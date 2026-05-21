La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota formal al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, para manifestar su profunda preocupación por la aceleración de los embargos sobre cuentas a cobrar de las empresas. En el actual escenario económico, la entidad solicitó frenar estas medidas de cobro compulsivo, advirtiendo que impactan con extrema dureza sobre las pequeñas y medianas empresas.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios solicitó a ARCA detener embargos que afectan a empresas y pymes
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios expresó su preocupación por los embargos de ARCA y pidió suspender medidas que afectan especialmente a las pymes
Según argumentó la Cámara, una gran proporción de las firmas en especial las MiPyMEs enfrentan un panorama crítico marcado por la caída de ventas, reducción de márgenes de ganancia, suba de costos, altas tasas de interés y falta de acceso al crédito. Si bien el presidente de la CAC, Mario Grinman, reconoció en el texto el "mayúsculo ordenamiento" llevado a cabo por la actual administración nacional frente a los desarreglos macroeconómicos históricos, remarcó que cortar el flujo comercial de las empresas en este momento puede arrastrarlas a un punto de quiebre irreversible o empujarlas hacia la marginalidad.
Por este motivo, la entidad gremial empresaria reclamó que se instruya a las áreas legales de ARCA a evitar estas medidas precautorias y, en su lugar, se flexibilicen las condiciones de acceso a los planes de facilidades de pago para permitir una regularización voluntaria de las deudas fiscales.
El respaldo institucional desde Mendoza: "No podemos perder una empresa más"
El reclamo de alcance nacional sumó de inmediato el apoyo de los sectores productivos del interior. La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) adhirió formalmente al pedido de la CAC ante las autoridades de la agencia fiscalizadora, alertando sobre los riesgos de avanzar con ejecuciones agresivas en las provincias.
El presidente de la UCIM, Juan Viciana, fue categórico al analizar la realidad del sector y los riesgos de la presión fiscal actual:
"No nos podemos dar el lujo hoy en Argentina de perder ninguna empresa. Al contrario, tenemos que ganar empresas. Estamos en índices de cantidad de empresas cada mil habitantes de los más bajos del mundo. Tenemos que trabajar forzosamente para recuperarlas y no darnos el lujo de perderlas, tengan la dificultad que tengan".
Un accionar lícito pero "totalmente inoportuno"
En los considerados de la nota, la CAC aclaró que no desconoce que ARCA actúa bajo sus facultades legales y en legítima defensa del crédito fiscal. No obstante, el empresariado coincide en que la ejecución de estas herramientas resulta totalmente inoportuna dadas las circunstancias financieras que atraviesa el sector privado.
Las cámaras comerciales esperan una pronta respuesta del organismo recaudador que comanda Andrés Vázquez, apuntando a que se priorice el sostenimiento de las fuentes de trabajo y la supervivencia de los comercios antes de avanzar con el bloqueo de sus flujos financieros esenciales.