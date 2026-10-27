Con grandes beneficios, Grupo Lorenzo presenta la primera edición de los "Híbridos Days" en Chacras Park

La iniciativa está diseñada para que el público mendocino acceda de forma directa a las últimas innovaciones en vehículos híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y ultra híbridos, combinando exhibición de producto, asesoramiento especializado y condiciones de compra exclusivas a través de su red oficial de concesionarios.

Participan Ford, Fiat, Jeep, Leapmotor, BAIC y JAC con vehículos híbridos y PHEV.

Mapa de oportunidades y beneficios por marca

Durante los tres días del evento, quienes busquen incorporarse a las nuevas tecnologías de mando y eficiencia energética encontrarán un esquema de bonificaciones diferenciales: