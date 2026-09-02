La cuenta que hace Víctor Fayad para defender el acuerdo de compensación con Nación

Ante los senadores, Fayad buscó explicar por qué el Gobierno provincial entiende que la operación es positiva para Mendoza y cuál es la cuenta que hay detrás del acuerdo.

La explicación de Víctor Fayad en la Legislatura

Uno de los puntos que Fayad puso sobre la mesa fue la situación en la que se encontraba Mendoza cuando Nación impulsó el esquema de compensación.

La Provincia tenía acreencias pendientes de cobro frente al Estado nacional, pero no mantenía deudas con Nación que pudiera utilizar para compensarlas directamente.

Ese escenario dejaba a Mendoza en una posición particular frente al mecanismo propuesto por el gobierno nacional: tenía recursos para reclamar, pero no obligaciones con las cuales cruzarlos.

Según explicó Fayad, la alternativa fue recurrir a anticipos de coparticipación. Esos fondos permitieron a la Provincia contar con liquidez transitoria y afrontar vencimientos de deuda, bajo condiciones financieras que el ministro calificó como beneficiosas, con una tasa nominal anual del 15%.

A partir de esa herramienta se pudo avanzar en el mecanismo de compensación que finalmente quedó plasmado en el convenio.

Los $121.282 millones que reconoce Nación

La primera parte de la cuenta está en las acreencias que Mendoza tenía pendientes de reconocimiento.

El convenio contempla $121.282 millones a favor de la Provincia, correspondientes a distintos conceptos.

El componente más importante está relacionado con las obras realizadas sobre rutas nacionales. Mendoza asumió trabajos que correspondían a jurisdicción nacional a partir de acuerdos con Vialidad Nacional y una adenda posterior permitió establecer el reconocimiento de esas obras.

Ese concepto representa alrededor de $80.000 millones y es el principal componente de las acreencias incluidas en el acuerdo.

También se incorporaron recursos vinculados con obras de vivienda. Se trata de trabajos que Mendoza ejecutó y que originalmente contaban con financiamiento nacional. La Nación se había comprometido a transferir unos $2.300 millones, que permanecían pendientes y ahora forman parte del esquema de compensación.

A estos conceptos se suman otros créditos de la Provincia, entre ellos los vinculados con el Consenso Fiscal.

La otra parte de la cuenta: el beneficio financiero

El otro elemento que el Gobierno considera central es el cambio en las condiciones para cancelar el saldo resultante de la compensación.

El nuevo esquema modifica el perfil de vencimientos y, de acuerdo con el cálculo establecido en el convenio, representa un beneficio financiero estimado en $7.677 millones, calculado a valores del 1 de agosto de 2026.

Es decir, para el Gobierno el beneficio del acuerdo tiene dos componentes: por un lado, permite formalizar y computar acreencias que la Provincia tenía pendientes de cobro; por otro, modifica las condiciones financieras de los compromisos resultantes.

Los $7.677 millones, en este sentido, no representan un nuevo desembolso de Nación a Mendoza, sino el valor económico que el Gobierno provincial atribuye al alivio obtenido por el cambio en el cronograma de pagos.

Despacho favorable en el Senado

“Claramente es un beneficio importante para la provincia, sobre todo en materia de obras, y esperamos que el tratamiento sea ágil para poder recibir estos montos lo antes posible”, sostuvo Fayad durante su exposición.

Tras la misma, la comisión de Hacienda dio despacho favorable al proyecto, que será tratado el próximo martes en el recinto.