La joven chef mendocina elabora los platos en la cocina de sus clientes. Deja preparaciones para toda la semana o para la cantidad de días que le soliciten. Foto creada con IA

Su trabajo consiste en resolver uno de los mayores dilemas de la vida contemporánea: cómo comer casero, variado y saludable en medio de rutinas laborales aceleradas, sin depender de las aplicaciones de delivery ni pasar horas frente a la hornalla.

"Empecé a ver en las redes sociales el trabajo de chefs privados en Buenos Aires o afuera y notaba que acá en Mendoza no era un servicio visible. Cuando consultaba en la facultad, los directores conocían chefs para eventos puntuales pero no esta modalidad de producir la comida de toda la semana en la casa del cliente", nos cuenta Juliana en su encuentro con Diario UNO.

Y sobre el origen de su proyecto confiesa: "Entonces pensé: ¿por qué no animarme a algo nuevo, sabiendo que me iba a dar mucha más independencia laboral?".

De la alta cocina de bodega al emprendedurismo

La vocación de Juliana Badaloni no siguió un camino lineal, aunque siempre estuvo atravesada por el espíritu emprendedor.

Al terminar la escuela secundaria se inscribió en la carrera de Administración de Empresas, pero ese mismo verano un curso básico de cocina en el Instituto Arrayanes cambió por completo su destino.

Aquel primer acercamiento despertó una pasión inmediata que la llevó a lanzar un emprendimiento propio de sorrentinos caseros. Si bien el proyecto de pastas fue un éxito en ventas, demandaba jornadas agotadoras de hasta 10 horas armando cajas, haciendo compras y cursando en simultáneo la facultad.

Juliana dejó su trabajo en un restaurante distinguido por la Guía Michelin para emprender su llamativa propuesta de cocinar a domicilio. Foto: Gentileza Juliana Badaloni

Lejos de desanimarse, decidió apostar de lleno por la Tecnicatura en Gastronomía -cursada primero en Arrayanes y actualmente en UTHGRA- y capitalizó lo aprendido en administración para gestionar sola cada aspecto de su marca.

Apenas dos meses después de iniciar sus estudios gastronómicos, se propuso realizar sus prácticas profesionales en la élite culinaria de Mendoza. Se contactó directamente con Matías Gutiérrez, chef ejecutivo de Bodega Los Toneles, quien le abrió las puertas de inmediato.

Una chef en busca de lo desconocido

Comenzó en el sector de eventos y pronto fue promovida al restaurante Abrasado, el célebre restaurante de la bodega distinguido con mención en la Guía Michelin.

Con apenas 18 años, Juliana absorbía los secretos de la alta cocina junto a un equipo de primer nivel. Sin embargo, tras poco más de un año en la bodega, sintió el impulso de dar el salto hacia lo desconocido.

Sin referentes locales en Mendoza que pudieran guiarla en el formato de chef a domicilio, decidió escribirle por Instagram a Lucía “Lulú” Scarpa, reconocida chef privada de futbolistas en Buenos Aires.

Contra todo pronóstico, recibió una respuesta cálida y detallada sobre horarios, tarifas y dinámica laboral que le sirvió como mapa de ruta inicial.

Cómo funciona el servicio que transforma la cocina doméstica

El primer cliente de Juliana Badaloni era el retrato exacto de una problemática urbana creciente: vivía exclusivamente a base de pedidos por aplicaciones de delivery por falta de tiempo para cocinar.

A partir de esa experiencia, la joven diseñó un sistema de trabajo meticuloso que hoy funciona con precisión quirúrgica y que se adapta a frecuencias semanales, quincenales o mensuales.

Antes de encender una hornalla, Juliana mantiene una reunión previa para conocer los gustos del grupo familiar, detectar alergias y evaluar restricciones alimentarias. Su menú se adapta tanto a personas celíacas o intolerantes a la lactosa como a clientes con dietas cetogénicas (keto), planes libres de harinas refinadas (utilizando harinas de almendras o garbanzos) o regímenes estrictos de déficit calórico con conteo exacto de gramos de proteína y calorías por porción.

Un chef necesita sí o sí saber lo que tiene el alimento, lo que le va a generar a esa persona. Un chef necesita sí o sí saber lo que tiene el alimento, lo que le va a generar a esa persona.

