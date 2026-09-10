La especie que aún no está en peligro de extinción, pero que enfrenta una elevada mortandad cada verano cuando los ríos se secan

El problema se intensifica durante los meses más secos, cuando algunos sectores del río pierden su continuidad y quedan convertidos en pozas aisladas. En esas condiciones, las estos animales pueden morir por falta de oxígeno o por el aumento de la temperatura del agua. Agró reclama a las administraciones que garanticen el mantenimiento del caudal ecológico durante los meses de mayor sequía. Según el colectivo, conservar un flujo mínimo y constante permitiría evitar que los peces queden aislados y favorecería su desplazamiento por los cursos de agua.

Las otras amenazas que enfrenta la anguila europea

El problema es especialmente grave por el particular ciclo de vida de esta especie. Las anguilas europeas nacen en el Mar de los Sargazos, en el Atlántico occidental, y emprenden un largo recorrido hacia Europa. Después de atravesar el océano, llegan a ríos, humedales y otros sistemas de agua dulce, donde pueden permanecer durante años antes de regresar al mar para reproducirse.

La falta de agua no es el único problema. A lo largo de su recorrido, la especie también debe atravesar presas, azudes y otras barreras que dificultan sus desplazamientos y fragmentan los ríos. A esto se suma la pesca de angulas, las crías de la anguila, que alcanzan precios elevados en determinados mercados gastronómicos. La demanda alimenta tanto el comercio legal como redes de tráfico ilegal destinadas, entre otros mercados, a Asia.

La contaminación también afecta a la especie. El exceso de fertilizantes procedentes de la agricultura puede provocar eutrofización, un proceso que favorece la proliferación de algas y termina reduciendo el oxígeno disponible en el agua.