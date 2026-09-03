Milei en Chile reivindicó el derrocamiento de Allende y llamó a crear una red contra el socialismo

Señaló la conveniencia de estructurar una red transnacional que enfrente las iniciativas socialistas en América Latina. De acuerdo con sus apreciaciones, las organizaciones de derecha deben sostener un discurso coordinado en los principales debates públicos.

Expectativa por los anuncios de Javier Milei en Argentina

Tras culminar la agenda institucional en el país trasandino, la comitiva emprende la vuelta al territorio patrio. La agenda oficial contempla una rueda de prensa en la que se brindarán detalles de los acuerdos bilaterales gestados y los lineamientos que adoptará el Ejecutivo.

Se aguarda que durante la presentación ante el periodismo el dirigente aborde tanto los tópicos diplomáticos debatidos como los cuestionamientos que suscitaron sus definiciones históricas en suelo chileno.

Discurso del Presidente Javier Milei en el V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en Santiago de Chile. pic.twitter.com/FSCjS2e1lP — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 3, 2026

Javier Milei y 11 frases polémicas en Chile

Frases sobre el modelo económico de Chile

Chile es un ejemplo de cómo las ideas de la libertad y el libre mercado sacan a los pueblos de la pobreza y generan prosperidad Chile es un ejemplo de cómo las ideas de la libertad y el libre mercado sacan a los pueblos de la pobreza y generan prosperidad

Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente

Frases sobre Salvador Allende y el socialismo

Allende no era un héroe, fue un presidente que llevó a Chile al colapso económico y al borde de una tiranía socialista Allende no era un héroe, fue un presidente que llevó a Chile al colapso económico y al borde de una tiranía socialista

El régimen de Allende demostró que el socialismo destruye la economía y la convivencia democrática El régimen de Allende demostró que el socialismo destruye la economía y la convivencia democrática

Sobre el dictador Augusto Pinochet

Más allá de lo político, las reformas de libre mercado aplicadas en Chile durante esa época fueron las que sentaron las bases del desarrollo chileno Más allá de lo político, las reformas de libre mercado aplicadas en Chile durante esa época fueron las que sentaron las bases del desarrollo chileno

Pinochet aplicó un programa económico liberal conducido por los Chicago Boys que salvó a Chile de la ruina hiperinflacionaria Pinochet aplicó un programa económico liberal conducido por los Chicago Boys que salvó a Chile de la ruina hiperinflacionaria

Sobre la unidad de las fuerzas de derecha:

No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une

Sobre la confrontación ideológica con la izquierda:

No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización

Sobre la firmeza de su plan económico y político:

No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas

Sobre el contexto geopolítico y la visión regional:

Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a Occidente

Ataque directo al presidente de España Pedro Sánchez:

Está más sucio que una papa Está más sucio que una papa