Las recetas que aplica la chef en las cocinas de sus clientes se adaptan a los gustos y necesidades de los comensales. Foto: Gentileza Juliana Badaloni

En sus comienzos dejaba la lista de compras en manos de los clientes, pero pronto advirtió que solían faltar ingredientes clave o variar las calidades. Hoy, el servicio incluye la compra personalizada en supermercados y proveedores de confianza elegidos por ella misma, asegurando el estándar de cada plato.

En bloques de entre 3 a 4 horas por domicilio, elabora entre 7 y 12 preparaciones distintas listas para refrigerar o freezar. Gracias a una planificación geográfica inteligente -agrupando clientes de un mismo barrio o zona en una misma jornada- logra atender hasta dos hogares por día sin perder tiempo en traslados.

Todos los ingredientes y alimentos, como las verduras, son seleccionados por Badaloni para elaborar sus platos a domicilio. Foto: Gentileza Juliana Badaloni

Fiel a la escuela de gastronomía y siguiendo los estándares de la bromatología, su regla de oro es dejar la cocina de su cliente exactamente como la encontró: mesadas sanitizadas con alcohol, pisos limpios y utensilios ordenados. De todo se encarga ella, pasando del delantal al overol.

Voy a las casas y como me entregaron la cocina así la dejo. La limpieza es primordial en la gastronomía. Voy a las casas y como me entregaron la cocina así la dejo. La limpieza es primordial en la gastronomía.

Un impacto silencioso en la cultura gastronómica mendocina

El punto de inflexión llegó hace apenas dos meses, cuando un video suyo mostrando el detrás de escena de su jornada laboral se viralizó en redes.

La explosión de consultas desde distintos puntos del Gran Mendoza desbordó su capacidad operativa y la llevó a contratar a su primera ayudante de cocina, logrando reducir los tiempos en cada casa a 2 o 3 horas y duplicar su alcance.

El éxito de Juliana Badaloni refleja un cambio profundo en la relación de los mendocinos con la gastronomía.

Históricamente asociada al turismo enológico, las salidas a restaurantes o el clásico asado de fin de semana, la cultura culinaria local empieza a abrirse hacia servicios personalizados que priorizan el bienestar cotidiano, la nutrición consciente y el aprovechamiento del tiempo libre.

"El servicio gusta porque hoy la gente no tiene ni el tiempo ni el conocimiento técnico para alimentarse sano todos los días. Además, en el rubro gastronómico a veces existe cierta inseguridad porque se lo ve como un oficio muy sacrificado o esclavizante, pero si te gusta y te formás podés encontrar la manera de manejar tus horarios, emprender y vivir de lo que amás", reflexiona la joven.

El servicio gusta porque hoy la gente no tiene ni el tiempo ni el conocimiento técnico para alimentarse sano todos los días. El servicio gusta porque hoy la gente no tiene ni el tiempo ni el conocimiento técnico para alimentarse sano todos los días.

Para sostener el crecimiento inusitado de su emprendimiento, este año tomó la decisión de pausar temporalmente el último tramo de su tecnicatura en gastronomía, aunque continúa capacitándose de forma constante en nutrición y bromatología, convencida de que el chef moderno debe dominar no solo la técnica culinaria sino también el valor biológico de cada vitamina y nutriente que lleva a la mesa.

La chef a domicilio con recetas de su abuela

A pesar de la modernidad de su propuesta y el impulso de las redes, el corazón de sus recetas sigue anclado en la memoria afectiva.

De niña jugaba con agua y harina sobre la mesa mientras su madre dormía la siesta, y más tarde aprendió los secretos del sabor mirando cocinar a su abuela, autora intelectual de gran parte del recetario que hoy conquista paladares en Mendoza.

"Cada vez que me van saliendo mejores las comidas, la llamo a mi abuela y le digo: 'No sabés cómo me salieron hoy las preparaciones, iguales a las tuyas'", cuenta emocionada.

Con un nivel de satisfacción respaldado por devoluciones constantes de sus clientes, Juliana no solo logró consolidar un emprendimiento innovador a los 21 años sino que inauguró un nuevo nicho profesional para las futuras generaciones de cocineros en Mendoza.