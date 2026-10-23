La Noche de los Chefs reunió a 400 mendocinos y recaudó fondos a beneficio de AMEM

La conducción estuvo a cargo de Sergio “Coco” Gras y Daniela Gutiérrez.

Kilómetro Cero: un recorrido por los sabores de Mendoza

La noche comenzó en una recepción musicalizada con vinilos por Chucky Gorria, de Oye Bar, que tuvo a su cargo la curaduría musical del evento. Cada uno de los 26 restaurantes presentó una propuesta con materia prima de estación y un producto local como protagonista, y las bodegas Zuccardi (con Alambrado), Lamadrid, Mil Suelos, Grupo Huentala, Susana Balbo, Escorihuela Gascón, Biplano Wines, Ruca Malén y Familia Crotta ofrecieron degustaciones de sus varietales. Las diez bailarinas de Valkirias, con dirección de Anita Arrieta, guiaron luego a los invitados hacia el salón principal.

Una cocina compartida entre chefs y estudiantes

El plato principal nació de una cocina colaborativa. Con la dirección gastronómica de Fede Pettit y GULA, una comunidad de chefs trabajó junto a estudiantes de la Escuela Internacional Islas Malvinas, a quienes durante la jornada brindaron clases y compartieron técnicas y oficio. Los alumnos produjeron el plato junto a los cocineros y estuvieron a cargo de la atención de la cena, en el salón y en la cocina. Los vinos de la cena fueron de Altavista y Casa Vigil, el equipo de sommeliers estuvo liderado por Romina Rolón, Head Sommelier de GULA, y el cierre dulce llegó de la mano de Lina Gourmet, MOM Pastelería – Event Studio y Petit Patisserie, con un brindis con espumantes de Antigal y Chandon.

Danza y folclore en escena

La propuesta artística de la recepción estuvo a cargo de Hormiguero Teatro. Ya en el salón, el Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Cánovas, presentó el cuadro cuyano “Mi Cuyanita”, y la Escuela de Vendimia Chakaymanta, con dirección general de Sergio Magallanes, llevó al escenario un malambo de zapateo, percusión y boleadoras en homenaje a la tierra mendocina, transformada por el agua y el trabajo de generaciones. La organización general del evento estuvo a cargo de Planners Eventos.

El Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, dirigido por Gabriela Cánovas, presentó el cuadro cuyano “Mi Cuyanita”.

Un gesto que continúa al día siguiente

Los vegetales de los centros de mesa fueron donados por Hermanos Carrasco y, una vez terminada la noche, se recuperan para cocinar en la Escuela Internacional Islas Malvinas, de modo que la propuesta de ambientación, a cargo de Bluma Producciones, también se convierte en alimento.

El destino de lo recaudado

Lo recaudado se destinará de manera directa a la renovación y actualización de la infraestructura y la tecnología de la sede de AMEM, un espacio sostenido hace más de 35 años y fundamental para mejorar la atención, la autonomía y la calidad de vida de las personas que transitan esta condición. Quienes quieran seguir colaborando pueden hacerlo con una donación directa a AMEM, sumándose como empresa aliada en las próximas ediciones o compartiendo la causa.

Lo recaudado será destinado a la renovación de la sede de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM).

Restaurantes y chefs de la edición 2026

1884 Restaurante Francis Mallmann – Vanina Chimeno.

– Vanina Chimeno. Abrasado – Matías Gutiérrez.

– Matías Gutiérrez. Auténtico Cocina Contemporánea – Luan Fernández y Gastón Pérez.

– Luan Fernández y Gastón Pérez. Bigalia – Federico Ardito.

– Federico Ardito. Bistró Casa Vigil – Pablo Ortiz.

– Pablo Ortiz. Cal Gastronomía Viva – Enzo González Petra.

– Enzo González Petra. Centauro – Aris Pabón.

– Aris Pabón. Gardenia – Ginella Mazzocca.

– Ginella Mazzocca. Grupo Huentala – Martín Chacón.

– Martín Chacón. Isidris Resto – Claudio Lucero.

– Claudio Lucero. Legado Fuegos – Juan Ignacio Azcárate.

– Juan Ignacio Azcárate. Los Bocheros Resto – Lucas Olcese.

– Lucas Olcese. Montecatini y Assemblage Maison Alta Vista – Mauro Porfiri.

– Mauro Porfiri. Nube – Martín Luchetti.

– Martín Luchetti. Osadía de Crear y La Vida Restaurante – Flavia Amad Di Leo.

– Flavia Amad Di Leo. Pan & Oliva Cocina – Almacén – Aula – Mecha Ferraro.

– Mecha Ferraro. Pie de Cuba Cocina & Wines – Nacho Molina y Nicolás Heras.

– Nacho Molina y Nicolás Heras. Quimera Achaval Ferrer – Julieta Argento.

– Julieta Argento. Riccitelli – Juan Ventureyra.

– Juan Ventureyra. Surco Cocina desde el Origen – Etienne Koninckx y Clementina Cervantes.

La producción audiovisual previa a la cena estuvo a cargo de Estudio 365 de Martín Orozco , y la cobertura fotográfica y de video de la noche, de Eduardo Solodki y Ariel Larriba.