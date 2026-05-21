La Cámara Argentina de Comercio y Servicios solicitó a ARCA detener embargos que afectan a empresas y pymes

Por este motivo, la entidad gremial empresaria reclamó que se instruya a las áreas legales de ARCA a evitar estas medidas precautorias y, en su lugar, se flexibilicen las condiciones de acceso a los planes de facilidades de pago para permitir una regularización voluntaria de las deudas fiscales.

El respaldo institucional desde Mendoza: "No podemos perder una empresa más"

El reclamo de alcance nacional sumó de inmediato el apoyo de los sectores productivos del interior. La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) adhirió formalmente al pedido de la CAC ante las autoridades de la agencia fiscalizadora, alertando sobre los riesgos de avanzar con ejecuciones agresivas en las provincias.

El presidente de la UCIM, Juan Viciana, fue categórico al analizar la realidad del sector y los riesgos de la presión fiscal actual:

"No nos podemos dar el lujo hoy en Argentina de perder ninguna empresa. Al contrario, tenemos que ganar empresas. Estamos en índices de cantidad de empresas cada mil habitantes de los más bajos del mundo. Tenemos que trabajar forzosamente para recuperarlas y no darnos el lujo de perderlas, tengan la dificultad que tengan".

Juan Viciana, presidente de la UCIM. Juan Viciana, presidente de la UCIM.

Un accionar lícito pero "totalmente inoportuno"

En los considerados de la nota, la CAC aclaró que no desconoce que ARCA actúa bajo sus facultades legales y en legítima defensa del crédito fiscal. No obstante, el empresariado coincide en que la ejecución de estas herramientas resulta totalmente inoportuna dadas las circunstancias financieras que atraviesa el sector privado.

Las cámaras comerciales esperan una pronta respuesta del organismo recaudador que comanda Andrés Vázquez, apuntando a que se priorice el sostenimiento de las fuentes de trabajo y la supervivencia de los comercios antes de avanzar con el bloqueo de sus flujos financieros esenciales.