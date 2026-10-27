En el marco de su estrategia de crecimiento y consolidación de la movilidad sustentable en el mercado mendocino y de la región, Grupo Lorenzo anunció el lanzamiento oficial de la primera edición de los "Híbridos Days". La propuesta comercial se llevará a cabo durante tres únicas jornadas, del 29 al 31 de octubre, en el moderno concesionario del grupo en Chacras Park (Panamericana frente a los Caracoles de Chacras).
Con grandes beneficios, Grupo Lorenzo presenta la primera edición de los "Híbridos Days" en Chacras Park
El grupo automotor más grande de Cuyo despliega toda su oferta de autos híbridos con beneficios exclusivos en comercialización tradicional, financiación y ahorro para modelos de las marcas Ford, Fiat, Jeep, Leapmotor, BAIC y JAC
La iniciativa está diseñada para que el público mendocino acceda de forma directa a las últimas innovaciones en vehículos híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y ultra híbridos, combinando exhibición de producto, asesoramiento especializado y condiciones de compra exclusivas a través de su red oficial de concesionarios.
Mapa de oportunidades y beneficios por marca
Durante los tres días del evento, quienes busquen incorporarse a las nuevas tecnologías de mando y eficiencia energética encontrarán un esquema de bonificaciones diferenciales:
- Ford (Territory Híbrida):
- Venta tradicional: Patentamiento y polarizado 100% bonificados.
- Plan Óvalo: Bonificación de la cuota 1 y beneficio exclusivo 2x1 (condicionado a la adhesión al débito automático con tarjeta de crédito para el pago de la cuota 2).
- BAIC y JAC (BAIC BJ30, BAIC X55 II Híbrida y JAC JS6 PHEV):
- Patentamiento 100% bonificado.
- Primer servicio de mantenimiento bonificado.
- Opciones de financiación con tasas exclusivas, fijas y líneas UVA.
- Marcas Stellantis (Fiat, Jeep y Leapmotor):
- Patentamiento 100% bonificado en modelos seleccionados de la gama.
Apuesta al desarrollo de la electromovilidad local
La realización de los Híbridos Days responde a la creciente demanda de alternativas de movilidad eficientes y de menor impacto ambiental en el parque automotor regional. Al integrar en un mismo espacio la oferta de marcas consolidadas junto a los más recientes desarrollos tecnológicos globales, Grupo Lorenzo reafirma su compromiso de liderar la transformación del sector en Cuyo.
"Buscamos acortar la brecha entre el cliente y las tecnologías de nuevas energías, facilitando el acceso a través de herramientas financieras competitivas y un respaldo posventa integral", señalaron desde Grupo Lorenzo.
Datos útiles
- Evento: Híbridos Days, de Grupo Lorenzo.
- Fechas: 29, 30 de octubre de 10 a 18. 31 de octubre de 2026 de 10 a 14.
- Lugar: Concesionario Grupo Lorenzo – Complejo Chacras Park, Luján de Cuyo, Mendoza.
- Marcas participantes: Ford, Fiat, Jeep, Leapmotor, BAIC y JAC.
En pocas palabras
- Híbridos Days: Grupo Lorenzo presenta su primera edición con beneficios exclusivos hasta el 31 de octubre.
- Oferta completa: participan Ford, Fiat, Jeep, Leapmotor, BAIC y JAC con vehículos híbridos y PHEV.
- Beneficios clave: patentamiento bonificado, servicios de mantenimiento y financiación especial para modelos seleccionados.