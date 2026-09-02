El presidente Javier Milei cerró este miércoles el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro, con un encendido discurso de cara al escenario electoral del 2027. Dedicó una parte de su discurso a criticar a los periodistas, calificándolos de sucios y corruptos. "Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos", afirmó.
Javier Milei le apuntó a las elecciones 2027: "Si no ganamos, nos estamos suicidando"
Javier Milei condicionó su reelección a la entrega de resultados concretos, ratificó que no cederá en el ajuste fiscal y volvió a apuntar contra los periodistas
El jefe de Estado condicionó la continuidad de su proyecto político y su eventual reelección a la capacidad de entregar resultados económicos y sociales concretos. Pese a advertir que el respaldo de la ciudadanía dependerá de la consolidación de estos logros, Milei se mostró confiado de cara a los comicios y auguró una victoria que le permitiría ampliar su representación parlamentaria.
El mandatario repasó las variables de su gestión, contrapuso sus indicadores macroeconómicos con los de administraciones anteriores y defendió el rumbo de su programa de gobierno. Afirmó que, de cumplirse las proyecciones de mercado, el PBI acumulará una suba de 17% durante hasta 2027, al tiempo que remarcó la desaceleración del proceso inflacionario y la baja de la pobreza. También ratificó que no cederá en la disciplina fiscal ni monetaria por conveniencias electorales.
Textuales de otro discurso encendido de Javier Milei
- "Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar. Si no ganamos es porque, como sociedad, estamos decidiendo suicidarnos".
- "Cuando en octubre volvamos a ganar, con el mismo resultado de la última elección, pasaríamos a tener mayoría en Diputados y a estar a dos de la mayoría en el Senado. Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar".
- "Se necesita la batalla cultural, se necesita el músculo político y la gestión al momento de llegar al poder, porque si no tenemos resultados, también estamos en problemas. Uno de los desafíos más grandes al que uno se enfrenta es que tiene que llevar las ideas a las elecciones y lograr resultados, sabiendo que además nosotros no jugamos con toda la caja de herramientas. Y yo no reniego de eso, me siento orgulloso de no jugar con toda la caja de herramientas, porque parte de esa caja es moralmente despreciable".
- "Muchas personas, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección, piden flexibilizar la política monetaria y fiscal. La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación".
- "Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto".
- "En octubre de 2020 el continente estaba casi todo pintado de rojo y hoy ya somos muchos países pintados de azul".
- "No solo estaríamos subiendo en términos de PIB per cápita, sino que estaríamos casi triplicando el crecimiento de la OCDE. Vénganme a decir ahora que no sé hacer crecer una economía".
- "Los crueles y desalmados liberales sacaron a 14 millones de personas de la pobreza. ¿Ustedes se imaginan cómo se estaría hablando ahora si todos estos logros fueran hechos por el peronismo? Hoy, por lo menos el 50% de las calles argentinas llevarían mi nombre. Pero claro, no soy peronista".
- "A pesar de los sucios y corruptos periodistas que apuestan al fracaso de la Argentina, les estamos ganando por goleada. Mientras ellos sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad".
En pocas palabras
- Javier Milei: ratificó que no cederá en el ajuste fiscal y condicionó su reelección a resultados concretos.
- Críticas a periodistas: calificó a los periodistas de "sucios y corruptos" y criticó la difusión de noticias falsas.
- Perspectiva electoral: expresó confianza en ganar las próximas elecciones y ampliar la representación parlamentaria.