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y al intendente de San Rafael, Omar Félix.
La Cámara de Comercio de San Rafael reconoció a Jorge Brito por su impulso al desarrollo energético
El reconocimiento de la Cámara de Comercio se entregó durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas en un evento donde participaron más de 700 invitados
El reconocimiento de la Cámara de Comercio
“Quiero agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael por esta distinción. Es un honor recibirla, y más viniendo de una provincia tan querida. Conozco el esfuerzo diario de los empresarios y productores mendocinos, y quiero reafirmar nuestro compromiso con Mendoza a través de Genneia, Narbona y Banco Macro. Aquí siempre encontramos las mejores condiciones para invertir, gracias a la seguridad jurídica y al trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que genera desarrollo, empleo y futuro para toda la provincia”, expresó Jorge Brito.
Por su parte, Alfredo Cornejo afirmó: “Reconocemos a los empresarios argentinos que invierten en el país. Esa es la única forma de dar el ejemplo para que grandes inversores extranjeros miren a la Argentina. Jorge Brito en ese sentido lleva la delantera, y en Mendoza con muchas otras iniciativas que no son solo financieras sino también productivas y de energía".
La distinción destaca la firme apuesta estratégica de Genneia en Mendoza, donde la compañía suma una inversión global superior a los USD 430 millones distribuida en tres desarrollos solares operativos (Parque Solar Malargüe I, Parque Solar Anchoris y Parque Solar San Rafael) que alcanzan una potencia instalada total de 450 MW. Esta oferta de energía limpia está destinada a grandes usuarios industriales y proyectos mineros regionales que demandan un suministro competitivo, confiable y libre de emisiones para cumplir con los estándares globales de sustentabilidad.
Compromiso con el desarrollo local
El compromiso con el desarrollo local se refleja de manera directa en el Parque Solar San Rafael (180 MW), ubicado en la Villa 25 de Mayo. Con una inversión de USD 180 millones, la obra generó más de 300 puestos de trabajo durante su construcción. Sus 335.000 paneles registran el factor de capacidad más alto del complejo (34%), permitiendo abastecer a 135.000 hogares y evitar la emisión de 240.000 toneladas de CO al año.
Con esta infraestructura en marcha, la articulación entre el sector privado y las instituciones locales consolida a Mendoza y a San Rafael como actores para impulsar el desarrollo minero e industrial de la Argentina.
En pocas palabras
- Reconocimiento a Jorge Brito: la Cámara de Comercio de San Rafael distinguió a Jorge Brito por su liderazgo en desarrollo energético y financiero.
- Inversión en Mendoza: la distinción resalta la inversión de Genneia en la provincia, superando los USD 430 millones en proyectos solares.
- Impulso al desarrollo: el evento destacó el compromiso del sector privado con el crecimiento industrial y minero de la Argentina.