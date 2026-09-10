Del campo a la alta gastronomía: Laura Castroviejo y el mundo del azafrán mendocino

Lo que comenzó casi como una experiencia se transformó con el tiempo en una producción artesanal que hoy abastece a consumidores y propuestas gastronómicas.

Castroviejo contó los detalles de esta actividad en una entrevista realizada en Conexión Agro, el programa de Radio Nihuil dedicado a la actualidad del agro, la vitivinicultura y las economías regionales.

Una flor pequeña y un trabajo enorme

El azafrán proviene de una planta cuyo nombre científico es Crocus sativus. Es una pequeña flor de color lila que aparece durante el otoño y de la que se obtienen los estigmas, esos delicados filamentos rojos que finalmente se utilizan como especia.

El cultivo, explica Castroviejo, se adapta bien a las condiciones de Mendoza. Necesita un suelo suelto y un manejo cuidadoso de la humedad, pero no es una planta especialmente complicada desde el punto de vista productivo.

El verdadero desafío aparece al momento de la cosecha.

Las flores se recolectan una por una y luego deben abrirse manualmente para retirar sus estigmas. Todo el proceso requiere tiempo y mucha precisión.

El volumen necesario para obtener una pequeña cantidad de producto explica por qué el azafrán está entre las especias más caras del mundo.

Se requieren hasta 150 mil flores para obtener un kilo de especia.

Entre 125 y 150 flores para un solo gramo

Uno de los datos que más sorprenden de esta producción es la relación entre flores y producto terminado.

Según explica la productora mendocina, para obtener un gramo de azafrán se necesitan aproximadamente entre 125 y 150 flores. Para llegar a un kilo, la cifra puede alcanzar las 150 mil flores.

Además, durante el secado los estigmas pierden alrededor del 80% de su peso.

Por eso, detrás de una pequeña cantidad de hebras hay una enorme cantidad de trabajo manual.

El resultado son las características hebras rojas que concentran el aroma, sabor y color del azafrán y que pueden utilizarse en cantidades muy pequeñas. Unas pocas hebras son suficientes para aportar personalidad a una preparación.

Para obtener un gramo de hebras de azafrán se necesitan aproximadamente entre 125 y 150 flores.

De la paella a los postres

Aunque la paella suele ser una de las preparaciones más asociadas al azafrán, sus posibilidades gastronómicas son mucho más amplias.

La especia puede incorporarse a diferentes platos salados, pero también a postres, helados, dulces, mermeladas e infusiones.

En Mendoza, además, algunos restaurantes comenzaron a mirar con mayor atención a los productores locales y a buscar ingredientes que permitan construir una cocina vinculada con el territorio.

En ese contexto, el azafrán aparece como un producto singular. No se trata solamente de sumar un ingrediente sofisticado, sino también de poner en valor una producción mendocina que durante años permaneció lejos de los grandes circuitos gastronómicos.

Una producción que busca crecer

Castroviejo sostiene que existen productores de azafrán en distintos puntos de Mendoza, desde San Rafael y el Valle de Uco hasta Uspallata, Corralito y Rodeo del Medio.

La actividad todavía mantiene una escala artesanal, pero el interés gastronómico puede abrir nuevas oportunidades.

También plantea un desafío para el consumidor: distinguir el azafrán verdadero de productos adulterados. En especial, recomienda prestar atención cuando se ofrece molido, ya que su aspecto puede ser imitado con otras especias o colorantes.

Existen productores de azafrán en distintos puntos de Mendoza, desde San Rafael y el Valle de Uco hasta Uspallata, Corralito y Rodeo del Medio.

Comprar azafrán en hebras y conocer su procedencia permite identificar mejor el producto y acercarse directamente al productor.

La historia de Azafrán Tunuyán muestra así una de las caras menos conocidas de la producción mendocina: la de pequeños emprendimientos que, a fuerza de trabajo y conocimiento, consiguen transformar un cultivo casi desconocido en un producto con lugar en la gastronomía.

Y detrás de cada pequeño frasco de hebras rojas hay una cifra que resume buena parte de esa historia: hasta 150 mil flores para producir un kilo de azafrán.