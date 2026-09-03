En una breve visita oficial a Santiago de Chile, el jefe de Estado Javier Milei defendió el derrocamiento del mandatario democrático Salvador Allende en 1973 por el dictador Augusto Pinochet. Durante su discurso en un encuentro internacional, el presidente argentino afirmó que la caída del gobierno socialista resultó necesaria para frenar el avance de las ideas de izquierda en la región.
Milei en Chile reivindicó el derrocamiento de Allende y llamó a crear una red contra el socialismo
El presidente argentino respaldó el quiebre institucional chileno en 1973 cuando fue derrocado el presidente democrático Salvador Allende
La postura expresada generó revuelo diplomático horas antes del regreso del funcionario a Buenos Aires, donde tiene previsto una cadena nacional para esta noche por el tema Malvinas.
Javier Milei propuso construir un bloque de derecha regional
Durante su exposición en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en Santiago de Chile, Javier Milei instó a las agrupaciones conservadoras y liberales del continente a articular un trabajo conjunto. Según planteó en el foro, resulta clave entablar acuerdos estratégicos para oponerse a la agenda política de las fuerzas progresistas.
Señaló la conveniencia de estructurar una red transnacional que enfrente las iniciativas socialistas en América Latina. De acuerdo con sus apreciaciones, las organizaciones de derecha deben sostener un discurso coordinado en los principales debates públicos.
Expectativa por los anuncios de Javier Milei en Argentina
Tras culminar la agenda institucional en el país trasandino, la comitiva emprende la vuelta al territorio patrio. La agenda oficial contempla una rueda de prensa en la que se brindarán detalles de los acuerdos bilaterales gestados y los lineamientos que adoptará el Ejecutivo.
Se aguarda que durante la presentación ante el periodismo el dirigente aborde tanto los tópicos diplomáticos debatidos como los cuestionamientos que suscitaron sus definiciones históricas en suelo chileno.
Javier Milei y 11 frases polémicas en Chile
- Frases sobre el modelo económico de Chile
- Frases sobre Salvador Allende y el socialismo
- Sobre el dictador Augusto Pinochet
- Sobre la unidad de las fuerzas de derecha:
- Sobre la confrontación ideológica con la izquierda:
- Sobre la firmeza de su plan económico y político:
- Sobre el contexto geopolítico y la visión regional:
- Ataque directo al presidente de España Pedro Sánchez:
En pocas palabras
- Milei reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende en 1973.
- Propuesta regional: Instó a las fuerzas conservadoras y liberales a articular un bloque contra el socialismo.
- Reacciones: Sus declaraciones generaron revuelo diplomático antes de su regreso a Argentina.