Javier Milei le apuntó a las elecciones 2027: "Si no ganamos, nos estamos suicidando"

El jefe de Estado condicionó la continuidad de su proyecto político y su eventual reelección a la capacidad de entregar resultados económicos y sociales concretos. Pese a advertir que el respaldo de la ciudadanía dependerá de la consolidación de estos logros, Milei se mostró confiado de cara a los comicios y auguró una victoria que le permitiría ampliar su representación parlamentaria.

El mandatario repasó las variables de su gestión, contrapuso sus indicadores macroeconómicos con los de administraciones anteriores y defendió el rumbo de su programa de gobierno. Afirmó que, de cumplirse las proyecciones de mercado, el PBI acumulará una suba de 17% durante hasta 2027, al tiempo que remarcó la desaceleración del proceso inflacionario y la baja de la pobreza. También ratificó que no cederá en la disciplina fiscal ni monetaria por conveniencias electorales.