Tras 7 años, Changuita regresa con su cría a las costas de Chile y reaviva la esperanza de su especie

La historia de este animal comenzó en 2017, cuando fue rescatada en la Región de Atacama en condiciones extremadamente delicadas. Tenía hipotermia, neumonía, deshidratación y otros problemas de salud. Javier Trivelli, cofundador de la Fundación Lontra y quien estuvo a cargo de su recuperación, comenzó entonces un proceso de rehabilitación que se extendió durante aproximadamente un año y medio.

Changuita estuvo 7 años desaparecida y volvió a aparecer con una cría en Chile

La experiencia con Changuita también permitió obtener información que hasta entonces no estaba registrada para la especie. Durante uno de los intentos de reinserción, los especialistas descubrieron que necesitaba acceso a agua dulce, después de encontrarla gravemente deshidratada. También construyeron madrigueras y utilizaron cámaras para observar su comportamiento sin interferir con su adaptación.

Después de varias desapariciones, los especialistas llegaron a creer que había muerto. Sin embargo, en abril de 2026 apareció nuevamente en Viña del Mar, siete años después de que se perdiera su rastro. Una de las pistas que permitió reconocerla fue un comportamiento particular: se mordía la cola, una conducta que Trivelli asociaba con los animales que habían pasado por cautiverio y rehabilitación.

Ahora llegó la noticia que puede cambiar por completo la importancia de aquel reencuentro. En septiembre de 2026, Changuita volvió a ser observada en Viña del Mar, pero esta vez acompañada por una cría. El registro abre la posibilidad de que haya logrado reproducirse en libertad después de su reinserción, algo especialmente relevante para una especie amenazada.