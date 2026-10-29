La Cámara de Comercio de San Rafael reconoció a Jorge Brito por su impulso al desarrollo energético

El reconocimiento de la Cámara de Comercio

“Quiero agradecer a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael por esta distinción. Es un honor recibirla, y más viniendo de una provincia tan querida. Conozco el esfuerzo diario de los empresarios y productores mendocinos, y quiero reafirmar nuestro compromiso con Mendoza a través de Genneia, Narbona y Banco Macro. Aquí siempre encontramos las mejores condiciones para invertir, gracias a la seguridad jurídica y al trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que genera desarrollo, empleo y futuro para toda la provincia”, expresó Jorge Brito.

Por su parte, Alfredo Cornejo afirmó: “Reconocemos a los empresarios argentinos que invierten en el país. Esa es la única forma de dar el ejemplo para que grandes inversores extranjeros miren a la Argentina. Jorge Brito en ese sentido lleva la delantera, y en Mendoza con muchas otras iniciativas que no son solo financieras sino también productivas y de energía".