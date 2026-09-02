Elecciones: Chaco suspendió las PASO y se reactiva el debate para eliminar las Primarias nacionales

Chaco aprobó la suspensión de las elecciones PASO por un año y se transformó en el primer distrito en frenar los comicios primarios camino a 2027. La medida reavivó la discusión legislativa nacional que impulsa Javier Milei para eliminar las elecciones Primarias.
El debate en la provincia norteña se resolvió en la Cámara de Diputados local con 17 votos favorables impulsados por el gobernador Leandro Zdero. La bancada de la oposición prefirió no bajar al recinto, lo que facilitó el tratamiento sobre tablas de la norma que congela la vigencia de las elecciones PASO durante los próximos 12 meses en territorio chaqueño.
Desde la Casa Rosada celebraron el antecedente jurisdiccional. El Gobierno busca acelerar la eliminación de la estructura electoral previa para reducir costos fiscales en la gestión del presidente Javier Milei.
El mapa nacional frente al debate por la suspensión de las PASO
Los negociadores de la Nación, Diego Santilli y Patricia Bullrich, intensificaron los contactos con los mandatarios provinciales. El objetivo inmediato consiste en destrabar las voluntades necesarias en el Senado de la Nación para sancionar la reforma electoral definitiva. Sin embargo, no todos los gobernadores aliados coinciden en derogar el sistema de manera permanente.
En los despachos provinciales predomina la postura de pausar la aplicación del esquema en lugar de borrar la norma del código legal. Gobernadores de la Zona Centro argumentan que las primarias abiertas resultan útiles para ordenar las candidaturas internas cuando no existen consensos partidarios directos.
La postura de Mendoza ante las PASO y las elecciones provinciales
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó que las PASO locales se mantendrán vigentes para los comicios provinciales. El mandatario señaló que la legislación contempla las primarias y que no existe una iniciativa oficial para alterar ese calendario ni eliminar la herramienta institucional.
El Ejecutivo provincial no descarta aplicar ajustes técnicos al procedimiento. El objetivo apunta a agilizar la logística del recuento y disminuir los costos operativos de la votación general, preservando el derecho de la ciudadanía a seleccionar los postulantes dentro de las coaliciones.
En pocas palabras
- Chaco suspende las PASO: la provincia se convirtió en el primer distrito en frenar los comicios primarios por un año.
- Debate nacional reavivado: la medida impulsa la discusión legislativa para eliminar las elecciones primarias a nivel nacional.
- Postura provincial dividida: mientras Chaco suspende las PASO, Mendoza mantiene su vigencia para las elecciones locales.