Elecciones: Chaco suspendió las PASO y se reactiva el debate para eliminar las Primarias nacionales

El mapa nacional frente al debate por la suspensión de las PASO

Los negociadores de la Nación, Diego Santilli y Patricia Bullrich, intensificaron los contactos con los mandatarios provinciales. El objetivo inmediato consiste en destrabar las voluntades necesarias en el Senado de la Nación para sancionar la reforma electoral definitiva. Sin embargo, no todos los gobernadores aliados coinciden en derogar el sistema de manera permanente.

El Gobierno busca acelerar la eliminación de las PASO para reducir costos fiscales en la gestión del presidente Javier Milei.

En los despachos provinciales predomina la postura de pausar la aplicación del esquema en lugar de borrar la norma del código legal. Gobernadores de la Zona Centro argumentan que las primarias abiertas resultan útiles para ordenar las candidaturas internas cuando no existen consensos partidarios directos.

La postura de Mendoza ante las PASO y las elecciones provinciales

En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó que las PASO locales se mantendrán vigentes para los comicios provinciales. El mandatario señaló que la legislación contempla las primarias y que no existe una iniciativa oficial para alterar ese calendario ni eliminar la herramienta institucional.

El Ejecutivo provincial no descarta aplicar ajustes técnicos al procedimiento. El objetivo apunta a agilizar la logística del recuento y disminuir los costos operativos de la votación general, preservando el derecho de la ciudadanía a seleccionar los postulantes dentro de las coaliciones.