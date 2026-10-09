Regresa "La noche de los Chefs" en su 23° edición bajo el lema "Cocinando esperanzas"

Una noche que cocina esperanzas

Más allá del deleite de los sentidos y del esperado reencuentro con la alta cocina, la gran protagonista de la noche será la solidaridad. Todo lo recaudado en esta vigésima tercera edición será destinado de manera directa a la renovación y actualización de la infraestructura y la tecnología de la sede de AMEM.

Se trata de un espacio fundamental, sostenido a lo largo de más de 35 años, que resulta indispensable para mejorar la atención, la autonomía y la calidad de vida de las personas que transitan esta condición y otras enfermedades neurodegenerativas.

“Participar de este tradicional encuentro trasciende la experiencia de una cena de alta gama: es asumir un rol activo en una causa que transforma realidades. Una vez más, queda demostrado que, en Mendoza, cuando el talento y el corazón se unen, el compromiso social se convierte en el verdadero motor del desarrollo colectivo”, destacaron desde la comisión directiva de AMEM.

Las entradas individuales están a la venta con un valor de $180.000 y hay opciones de financiamiento y descuento por mesa grupal. Los interesados deben contactarse al +54 9 11 6786-3675 para realizar la compra.

Así será la noche

Al llegar, los invitados serán recibidos con una recepción musicalizada con vinilos a cargo de Oye Bar, dando comienzo a una experiencia gastronómica que recorrerá diferentes estaciones a cargo de los 21 restaurantes confirmados, con un producto regional y de estación como protagonista en cada propuesta, expresando la identidad, la tierra y la diversidad de la gastronomía mendocina.

Música, danza y tradición en escena

La producción de la propuesta artística, a cargo de Planners y en coproducción con Hormiguero Teatro, reunirá música, danza y tradición a lo largo de toda la velada. Durante la cena, el grupo de danza Valkirias, con dirección de Anita Arrieta y diez bailarinas, recorrerá el espacio entre los asistentes y los conducirá desde la recepción hacia el salón principal.

Ya en el salón, con las luces en descenso, irrumpirá Chakaymanta, bajo la dirección de Sergio Magallanes, con un malambo de zapateo, percusión y boleadoras que abrirá la experiencia central de la noche con una de las expresiones más potentes de nuestra cultura y rendirá homenaje a la tierra mendocina, transformada por el agua y el trabajo de generaciones.

Luego, el El Ballet Folclórico de la Ciudad de Mendoza, bajo la dirección de Gabriela Cánovas, con Cuadro Cuyano “MI CUYANITA” tomará el escenario para seguir contando el territorio desde sus tradiciones y su identidad, en diálogo con las nuevas creaciones de los chefs, y un último cambio de energía transformará el cierre en una celebración compartida.

Quiénes hacen posible la noche

La producción audiovisual de La Noche de los Chefs estuvo a cargo de Estudio 365 de Martín Orozco y el material se puede ver en el perfil oficial del evento https://www.instagram.com/nochedeloschefsmza/, la ambientación de la noche será creación de Candela Cano y Delfina Pomenich de Bluma producciones. El evento se realiza en la Báscula de la Nave Cultural gracias al apoyo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Por otro lado, la Escuela Internacional Islas Malvinas asumirá una participación central tanto en la elaboración gastronómica como en la logística del evento. Los estudiantes de la institución estarán al frente de la producción del plato principal, una labor que desarrollarán en colaboración con destacados chefs invitados, quienes brindarán clases y compartirán una jornada de aprendizaje práctico con el alumnado. Para la concreción de esta propuesta, la escuela pondrá a disposición sus instalaciones, infraestructura y equipo profesional.

Asimismo, la Escuela Islas Malvinas realizará la atención integral durante la cena. Su personal y estudiantes estarán a cargo de la cobertura completa del servicio de la cena en la Nave Cultural, abarcando tanto las tareas de salón como las dinámicas de cocina.

La conducción de la Noche de los Chefs estará a cargo de Sergio Coco Gras y Daniela Gutiérrez; la propuesta gastronómica en la recepción estará acompañada por degustaciones de diferentes bodegas, entre ellas Zuccardi, con Alambrado; Lamadrid; Mil Suelos, Grupo Huentala, Susana Balbo, Escorihuela Gascón, Biplano Wines, Ruca Malén y Familia Crotta, con una selección de sus varietales.

La Cena de los Chefs

Luego llegará uno de los momentos más esperados de la noche: la tradicional Cena de los Chefs. Los invitados pasarán a las mesas para disfrutar de un plato principal creado especialmente para esta edición por una comunidad de reconocidos chefs que compartirán una misma cocina, integrando distintas miradas, técnicas y trayectorias en una creación colectiva. La experiencia contará con la dirección gastronómica de Fede Pettit y GULA.

Habrá estaciones de 21 restaurantes, música en vivo, danza y degustaciones de vinos mendocinos.

Las estaciones gastronómicas

Los restaurantes y chefs confirmados que darán vida a las estaciones gastronómicas de la noche son:

Aris Pabón (Centauro)

(Centauro) Claudio Lucero (Isidris resto)

(Isidris resto) Enzo González Petra (Cal Gastronomía Viva)

(Cal Gastronomía Viva) Etienne Koninckx y Clementina Cervantes (Surco cocina desde el origen)

(Surco cocina desde el origen) Federico Ardito (Bigalia)

(Bigalia) Flavia Amad Di Leo (Osadía de crear y La Vida Restaurante)

(Osadía de crear y La Vida Restaurante) Ginella Mazzocca (Gardenia)

(Gardenia) Jimena García Zapata (MOM Pasteleria – Event Studio)

(MOM Pasteleria – Event Studio) Juan Ignacio Azcarate (Legado Fuegos)

(Legado Fuegos) Juan Ventureyra (Riccitelli)

(Riccitelli) Julieta Argento (Quimera Achaval Ferrer)

(Quimera Achaval Ferrer) Luan Fernández y Gastón Pérez (Auténtico Cocina contemporánea)

(Auténtico Cocina contemporánea) Lucas Olcese (Los Bocheros Resto)

(Los Bocheros Resto) María Belén Brunetti (Petit Patisserie)

(Petit Patisserie) Mariana Mendez Casariego (Lina Gourmet)

(Lina Gourmet) Martín Luchetti (Nube)

(Nube) Matias Gutierrez (Abrasado)

(Abrasado) Mauro Porfili (Montecatini y Assemblage)

(Montecatini y Assemblage) Martin Chacon (Grupo Huentala)

(Grupo Huentala) Mecha Ferraro (Pan & Oliva)

(Pan & Oliva) Nacho Molina y Nicolas Heras (Pie de Cuba Cocina & Wines)

(Pie de Cuba Cocina & Wines) Pablo Ortíz (Bistró Casa Vigil)

(Bistró Casa Vigil) Vanina Chimeno (1884 Restaurante Francis Mallmann)

Un cierre para brindar

El plato principal estará acompañado por vinos seleccionados por las bodegas Altavista y Casa Vigil y el postre estará acompañado por espumante para brindar y cerrar juntos la noche, con bodega Antigal.

Sobre AMEM

La Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple es una organización sin fines de lucro que brinda un enfoque integral de rehabilitación física y acompañamiento a personas con esta patología y sus familias. Su misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias a través de planes de rehabilitación orientados a recuperar la funcionalidad, junto con actividades recreativas que favorecen su bienestar emocional. Ser parte de La Noche de los Chefs es, en definitiva, sumarse a una causa que transforma vidas.

Toda la información de la noche

Para no perderse ningún detalle de esta gran convocatoria, la organización anunció que se publicarán las últimas sorpresas a través de su página web oficial y de sus perfiles en redes sociales.